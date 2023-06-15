父親節快閃優惠2023｜八大實用禮物低至五折！尿袋車充用品樣樣齊

父親節就在今個月的18日(星期日)，作為子女當然希望為爸爸送上合適的禮物表達自己內心的感謝及愛意。到底今年父親的禮物有什麼好推介？不妨可以考慮來自本地品牌的充電用品，爸爸總是手上有不同的電子產品，不論是手機，電腦還是汽車，都在長時間使用，所以有強力的續航力充電用品，對於工作繁忙的爸爸是不可多得的好幫手，小編為大家介紹八大實用禮物更有低至五折的快閃優惠！



安全充電器三大知識

什麼是快速充電？



快充指的就是快速充電，在特定的最大電力負荷範圍內比一般充電有着更快的充電速度，因而可以將充電的時間縮短，而快充的原理分別有三種：提升電流加強充電功率、增強電壓來提升充電效能、以及增強電壓同時提升電流的方式去達至快速充電的效果。而現時主流的快充技術分別有也PD快充技術(USB Power Delivery)以及QC快充技術(Quick Charge) ，如果充電器有支援相關快充技術就會有印刷在產品的包裝上面。

什麼是QC快充？



QC快充是由無線電通訊技術研發公司，即Android 手機晶片最大的供應商QUALCOMM高通所推出的快充技術，市面上很多手機是以QC快充技術為主，不過iPhone則是使用PD快充技術。現時最新的QC5可以兼容前代QC4+、 QC4 、QC3 、QC2.0，充電速度最快大約可以在15分鐘內充至50%，最大的電壓達20V/5A，最大功率100W+，而QC4+的版本開始已可以支援PD3.0充電的標準。

什麼是USB-PD快充？



USB-PD快充(USB Power Delivery)是由USB開發者聯盟所開發的充電技術，iPhone 8以上的機種亦支援USB-PD，並可以應用在平板，手提電腦以及電視等產品，而支援USB-PD快充的充電器必定是Type-C的接口，最新的版本為PD3.1，新增三個電壓28、36V、48V，最大輸出功率從以往的100W擴大至240W。而在購買快充產品是不是一味追求快充技術的最新度，其實要先留意自身的手機有沒有支援快速充電的功能，並要了解手機最高可承受幾瓦的充電範圍，以及快充插頭與快充線的配搭。

42年歷史本地電池品牌—Vinnic®銀戰士®

Vinnic®銀戰士®是香港著名電池品牌之一，成立於1980年，下設環保的生產基地，大規模自家研發或從日、德、美引進先進科技及設備，不斷提升電池品質、改善環保生產及效益，每年可為全球生產電池超過三十億隻。

一直以「專業力量 專心為你」為Vinnic®銀戰士堅守的經營方針，從品質、服務、環保不斷追求創新，早於2005年已推出0%鉛氯化鋅電池、0%汞鹼性柱型及鈕型、鋰錳電池及二次電池。 客戶來自中國各地、東南亞、歐美及非洲等地的玩具廠商、家電廠商及零售商等，亦為全球多家著名品牌的OEM製造商。

進入「大數據年代」，大數據、人工智能、雲端技術已迅速成為人類生活不可或缺的一部份，企業更需以創新的模式數碼轉型發展業務，VinnicPower將以嶄新的姿態為現在及未來香港人繼續提供源源不絕的電量、動能及服務。

父親節禮物2023八大實用禮物

雲千藍 x Vinnic 磁吸式手機充電器套裝

【本地特別企劃第二彈! Reni Haymond 雲千藍 X VXLab: Awakening in the darkness】

一位是亞洲首位純原子筆藝術家、一個是香港42年來只專注生產電池的品牌。當原子筆遇上Powerbank，究竟會有咩Chemistry? 兩樣都係大家日常用到的產品，雖然未必起眼，但係一定會用到的工具。套電影「無雙」的一句台詞 : 「任何事情做到極致，都是藝術」。哪怕是最稀疏平常的工具，只要專注去鑽研、堅持用心去做，都可以成為藝術。

今次與VXLab的聯乘，Reni Haymond雲千藍揀選了其最新的系列，該系列運用了原子筆全新的技巧和表達方式，觀察過去與現在的「虛與實」，探索人類不同時期的靈性階梯。本次聯乘所得收入，扣除成本後，將會撥捐香港拯救貓狗協會HKSCDA 及 膳心小館作購買飯劵之用

關於VXLab



VXLab 是松栢集團旗下，Vinnic Power全新的產品線。VXLab 這名字之中的Lab，就是這個實驗企劃中的核心概念；大膽假設．小心求證，以實驗的心態，透過與不同的潮流品牌、藝術家及插畫師等等的單位聯承；以大膽及濃烈的玩味性設計，令我們每日都會使用、日常的產品，以全新姿態在大眾眼下重新呈現，也令用家在沉悶的生活中展現出會心微笑。

關於 Reni Haymond 雲千藍



Reni Haymond 雲千藍，亞洲首位純原子筆藝術家，向來喜歡以顔色和線條去諷刺日常，近年作品多以研究原子筆獨有的顔色，以及適合其展示的尺寸發展，將平凡的工具推向不平凡的層次。

Vinnic TRIVOR 3-in-1 摺疊式旅行無線充電座

摺疊式旅行無線充電座方便隨身攜帶，手機直放橫放都可以充電，支援15W無線充電，並可以一次充iPhone 手機、Apple Watch 以及AirPods/Air Pod Pro。

手機輸出：15W/10W/7.5W/5W

AirPods 輸出：3W

蘋果手錶輸出：2W

輸入：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A

尺寸：156*75*22mm



Vinnic GaNgapurna 65W PD QC GaN 旅行充電器

Vinnic GaNgapurna 65W PD QC GaN 旅行充電器採用氮化鎵技術，使用高頻高速大功率快速充電模組，可調充電電壓為9-20V，依照裝置提供合適的充電速度最快可以為iPhone30分鐘就可以充至50%電量，並可以為三部電話同時充電，配有多國插頭。

輸入: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

輸出:PD3.0 (1):5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3A, 20V/3.25A (65W Max.) PPS: 3.3V-11V/3A

PD3.0 (2):5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3A, 20V/3.25A (65W Max.) PPS: 3.3V-11V/3A

QC3.0 (1): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A (22.5W Max.)

尺寸: 45*73.5*31mm



Vinnic 內置PD 快充線 10,000mAh QC 行動電源 - 海軍藍

Vinnic 10,000mAh QC 行動電源內置PD 快充線，內置的TYPE-C 線提供22.5W輸出； LIGHTENING線則 18W輸出。行動電源設有電量顯示，體質小巧但可以為四部電話同時充電。

電池容量：10,000mAh 聚合物電池

Type-C輸出/輸入：DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

USB A 輸出：DC 5V/4.5A 4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A

內置 Type-C 充電線輸出：DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

內置 Lightning 充電線輸出：DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

Micro USB 輸入：DC 5V/2A

充電時間：2-3 小時

尺寸：88*80*24mm



Vinnic 4合1救車寶

汽車電池電池沒電了？別擔心！使用 Vinnic 8,000mAh 12V 多功能車用應急啟動電源，您可以在瞬間啟動汽車電池。除了 12 V/350A 快速啟動之外，它同時是 8,000 mAh的行動電源、氣泵 和 具有 4 種模式、包括 SOS 模式 的 LED 手電筒!

．容量:1S4P(14.8V/2000mAh)29.6Wh 8000mAh

．Type-C輸入: DC 5V/2.4A

．USB-A 輸出: DC 5V/2.4A

．直流輸出: EC5 12V/350A

．LED燈: 2W，5W(SOS)

．壓力: 150PSI(最大)

．工作溫度: -20¢J¡X60¢J

．重量: 600克

．尺寸: 150*100*35mm



[預售]Vinnic PS2000W-1958Wh 612,000 mAh 便攜式流動AC電源 Power Station

Vinnic PS2000W-1958Wh 612,000 mAh 便攜式流動AC電源以簡約設計和結實的手柄使其具有超強的便攜性。鋁合金外殼在不同條件下都有出色的表現。智慧冷卻系統保護電池不會過熱。電源的使用情況可以在LCD螢幕上監控。它由磷酸鐵鋰電池供電，這是市場上最安全的電池類型，並可以為不同類型的電子產品提供充電，例如手機筆電、電視風扇等不同家庭電器甚至可充Tesla電動車。

．612,000 mAh 超大容量 220V 110V

．2000W交流輸出功率

．可充電磷酸鐵鋰電池

．內置液晶顯示器

．各種輸出端口

．短路，過流，過壓，

．欠壓、過載、過熱保護

．提供壁式充電和太陽能充電



Vinnic TABOCHE 65W PD GaN 多用途旅行轉換器

Vinnic TABOCHE 65W PD GaN Travel Adapter 多用途旅行轉換器可以使用於超過200個國家及地區，並可以一次過充五部電子設備。

輸入: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

輸出:

PD3.0 (1):5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3A, 20V/3.25A (65W Max.) PPS: 3.3V-11V/3A

PD3.0 (2):5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3A, 20V/3.25A (65W Max.) PPS: 3.3V-11V/3A

QC3.0 (1): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A (22.5W Max.)

尺寸: 45*73.5*31mm

重量: 116g



Vinnic DIRAN 4-in-1磁吸式無線充電座

Vinnic DIRAN 磁吸式無線充電座設有多重安全保護讓你充電用得安心，手機直放橫放都可以充電，支援15W無線充電，並可以一次充四種裝置。

輸入:USB-C 9V/2A

輸出: 手機輸出：15W

耳機輸出：5W

手錶輸出：3W

USB-A輸出： 5W

尺寸: 184*113*65mm

重量: 268g

