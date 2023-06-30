瘦身攻略｜中年發福難減肥3大死因　一文教你輕鬆打造Fit爆身形

「中年發福」易胖難瘦，明明戒口、節食、運動都做足，卻還是只減掉一兩磅，覺得自己「飲啖水都肥」？面對40歲後新陳代謝變慢，尤其媽媽生B後體質改變更難變瘦，看著腰間、肚腩和大腿的肥肉，愈望愈心酸……不過，其實中年減肥並非沒可能，減得慢、減不了可能是假象，只因你用錯方法，不懂得對症下藥！以下為你拆解3大難減肥死因，再教你Keep Fit攻略，打造美魔女Body！



「減唔到肥」3大死因！ 你中幾多個？

1/年紀愈來愈大 跌入減肥死胡同

年紀愈大，身體的新陳代謝愈容易變慢，不少人試盡坊間的168斷食、生酮飲食均苦無效果。而身體積聚不少難減的頑固脂肪，加上女士容易便秘，儲了一肚宿便，變成「假肚腩」，令身形看起來又胖又腫。

便秘所引起的「宿便腩」是不少人的一大煩惱，即使狂做運動也未必能減走。

2/未搞清身體狀況 亂試瘦身產品！

中年發福的成因有好多，除了飲食及運動習慣，腸道不暢道、新陳代謝變差都是原因之一。若你發現自己「減極都唔瘦」，又或是選用了單一功效的瘦身產品卻未見成效，應先審視自身身體狀況，有機會產品功效與你的需求錯配。如身體新陳代謝慢，你卻服用益生菌整腸排毒去水腫，自然未必達到心中預期的效果。

未了解自身狀況、胡亂選擇瘦身產品，是減肥停滯不前的原因之一。

3/無恆心做運動 飲食習慣差又難改

都市人生活忙碌，平日下班回家已身心俱疲，根本無時間、無精力做運動。加上平日壓力大、工時長，放假自然想用美食犒賞自己一番。除此之外，部分打工仔工作太忙，日常更以無營養的漢堡、薯條當正餐。飲食習慣差又少運動，當然愈來愈肥！

部分打工仔常常快餐當正餐，養成高油、高鹽、高糖的飲食習慣，更容易肥胖。

延伸資訊：如何打破3大難減死因

減肥最緊要找對方法 「Combo式食法」一網打盡

減肥之所以無成效，好大機會因方法錯誤，沒有釐清真正的致肥原因——不並非減不了，而是不懂減！除了基本的調整飲食和生活習慣，不少人也會選用瘦身產品。不過，坊間產品的款式眾多，功效也各異，究竟應該如何選擇？其實現時有「Combo式食法」，如DTX針對減肥而推出的「年齡型」套裝，每日早晚食可促進新陳代謝、減內臟脂肪，將兩大致肥元兇一網打盡。

針對中年發福、難減肥的人士，DTX推出了「年齡型」套裝。

＊法寶1：坐著做運動 促進新陳代謝

不說不知，原來體溫每低1度，基礎代謝率便會低13%¹。針對少運動、代謝差的人士，食MetaU 代謝機能丸會明顯感覺到體溫上升，感覺易出汗，其所含的高良薑成分有助提升體溫1.4度²，連帶提升代謝18%。配上橄欖苦苷³、胡椒鹼⁴，更可增強燒脂力。

（相片由客戶提供）

（相片由客戶提供）

MetaU令體溫升高，加快代謝，效果如做運動般。

＊法寶2：清內臟脂肪 通便去水腫

脂肪多除了會形成大肚腩，使人腰粗背厚、影響體形之外，其實體內還有不少暗藏的內臟脂肪更難減走！CentaX 去脂機能丸可針對減體脂及內臟脂肪，以降低BMI⁵。而其綠茶精華⁶、決明子⁷ 成分有助降低身體脂肪及促進排毒暢便，以擊退因便秘形成的宿便腩。

（相片由客戶提供）

Combo式食法：MetaU作基本配置，先提升代謝，再食用CentaX促進減脂效果，於每日午餐及晚餐前服MetaU及CentaX各2粒即可，建議可多喝水幫助推動功效。

MetaU 代謝機能丸（左）、CentaX 去脂機能丸（右）。

必搶試食優惠

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參考資料：

1. Do the Obese Have Lower Body Temperatures? A New Look at a Forgotten Variable in Energy Balance, Trans Am Clin Climatol Assoc. 2009; 120: 287–295. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2744512/)

2. 檢測高良薑萃取對於體溫變化之功效, 人體功效試驗, TCI CO., LTD內部實驗

3. Effects of the Olive-Derived Polyphenol Oleuropein on Human Health. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15(10), 18508-18524 (https://www.mdpi.com/1422-0067/15/10/18508/htm)

4. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med, 1998 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9619120/)

5. 橘皮酵素減脂功效評估, 人體功效試驗, TCI CO., LTD內部實驗

6. Green Tea Catechins and Sport Performance. Antioxidants in Sport Nutrition. Manfred Lamprecht. 2015 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK299060/)

7. Application of genus Cassia in the treatment of Constipation: A systematic review. Xiamen University Malaysia. 2019 (https://www.researchgate.net/publication/331529410_Application_of_genus_Cassia_in_the_treatment_of_Constipation_A_systematic_review)

（資料及相片由客戶提供）