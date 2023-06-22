食粽飽到頂心口？即睇快速消滯六大法寶 茶飲＋穴位健脾兼消脂！

每年端午節大家總會購買大大小的， 不同味道的粽子來應節一番，然而粽子數個下肚已感飽滯，因為粽子內含的材料往往難以消化，進食後腸胃需要花比平常更長時間去消化，這個時候就需要一些消滯的食物和茶飲幫助大家解決飽滯感。小編為大家盤點了六大消滯六大法寶，可以健脾兼消脂！



粽子難消化的餡料

糯米飯 ：糯米在原本中醫的角度來說是營養豐富的食品，糯米味甘性溫，有暖胃健脾，補中益氣的功效。不過由於糯米幾乎達99%的比例含支鏈澱粉，在消化的過程中支鏈澱粉雖然易與消化酶產生反應，但分解時會有一部份無法被身體吸收並在消化道停留，到大腸時被大腸細菌分解時就會產生氣體，造成脹氣之餘，它的密度以及黏性較高亦易讓人有腹部不適的感覺。



肥豬肉：肥豬肉含脂肪量達九成，大量脂肪進入胃部會影響其消化的時間，脂肪的消化時間需要大約二至四小時，而當脂肪與碳水化合物及蛋白質一同進入人體又會延長它的消化的時間，所以無形中會對腸胃造成較大的負擔。而過量攝取脂肪容易產生三高，高血壓、高血糖、高血脂等會加重心臟以及其血管的負擔，並有機會引發動脈粥狀硬化，導致心肌梗塞風險大大提高。



豆類：豆類是豐含多種營養的食物，含有豐富植物性蛋白質，可以被人體吸收並轉化為氨基酸，而且豆類的植物固醇可以促進心血管健康，而不同的豆類也有不同健康功效，而且常被用來製作不同的菜式以及中式糖水的主要材料。不過事實上豆類含有不易消化的寡糖，如果進食過量就會容易讓腸道產生大量氣體，而且豆製品所含嘌呤亦會促進胃液分泌，容易刺激胃部以及造成脹氣。



快速消滯六大食材好推介

西梅

西梅主要種植於美國加洲，可以曬成乾果食用，它含有豐富膳食纖維，每100克的西梅乾已有7.1克的膳食纖維，所以它素有「腸道清道夫」之稱。同時西梅含有山梨醇，山梨醇有助刺激腸道蠕動，並有輕瀉的功效，它本身酸甜的味道亦有助開胃，有助排便，從而預防便秘。除此之外，食用西梅後不會令血糖水平上升，同時減慢人體吸收碳水化合物的速度，更可有幫忙血糖控制。

Earth Harvest 有機生機無核西梅乾 $88

有機生機無核西梅乾纖維及山梨糖醇含量高，有助排便，從而預防便秘。除此之外西梅乾更可降低血壓，有利心血管健康，以及幫助降膽固醇水平。

山楂

山楂性微溫，在中醫的角度歸脾、胃、肝經，有消積化滯的作用。山楂酸酸的味道非常開胃，本身更含多種營養例如蛋白質、山楂酸、維他命Ｃ等等，它有助身體產生胃液，提升腸胃的消化能力，並且有助增加食慾。除此之外，山楂有降血壓的效果，並可以調節血脂以及降低膽固醇，對心血管的健康有積極的作用。而山楂也有活血化瘀的作用，女性經期初期時飲用可有助暖宮以及舒緩情緒起伏。

Ozen 益母山楂桂枝茶 $68

Ozen 有歸零的禪意，追求簡約丶和諧丶養生健康生活的態度和方式，益母山楂桂枝茶中的益母草、山楂、桂枝有化滯、收斂止痢、溫經散寒、袪濕調經、活血化瘀的功效，使用低溫烘焙制作技術，更保留原材料的養份。

尚膳房 開胃消滯飲（自煮裝 1 包—2人份量/包）$40

尚膳房強調產品可帶給人們健康，並源自天然的味道，開胃消滯飲材料分別有山楂、炒麥芽、烏梅、甘草等，有開胃消滯、益氣健脾的功效，煮法簡單，用8飯碗清水浸泡藥材30分鐘，將浸泡的藥材，用大火煮沸，再轉用慢火煲約45分鐘，可加入少許片糖即可飲用。

決明子

決明子是一種常見的中藥，它是一種植物決明的種子，早在《神農本草經》中已早有記載它對眼疾有促進治療的作用，不過除了護目的功效之外，它還有多種維他命氨基酸、以及礦物質，特別是大黃素有能促進腸胃蠕動，並改善腸道的燥熱。

Ozen 生活館 淨腸窈窕茶 $40

淨腸窈窕茶成分有决明子、冬瓜、荷葉、玫瑰、甘草、大麥、橘皮，有消脂去水腫、有助改善腸道健康，以及清熱解毒的功效。

大麥茶

大麥茶是中國、日本、韓國等民間廣泛流傳的傳統清涼飲料，把大麥炒製成焦黃，食用前，只需要用熱水沖泡就可浸出濃郁的香茶。曾有研究指出在麥茶製作過程會產生一種叫呲井的物質，有抗凝血的作用，改善血液循環，促進心血管的健康。另外大麥茶不含咖啡因，在中醫角度上它入脾、胃經，有健脾開胃的作用，而且可以幫助消化，協助腸道的廢物排出體內，消除脹氣，亦有解膩的效果，新年食多了賀年小食感到飽飽滯滯的時候，來一杯大麥茶可以消滯化解腸胃不適。

Ozen 生活館 大麥茶 $50

Ozen 生活館大麥茶是將大麥炒制後再經過沸煮而得，有一股濃濃麥香，喝大麥茶能開胃，幫助消化，有減肥的作用。大麥茶可以去食療脹、消積進食、平胃止渴、減肥去脂的功能，口感麥香馥郁丶醇香微苦。

普洱

普洱早在《本草綱目》已記載它的功效，在中醫的角度來說它有解膩利水、通便、止咳生津以及延年益壽的功效，它被稱爲“可以喝的古董”，擁有越陳越香的特性。而一些現代的研究指出普洱茶有豐富的茶多酚並有抗凝血的效果，有助降低血栓發生的機會，對心血管的健康有積極的作用。除此之外普洱茶相對上茶性溫和，同時含咖啡鹼暖胃亦可以加速腸道蠕動，有助排便。

Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶$220

2年糯米百花嶺茶葉，糯米香葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。

Ozen 生活館 新會小青柑 $180

來自新會小青柑果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮，濃郁甘甜。小青柑上的白霜是新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。

茶澤 雲南 陳年普洱 (熟茶) $88

雲南陳年普洱性質平和，有護胃養胃，性質平和，對胃產生有益的保護層，消脂減肥，阻礙膽固醇的消化和吸收同時協助脂肪的分解和消化。

烏龍茶

烏龍茶亦稱為青茶或半發酵茶，較為中性，適合一般人適量飲用。烏龍茶含有茶多酚以及兒茶素有助降低腸道的脂肪吸收，在飯後飲一杯烏龍茶可去油解膩，以及幫忙消化。除此之外烏龍茶也有豐富的維他命Ｃ，有助維持免疫系統功能，以及也有美顏的作用。

香茶仕|玫瑰烏龍茶 | 立體三角原葉茶包 | 台灣茶 $98

以台灣輕焙四季春烏龍茶為基底，配合產於法國的粉紅玫瑰，氣味芳香, 甘醇順口, 耐沖泡。粉紅玫瑰花含有豐富維他命C, 可改善皮膚健康, 具美白去斑功效, 使面色紅潤和肌膚光滑彈性, 也可幫助清除體內毒素和消脂瘦身, 優雅的香氣可穩定情緒並舒緩緊繃的神經, 消除鬱悶。

香茶仕|凍頂烏龍茶 | 立體三角原葉茶包 | 台灣茶 | 高山茶 $108

凍頂烏龍茶是台灣知名度極高的茶，產於台灣南投縣，以青心烏龍的茶菁為原料所製成的半發酵茶。茶湯呈金黃偏琥珀色且澄清明亮，熟香、果香或花香撲鼻，入口生津，滋味圓滑甘潤，落喉韻味十足，飲後回韻無窮，且經久耐泡。這款由人手採茶, 再經百年傳承製茶工藝用心製作。

香茶仕| 四季烏龍茶 | 罐裝茶葉 | 台灣茶 $138

四季春製成的輕焙烏龍茶，擁有鮮明的天然幽雅花香，清香宜人，茶湯金黃透亮，甘醇順口，耐沖泡，茶湯甘甜，更有別具一格的清香韻味，一年四季皆可產製，適合四季飲用，故稱之為四季烏龍茶。

5大消滯穴位

消滯湯水茶飲外，也可按穴位幫助腸道消化。常用的消滯穴位包括：內關、中脘、天樞、梁丘、足三里。

▼按圖看清5大消滯穴位👇👇👇