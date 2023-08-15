子宮肌瘤又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是一種常見的婦科疾病，醫學界曾指出大約三成左右女性會患有子宮肌瘤，而大多數的子宮肌瘤是沒有症狀，而子宮肌瘤的位置及大小會影響此病的嚴重性，甚至對懷孕有負面影響。



子宮肌瘤是什麼？

子宮肌瘤是婦女最常見的婦科腫瘤，這種類型的腫瘤是由於子宮平滑肌細胞異常增生，有機會是單一腫瘤，亦有機會同時長好幾個子宮肌瘤，不過子宮肌瘤一般是屬於良性，以下主要分為三種：

子宮肌層間肌瘤：是最常見的子宮肌瘤，位置在子宮肌肉層裡，由於肌瘤要長到壓迫膀胱，輸尿管或直腸等器官才會被察覺，所以定期照超聲波檢查可以避免肌瘤影響身體健康前及早求醫。

子宮漿膜下肌瘤：這種肌瘤可向子宮外的骨盆腔或腹腔突出生長，由於空間大所以肌瘤可成長的體積也相對較大，

子宮黏膜下肌瘤：這種肌瘤會由子宮內膜向子宮腔生長，所以除了會影響懷孕之外，也會有經血過多的問題

子宮肌瘤的主要症狀

骨盆腔疼痛抑或出現經痛：子宮肌瘤會造成女性經痛以及慢性骨盆腔疼痛

月經量異常多：子宮肌瘤有機會造成經血量異常多，出現血塊

影響排尿／便秘：如果肌瘤長大至會壓迫器官就會對該部份的器官造成影響，例如子宮肌瘤壓迫直腸會使人排便困難，如果壓迫膀胱則會令人排尿次數增加，甚至有壓力性尿失禁的問題。

不孕：如果子宮肌瘤生長在受精卵著床的黏膜層的話，會使女性不易受孕。

子宮肌瘤能如何診斷？

由於子宮肌瘤在初期並沒有任何徵狀，往往會在進行婦科檢查時才會發現，而子宮肌瘤可以透過腹部或陰道式超聲波、婦科內診及子宮鏡檢查來發現。如果子宮肌瘤的體積細小，其實並不一定需要做手術，不過子宮肌瘤有機會漸漸變大，所以需要長期觀察它的狀況， 一旦它的大小已出現壓迫遭周器官的情況，或造成身體進一步負面影響如付經血變多而貧血，嚴重至壓迫輸卵管而不孕，就需要考慮以手術進行治療。然而即使進行手術切除子宮肌瘤也有機會復發。

子宮肌瘤的手術方式

肌瘤切除手術：這種手術只會切除子宮肌瘤，適合想保留生育能力的女性，不過需要定期追蹤子宮肌瘤的狀況以防復發。

子宮切除手術：這種手術會切除整個子宮以免子宮肌瘤再次生長

子宮內動脈栓塞手術：透過堵塞兩側子宮的動脈來使子宮肌瘤的體積縮小

子宮肌瘤的高危人士

．年齡層為40-50歲

．肥胖人士

．家族有病史

．早於11-12歲前已有月經初潮

．服用雌激素藥物

．從未生育女性

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7個養宮小貼士

回答了以上5條問題，相信你已經對自己的子宮健康有了初步的了解，但孕育生命亦非容易的事，女性若想懷孕，需要養護好自己的子宮，以保持子宮的健康和平衡。以下是一些建議：

1. 飲食調理



飲食對於子宮的健康非常重要。建議女性食用易消化、富含營養的食物，如糯米、紅豆、芝麻、核桃、山藥、枸杞子等。同時，還應該避免過度食用辛辣、油膩、冷凉、生冷等食物，以免傷害子宮。

2. 穴位按摩



按摩子宮穴位有助於促進血液循環，調節內分泌，增強子宮的自我修復能力，從而提高懷孕的機會。常用的子宮穴位有關元、氣海、三陰交、足太陽膀胱經等，可以請專業的中醫師按摩或自行按摩。

3. 適當的運動



進行適當的運動可以增強身體的免疫力和抗病能力，調節內分泌，增加子宮的血液供應，從而促進受孕。建議女性選擇適合自己的運動方式，如瑜伽、太極拳、氣功、散步等。

4. 心理調節



情緒穩定對於子宮的健康非常重要。建議女性保持愉悅的心情，減少壓力和焦慮，可以通過冥想、音樂、閱讀等方式來調節情緒。

5. 充足的睡眠



良好的睡眠對於子宮健康和懷孕非常重要。建議女性保持每晚7-8小時的睡眠時間，並保持規律的睡眠時間表。

6. 避免毒品和酒精



吸煙、喝酒和使用非法毒品會對子宮健康和懷孕產生負面影響。因此，建議女性避免使用這些物質。

7. 定期檢查



女性應定期接受婦科檢查，以確保子宮和生殖器官的健康狀態。如果發現任何問題，應及時就醫治療。

（參考資料：香港家計會、衞生署）