腸胃炎｜吃白方包減緩腹瀉助腸道休養 醫生揭這情況恐招反效果
撰文：健康2.0
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腸胃炎、腹瀉不適時，只能飲食清淡，吃白方包嗎？
台灣名醫江坤俊在「江P醫件事」裡指出，如果是腸道發炎，單純拉肚子，吃白方包的確可以減緩腹瀉情形，讓腸道得到休養；但如果是胃發炎，吃白方包恐怕會讓症狀更嚴重！
6大易脹氣食物（按圖👇👇👇）
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胃發炎吃白方包 刺激胃酸加重症狀
台灣江坤俊醫師說明，因為白方包是澱粉類，會刺激胃酸分泌，當胃發炎時，如果又受到更多胃酸刺激，會加重胃部的不適症狀。
▼胃痛成因眾多，而常見的情況有4種，有什麼成因和症狀？（按圖了解👇👇👇）
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上腹痛是胃發炎 下腹痛是腸發炎
但若是因為吃壞東西而拉肚子的腸道發炎，吃白方包則是正確的，因為白方包較不會刺激腸道。
然而，當肚子痛不舒服時，怎樣才能辨別自己是腸道或是胃發炎呢？台灣江坤俊醫師表示，胃在人體的上腹部，腸子則是在整個下腹部，如果是整個肚子都不舒服，就應該是腸發炎；若是上腹部疼痛，則屬於胃發炎。
腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）
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另外，台灣江坤俊醫師提醒，即使是腸道發炎，適合吃白方包，但建議不能只靠白方包來提供營養與熱量。他指出，因為腸道發炎時，修復受損的黏膜需要一點蛋白質，只吃白方包是不夠的！
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