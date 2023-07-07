發現有疣要處理　坊間脫疣服務如何選擇？無菌空間醫生處理最可靠

照照鏡子，發現臉頰、頸部長了小肉粒，下意識用手去擠，不痛不癢，也沒擠出些什麼。小肉粒久久不散，甚至越長越多，很大機會是患上了「疣」！你也有類似情況？就要留意以下內文，本文將會為大家拆解疣的真面目，哪些人是高危群組應多加留意﹖一旦懷疑自己生疣，應該如何處理？脫疣有什麼風險？如何提高保險理賠機率？



病毒引起 具傳染性的皮膚病

疣可說是模仿大師，有些疣的表面凸起呈圓形小肉粒，多數被誤認為油脂粒，有些長在腳上則與雞眼相似，貼雞眼膠布當然無法根治。其實疣是由過濾性病毒–人類乳頭瘤病毒（HPV）感染皮膚表面所引起的皮膚病，不但影響外觀，更具有傳染性，除自身蔓延之外，亦會透過接觸傳染，想保障家人朋友甚至嬰兒健康，如有懷疑應及早求醫治理。

（圖左）足底疣與(圖右)雞眼相似，細心觀察，足底疣有微小黑點，小黑點隨病毒擴散數量而增多。

疣大致分為五類，包括︰尋常疣、足底疣、扁平疣、絲狀疣及濕疣(椰菜花)。它們的表徵各有不同，亦遍佈身體不同部位。

免疫力低、愛健身瑜伽 屬高危群組

疣的傳染性高，當疣被擠破出現傷口時，病毒就有機會透過親密接觸如親吻擁抱、共用個人物件或殘留在公共環境而傳染他人。患疣的情況其實在本港亦十分普遍，特別是免疫力低的人士有較大感染風險，包括懷孕婦女、新手媽咪、幼童、長者、長期病患者等都是高危一族。新手媽咪照顧新生嬰兒，作息不定時導致免疫力下降，容易感染疣之餘，更有機會傳染給嬰兒，須要積極及早處理。而經常赤腳出入公共更衣室的人士，如健身瑜伽愛好者亦是高危群組，因HPV病毒能在汗水及含水分的皮膚表面短暫停留，健身時戴手套、自備瑜伽墊、在更衣室穿上拖鞋，都是有效的預防方法。

上瑜伽課時可自備瑜伽墊，減低感染疣的風險。

脫疣4大注意事項 首選專業醫生團隊主理

一般人難以分辨油脂粒和疣，一但懷疑自己患有疣，切忌自行處理，而坊間雖有美容院或醫美中心提供脫疣服務，但應向專業醫護諮詢，由醫生診斷以免因誤診而耽誤醫治，並留意以下4大注意事項。

1. 手術前作詳細檢查很重要，不同於一般脫癦或打斑，疣的分佈可能遍及全身，包括背部腳底等「鬼鼠位」，要徹底剷除疣，應交由專業醫生主理，以免有漏網之魚，跌入自身感染的循環之中。

2. 高能量儀器二氧化碳激光(CO2 Laser) 是現時較多人選擇的脫疣方式，貪其手術快捷、效果徹底，但須要由專業人士操作，否則容易傷及真皮層，令皮膚受傷，嚴重者更會毀容。一般美容院由美容師進行脫疣，有機會因處理不當而增加受傷、留疤的風險，建議由專業醫生主理更安全放心。

3. 由於疣屬於病毒一種，手術過程中有機會令病毒在空氣中傳播，美容院的房間、床等設備有機會成為病毒溫床，脫疣手術應選擇在合規格的的醫療級無菌手術室中進行，以減低交叉感染的風險。

4. 由於脫疣屬於小手術，選擇由醫生主理脫疣，可按正常程序申請保險理賠，不怕被硬銷其他療程之餘，保單索償率亦大幅提升。

逾2,000成功個案 專業可靠

看過以上種種症狀，懷疑自己生疣？K-Centric有專業醫護團隊為你進行免費諮詢及檢查，手術會在已領取「日間醫療中心」牌照的醫療級別無菌通風系統手術室進行。而且手術由註冊醫生主理，病人可選擇男醫生或女醫生，手術前會仔細替病人作全身檢查，將疣一網打盡，避免自身再感染的風險。K-Centric利用二氧化碳激光脫疣，治療時間短之餘，能精準快速清除疣，留疤風險較低。中心收費透明，並提供180日術後保養，如保養期內發現疣並未完全清除，中心會提供第2次脫疣服務。而中心過去一年已為超過2,000位病人進行治療，經驗豐富。中心更會替病人填寫保險索償表格，按正常程序申請保險理賠，省卻不必要的麻煩。

K-Centric的脫疣手術會在已領取「日間醫療中心」牌照的醫療級別無菌通風系統手術室進行。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

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