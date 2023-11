城市心事Reaction|控制飲食超有效降壞膽固醇？心臟科醫生話你知

上一集《城市心事Reaction》探討過冠心病病人壞膽固醇的理想水平,相信不少人都想知道降低膽固醇的最佳方法有哪些。今集就有香港心臟專科學院代表陳家俊醫生及徐城烽醫生跟大家解構「清醇飲食」,單靠飲食同運動是否就可以有效降底膽固醇,大家立即開始今集內容,了解清楚吧!



只靠飲食不足夠 需勤做運動及醫生處方藥物

養成健康的生活習慣就可以擁有健康的身體是老生常談,冠心病患者有機會可以透過持之以恆地進行低脂飲食及勤做運動,降低膽固醇。不過,徐醫生指飲食及運動仍有以下幾點需要注意:「飲食方面,例如減少攝取高反式脂肪、總膽固醇高或高三酸甘油脂的食物;盡量增加進食富水溶性纖維的食物,去控制身體的膽固醇水平。在運動上,盡量每日維持30分鐘步行或運動,保持體重及膽固醇水平在一個合理的指標範圍內:控制BMI水平於18.5至22.9之間。」

徐城烽醫生指冠心病患者須保持健康的生活習慣,多運動、少吃高脂及高膽固醇食物,才可以減低壞膽固醇積聚血管的風險。

同時,陳醫生亦指出部分高壞膽固醇患者單靠控制飲食及定時運動是不足夠的,「因為人體的部分壞膽固醇是由身體的肝臟製造,而這個過程會受先天性的基因影響。如病人家族歷史有高膽固醇血症的話,病人有高膽固醇的機會就會大大增加。」徐醫生最後補充,大家除了透過低脂飲食及勤做運動之外,醫生亦會處方控制膽固醇的藥物俾患者去控膽固醇去到理想水平,以降低患者出現心血管疾病的機會。運動,飲食及藥物都對控制膽固醇控制息息相關,缺一不可,大家記得定時身體檢查,並向醫生查詢自己膽固醇的情況。

陳家俊醫生指健康生活及飲食習慣是控制膽固醇的重要一環,但部分受遺傳因素及高風險人士難以單靠控制飲食及調節生活達標,需醫生處方控制膽固醇的藥物才可以改善膽固醇。

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,如有疑問請直接向醫生查詢。

(資料及相片由客戶提供)

MAT-HK-2300818-1.0 (10/2023) This video is supported by Sanofi HK Limited