毒品｜台灣教職員餵擅自餵管制藥 長期服用恐令幼童成癮致命！

家長將自己的子女交到教師手上，自然是希望子女能得到妥善的照顧，但近日台灣卻發生了一宗駭人案件！一所幼稚園的教職員竟隱瞞家長，私下餵幼童服用評為3級毒品的巴比妥及苯二氮平類等「安眠藥物」，事件引起當地社會熱烈關注。



據台媒報道，事發於新北市某私立幼稚園，本年在2月到4月期間多名家長發現自己子女無故出現暴躁易怒、自殘等行為的異常情況，並有學童透露出老師會私餵服不明藥物。家長立即通知園方，並表示希望查看監視器的錄影。然而園方卻以監視器故障為由，拒絕了家長的要求。

在此期間，家長亦曾向當地教育局反映惟未獲回應，部份家長只好自行帶子女到醫院檢查，竟發現一名學童被驗出藥物反應，家長們逐於5月14日到警局報案。

4名家長聯同時代力量立委王婉諭、黨部主委王薇君招開記者會（圖片來源：wanyu.claire@facebook）

隨著警方的調查，至今已發現8名學童被驗出毒品殘留。現時，涉事幼稚園已被廢除的經營許可，並裁處最高罰款15萬元，彭姓園長及另外4名老師等5人已列為被告，於昨晚（6月8日）8點多獲準以5萬元保釋，而另外幾名教師審訊後分別裁定2萬至3萬元不等交保。

學童被餵什麼藥物？

巴比妥安全性低易生依賴 過量服用或致死：



根據台灣衛生福利部食品藥物管理署的資料，巴比妥酸鹽類(Barbiturates)屬中樞神經抑制劑，臨床上用於治療失眠、鎮靜、誘導麻醉及癲癇等。巴比妥酸鹽安眠鎮靜劑是早期開發用於治療焦慮、失眠之安眠鎮靜劑，但因安全性較低，易產生生理依賴性，而且有更安全的替代藥物，現時臨床上已較少使用。

此類藥物因會抑制中樞神經，造成意識障礙，偶爾有欣快感。長期使用會產生耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死。

苯二氮平類具成癮性 或造成反應遲緩、記憶力障礙：



而苯二氮平類(Benzodiazepines，BZDs)則是第三至四級管制藥品及毒品，目前最常用的安眠鎮靜，可分為短效、中效及長效製劑；臨床上常用於安眠、鎮靜、抗焦慮及治療癲癇等用途。

由於該類藥物具成癮性，在國內藥物濫用問題日趨嚴重時刻，該類藥物被濫用的情形亦有增加之趨勢，如當作強暴犯罪工具、自殺工具等。

施用後之副作用包括嗜睡、噁心、嘔吐、記憶力障礙、反彈性失眠、精神恍惚、運動失調、呼吸抑制等。服用此類藥物時動作反應可能較為遲緩，應避免使用危險性機器或駕駛汽車；也應避免飲用酒精性飲料或與其它中樞神經抑制劑併用，否則會增加副作用的產生。該類藥品長期使用會產生耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀；突然停藥可能產生戒斷症狀包括初期的表徵類似焦慮症狀，接著可能會出現焦慮增加、注意力無法集中、疲倦、不安、厭食、頭暈、出汗、嘔吐、失眠、暴躁、噁心、頭痛、肌肉緊張/抽搐、顫抖等症狀。

使用過量患者，大都呈現肌肉過度鬆弛及深度睡眠狀態，較少造成死亡，惟若與酒精或其它中樞神經抑制劑併用，則危險性大為提高，亦有許多濫用者因精神恍惚造成意外或因吸入嘔吐物而致死。

幼童服用副作用更大？

台灣兒科醫學會秘書長歐良修醫師指，這些藥物本身就因為其安全性及副作大等問題，基本上已很少在臨床上使用，而本次事件的對象是5歲以下幼童，他們的肝、腎臟還未完全發育，服用這些藥物就更加危險，不論是何種處方藥，都不應擅自餵食。