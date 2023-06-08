HMPV｜不幸感染２病毒 黎諾懿6歲長子高燒肺炎需入院留醫

日前，黎諾懿的6歲大仔黎峰睿雙料「中招」，先是感染了人類偏肺病毒（HMPV），又同時感染了乙型流感嗜血病毒，期間持續發高燒，更引發肺部發炎，需緊急送入急症室。



昨晚（6日），黎諾懿於社交平台發文表示，「最近峰峰（黎峰睿）不幸患上《人類偏肺病毒 HMPV》，因病毒感染令峰峰持續高燒並令肺部發炎，希望各位家長要多加留意自己的孩童，如有咳嗽感冒發燒病徵，應盡快去求醫，請教醫生意見。」帖文中更附有兒子插了吊針後被紗布包住手的相片。

據指，黎諾懿曾兩度將峰峰送入急症室。事源於上周日，峰峰突然發高燒，他馬上將峰峰入急症室，經過一番檢查後便回家休養，然而回家後峰峰的病情未有好轉，於是他再次帶峰峰入急症，

黎諾懿透露，峰峰除了感染了人類偏肺病毒（HMPV），更同時感染了乙型流感嗜血病毒。峰峰目前情況暫時穩定，亦已退燒，但仍需留院觀察。

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什麼是人類偏肺病毒？

據衛生署資料指，人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地亦有發現。人類偏肺病毒感染於冬末或初春較為常見。

人類偏肺病毒（Human Metapneumovirus，HMPV）是一種單鏈RNA病毒。它是一種常見的呼吸道病毒，通常引起嬰兒和幼兒的上呼吸道感染和肺炎。

HMPV感染的症狀類似於其他呼吸道病毒感染，包括流感病毒和呼吸道合胞病毒等。

症狀包括：

1. 流感樣症狀



2. 咳嗽



3. 呼吸急促



4. 呼吸困難



5. 胸痛



在嬰兒和幼兒中，HMPV感染可能會引起重症肺炎和支氣管炎等嚴重疾病。目前尚無特定的治療方法可用於治療HMPV感染。通常採用支持性治療，如休息、飲食調整、保持充足的水分攝入、對症治療等。

人類偏肺病毒的傳播途徑

病毒可經由直接或間接接觸而傳播。人類偏肺病毒感染多透過以下途徑接觸患者而傳播：

1. 咳嗽和打噴嚏的分泌物；



2. 密切接觸如觸摸或握手；和



3. 接觸那些受病毒污染的物件或表面，然後觸摸口、鼻或眼睛。



預防HMPV感染的最佳方法是避免接觸感染源，如避免與已知感染者密切接觸，並保持良好的衛生習慣，如勤洗手、避免接觸眼睛、鼻子和口腔等。此外，現時並沒有疫苗可預防人類偏肺病毒感染。

什麼是乙型流感嗜血桿菌？

乙型流感嗜血桿菌是一種能引致嚴重侵入性感染的細菌，尤其影響幼童。與其名稱相反，乙型流感嗜血桿菌並不會引起流感。而潛伏期一般為2 － 4 日，但亦可能更長。

此感染多見於 5 歲以下的幼童，年齡較大的兒童受感染的風險相對較低。侵入性感染最常見出現腦膜炎的病徵，細菌入血也經常同時出現。此感染亦可影響身體多個部位，如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼。

臨牀症狀取決於受影響的身體部位。腦膜炎可引起發燒、頭痛、頸部僵硬，並出現食慾不振、噁心、嘔吐、畏光、精神昏亂和嗜睡等症狀。會厭炎患者可能出現發燒、喉嚨痛、流口水、吞嚥痛楚、拒絕吞嚥，甚至呼吸困難等病徵。

乙型流感嗜血桿菌的傳播途徑

乙型流感嗜血桿菌感染可透過接觸患者的鼻喉分泌物而傳播。