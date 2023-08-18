怕痛抗拒睇牙？以病人為本　薈傑美齒數碼化治療提升就診體驗

不少人因為過往不愉快的經歷，寧願忍受牙痛的折磨，也不願意接受牙科治療，直到情況嚴重到不得不找牙醫處理才勉強就醫，這時的治療程序必定變得複雜，同時加深了看牙醫的負面感受，以後便更抗拒看牙醫，形成了一個惡性循環。其實現時不少牙醫診所為了提升病人的就診體驗而花盡心思，配合一站式服務解決大小牙齒問題，徹底顛覆了大家對牙科治療的想像。



全方位牙科服務 多文化醫療團隊減溝通障礙

提起牙醫診所，腦海中浮現的第一個畫面是甚麼？是冷冰冰的治療室還是刺耳的鑽牙聲？為求病人在舒適環境中得到全方位的優質牙科服務，THP Dental薈傑美齒從病人角度出發，優先考慮病人的需要同體驗，特意打造了一個時尚、高科技與舒適的就診環境。診所的醫療團隊由多位牙醫、專科牙醫、牙齒衛生員及護士組成，提供包括美齒及牙齒修復、種植牙、牙齒矯正、兒童牙科、牙齦牙周治療、根冠治療（杜牙根）、洗牙等牙科服務。若病情相對複雜而需要專科牙醫治療，普通科醫生便會與專科醫生共同討論，並制定最佳治療方案，一站式支援不同牙科需要。而且多文化背景的醫療團隊精通粵語、普通話、英文、德文、法文等多種語言，有效避免出現溝通障礙，確保病人得到最專業的治療。

時尚舒適的環境能令病人放鬆

即日完成數碼化牙冠修復療程

看病最怕漫長等待，傳統牙冠修復療程約需時1至2周，而病人需至少到訪牙科診所兩次。首次到診，牙醫會先為病人印模，再將模型送至工場製作牙冠，待牙冠製作完畢，牙醫才能為病人安裝正式牙冠。過程不只需時，病人或需多次來回診所，調整牙冠狀況。但在數碼化牙科服務下，現時診所可於同一天內為病人檢查口腔、製作修補物和修復牙齒，最快只需半天即可完成牙冠修復，幫助病人更快回復正常生活。

傳統印模需要病人咬著牙膠幾分鐘等待印模膠硬化，數碼口腔掃描需時較短，可以減低病人的不適感。

作為香港最早推動數碼化牙科的診所之一，薈傑美齒善用數碼科技提升療程效率與病人就診體驗。診所引進最新的醫療設備與數碼技術，除提供數碼化牙冠修復療程外，更會利用最新3D導航系統進行植牙，電腦導航有助醫生於進行手術時，精密控制植牙位置、方向與深度，大大縮減手術時間之餘，也提升了植牙的準確度與安全性。

童趣治療環境減輕兒童心理壓力

很多人抗拒看牙是因為孩童時期有不愉快的看牙體驗，從而對牙科治療產生恐懼。為了令看牙醫的體驗不再壓迫沉悶，薈傑美齒於診所環境設計上花上不少心思。診所特地為小朋友打造了色彩繽紛的兒童遊戲室及親子友善診室，讓他們能於一個充滿朝氣的環境下展開治療旅程，掃走恐懼感。充滿童趣的環境，加上專業團隊的細心服務，成功令小朋友不再對看牙感到抗拒，更有助鼓勵他們養成良好的護齒習慣。

有別於傳統冷冰冰的白色診所，薈傑美齒精心營造舒適優雅的就診環境，令看牙醫變成一件愉悅及令人期待的事情。

監察麻醉應對「牙醫恐懼症」

對於怕痛或感到焦慮的病人，特別是小朋友，診所提供不同級別的麻醉治療，包括一氧化二氮（笑氣）與監察麻醉，減輕病人的心理壓力。薈傑美齒是衞生署認可的日間醫療中心，於監察麻醉進行期間，專業的麻醉科醫生與註冊護士會透過生命體徵監測系統密切監察病人的身體狀況，確保安全。薈傑美齒專業且優質的服務深受大眾歡迎，獲得《香港01》頒發的《卓越牙科中心》品牌大獎確是實至名歸。

薈傑美齒獲衞生署認可的日間醫療中心，可提供認可的監察麻醉服務。

（資料及相片由客戶提供）