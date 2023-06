瘦身攻略｜中年發福難減肥3大死因　一文教你輕鬆打造Fit爆身形

「中年發福」易胖難瘦,明明戒口、節食、運動都做足,卻還是只減掉一兩磅,覺得自己「飲啖水都肥」?面對40歲後新陳代謝變慢,尤其媽媽生B後體質改變更難變瘦,看著腰間、肚腩和大腿的肥肉,愈望愈心酸……不過,其實中年減肥並非沒可能,減得慢、減不了可能是假象,只因你用錯方法,不懂得對症下藥!以下為你拆解3大難減肥死因,再教你Keep Fit攻略,打造美魔女Body!



「減唔到肥」3大死因! 你中幾多個?

1/年紀愈來愈大 跌入減肥死胡同

年紀愈大,身體的新陳代謝愈容易變慢,不少人試盡坊間的168斷食、生酮飲食均苦無效果。而身體積聚不少難減的頑固脂肪,加上女士容易便秘,儲了一肚宿便,變成「假肚腩」,令身形看起來又胖又腫。

便秘所引起的「宿便腩」是不少人的一大煩惱,即使狂做運動也未必能減走。

2/未搞清身體狀況 亂試瘦身產品!

中年發福的成因有好多,除了飲食及運動習慣,腸道不暢道、新陳代謝變差都是原因之一。若你發現自己「減極都唔瘦」,又或是選用了單一功效的瘦身產品卻未見成效,應先審視自身身體狀況,有機會產品功效與你的需求錯配。如身體新陳代謝慢,你卻服用益生菌整腸排毒去水腫,自然未必達到心中預期的效果。

未了解自身狀況、胡亂選擇瘦身產品,是減肥停滯不前的原因之一。

3/無恆心做運動 飲食習慣差又難改

都市人生活忙碌,平日下班回家已身心俱疲,根本無時間、無精力做運動。加上平日壓力大、工時長,放假自然想用美食犒賞自己一番。除此之外,部分打工仔工作太忙,日常更以無營養的漢堡、薯條當正餐。飲食習慣差又少運動,當然愈來愈肥!

部分打工仔常常快餐當正餐,養成高油、高鹽、高糖的飲食習慣,更容易肥胖。

減肥最緊要找對方法 「Combo式食法」一網打盡

減肥之所以無成效,好大機會因方法錯誤,沒有釐清真正的致肥原因——不並非減不了,而是不懂減!除了基本的調整飲食和生活習慣,不少人也會選用瘦身產品。不過,坊間產品的款式眾多,功效也各異,究竟應該如何選擇?其實現時有「Combo式食法」,如DTX針對減肥而推出的「年齡型」套裝,每日早晚食可促進新陳代謝、減內臟脂肪,將兩大致肥元兇一網打盡。

針對中年發福、難減肥的人士,DTX推出了「年齡型」套裝。

*法寶1:坐著做運動 促進新陳代謝

不說不知,原來體溫每低1度,基礎代謝率便會低13%¹。針對少運動、代謝差的人士,食MetaU 代謝機能丸會明顯感覺到體溫上升,感覺易出汗,其所含的高良薑成分有助提升體溫1.4度²,連帶提升代謝18%。配上橄欖苦苷³、胡椒鹼⁴,更可增強燒脂力。

MetaU令體溫升高,加快代謝,效果如做運動般。

*法寶2:清內臟脂肪 通便去水腫

脂肪多除了會形成大肚腩,使人腰粗背厚、影響體形之外,其實體內還有不少暗藏的內臟脂肪更難減走!CentaX 去脂機能丸可針對減體脂及內臟脂肪,以降低BMI⁵。而其綠茶精華⁶、決明子⁷ 成分有助降低身體脂肪及促進排毒暢便,以擊退因便秘形成的宿便腩。

Combo式食法:MetaU作基本配置,先提升代謝,再食用CentaX促進減脂效果,於每日午餐及晚餐前服MetaU及CentaX各2粒即可,建議可多喝水幫助推動功效。

MetaU 代謝機能丸(左)、CentaX 去脂機能丸(右)。

