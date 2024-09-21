做家務都可以防癌？澳研究發現：每日５分鐘可降患癌機率近2成！

經常為重複的日常家務而感到乏味？以下這篇研究可能會令你在做家務時多一點動力。



澳洲雪梨大學（University of Sydney）查爾斯珀金斯中心（Charles Perkins Center）一項研究結果發現，日常生活中與子女瘋狂玩耍、到超市購物並親手將這些沉重的「戰利品」提回家、甚或將全屋的窗戶都抹得一乾二淨，只需每日從事這些粗重家事或日常活動 4.5 分鐘，每次大約 1 分鐘，整體罹癌機率即可降低 18%，其中與體能活動有關的特定癌症風險更是大減 32%。

據外媒報道，這項研究發表於《美國醫學學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）。研究人員利用腕戴式追蹤器數據來測量 22,398 名平均年齡為 62 歲，且平日不常做運動的參與者的日常活動。研究人員在隨後７年中持續記錄的臨床健康記錄長達7年，並監測其癌症狀況。

結果發現，每天只需進行 4.5 分鐘的「充滿活力的間歇性生活方式身體活動（Vilpa）」 即可以有效使癌症風險降低。

研究報告的主要作者、查爾斯帕金斯中心教授史塔馬塔基斯（EmmanuelStamatakis）表示：「我們透過研究得知大多數中年人不會有規律的做運動及鍛煉，這增加了他們罹患癌症的風險。令人驚奇的是，每天只增加４到５分鐘的高強度體力活動，每次大約只需持續１分鐘左右，就能使整體罹癌風險降低 18%，罹患與體力活動相關癌症類型的風險更是大減32%。」

研究又指，特定癌症的罹患風險都與體能鍛鍊的多寡呈現負相關，其中包括：肝癌、肺癌、腎癌、賁門癌、子宮內膜癌、髓性白血病、骨髓瘤、結直腸癌、頭頸癌、膀胱癌、乳腺癌和食道腺癌等等。

莊柏醫療全面癌指標檢查(男)，檢查項目包括肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺等常見癌症類型，幫助了解身體狀況，倍加安心

莊柏醫療的全面癌指標檢查(女)，檢查項目包括多項癌指標檢查，包括肝臟、胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、大腸，更切合女性需要。

香港最常見的癌症是什麼？

肺癌號稱香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超第二名大腸癌，其中以男性發病率比較高。根據衛生署資料，於2020年錄得的癌症新症當中， 有15.9 %是肺癌個案，合共5422宗，男性有3252宗，女性有2170宗，男女患者的比例約為1.5比 1，大部份者是50歲以上的人士。

相關文章：【肺功能測試】易喘氣或因慢性阻塞性肺病 測肺功能靠吹保鮮紙？👇👇👇

+ 13

肺癌６大成因

吸煙是公認危害肺部的一種不良習慣，因為煙草內有達數千種化學物質，當中有不少致癌物會從吸煙進入肺部，而煙草的煙霧會引致肺部產生炎症反應，損害肺部組織以及肺的修復能力，並大大提高患肺癌的機會。那麼是否只有吸煙人士才會有機會患上肺癌呢？雖然吸煙是患上肺癌的其中一種主要因素，不過亦有病例指出即使沒有吸煙的習慣的人士，也會有機會患上肺癌，而增加患上肺癌的風險因素分別如下：

1. 吸煙：吸煙是肺癌的主要原因之一，因為煙霧中含有許多有害物質，如焦油、一氧化碳、重金屬和致癌物質等。



2. 二手煙：長期暴露於吸煙者的煙霧中也可能增加罹患肺癌的風險。



3. 空氣污染：長期暴露於空氣污染中的人也可能增加罹患肺癌的風險。



4. 放射線：長期暴露於高劑量的放射線也可能增加罹患肺癌的風險。



5. 遺傳：某些基因有可能會增加肺癌的風險，如果家族中有人罹患肺癌，那麼你的風險也會增加。



6. 職業暴露：某些職業，如煤礦工人、建築工人、焊接工人等，可能會長期暴露於有害物質或粉塵中，進而增加罹患肺癌的風險。



你是肺癌高危人群之一嗎？

吸煙是公認危害肺部的一種不良習慣，因為煙草內有達數千種化學物質，當中有不少致癌物會從吸煙進入肺部，而煙草的煙霧會引致肺部產生炎症反應，損害肺部組織以及肺的修復能力，並大大提高患肺癌的機會。那麼是否只有吸煙人士才會有機會患上肺癌呢？雖然吸煙是患上肺癌的其中一種主要因素，不過亦有病例指出即使沒有吸煙的習慣的人士，也會有機會患上肺癌，而增加患上肺癌的風險因素分別如下：

年齡增長：根據癌症基金會指出，65歲以上長者患上肺癌的比例高於年青人



吸入二手煙：二手煙就是被動地吸煙，風險只比吸煙低，不過對人體產生危害不能忽視。而曾有報道指河南曾有一名女子因長期入丈夫的二手煙，最後與丈夫一同患上肺癌



職業空氣污染：長期吸入工業用的化學物質抑或油煙例如廚房烹煮、消毒劑、清潔劑、天拿水、油漆等等



居家空氣污染：一些老舊建築材料如石棉便是一級致癌物，如果日久失氛而暴露於空氣中就會產生空氣污染。另外平日燒香、煮食油煙等也是造成空內空氣污染的因素



環境空氣污染：汽車排放的廢氣、工廠排出的污染物等等



▼肺癌有什麼徵狀？（按圖了解 👇👇👇）

+ 10

預防肺癌建議

最佳的預防肺癌方法是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

▼肺癌可以如何預防？（按圖了解 👇👇👇）

+ 2