癌症｜台男每餐「無肉不歡」終罹大腸癌　降低患癌風險要這樣做

台灣一名60歲男子平常超喜歡吃肉，幾乎是「無肉不歡」的程度，日前他做糞便潛血檢查，檢查結果異常呈現陽性，進一步檢查發現竟是罹患大腸癌。



台灣大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師曾宇辰表示，患者自述平常很喜歡吃肉，幾乎每餐都一定要吃兩份以上的肉才可以，也很少吃青菜，參加台灣國健署免費的大腸癌篩檢，呈現陽性，主動掛號到門診就診，他告訴換患者，糞便潛血呈陽性，常見的原因包括大腸瘜肉、腫瘤或痔瘡出血，患者一聽後，馬上安排大腸鏡檢查，不料檢查出來，意外發現罹患大腸癌，立刻安排開刀治療。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：大腸癌｜27歲放屁女1天20次證大腸癌！肚痛貧血5警號屁像臭蛋味？

患者表示「我身體平時都沒怎麼樣，也沒有什麼徵狀，怎麼會發現腫瘤！」，不過經過醫師追問，發現患者飲食習慣，就是愛吃肉，每一餐一定要吃大量的肉，研判青菜吃得太少或沒吃，造成罹癌的原因之一。

相關文章：【大腸癌】大便見血或已大腸癌後期！5大症狀忽然貧血易倦要就醫👇👇👇

+ 4

台灣曾宇辰醫師解釋，大腸癌早期無症狀，定期接受大腸癌篩檢能夠提早發現病狀，可以有效降低大腸癌死亡率2至3成，50歲以上的台灣民眾，要多加利用台灣國健署每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，如果自已發現大便中有血、大便中有黏液、排便習慣改變、大便變細小，或是經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血，持續出現超過2星期以上，應立即就診。

相關文章：【大腸癌】大便見血或已大腸癌後期！5大症狀忽然貧血易倦要就醫👇👇👇

+ 5

依據國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉會增加17%罹患大腸癌的風險，因此，台灣曾宇辰醫師也提醒，喜歡吃肉要記得多補充蔬果，纖維質攝取不足，罹患大腸癌的機率也相對提高，一定要正確飲食、規律運動、控制體重，同時定期篩檢、拒絕煙酒檳，才能降低罹癌風險。

延伸閱讀：

痔瘡手術傷口疼痛難耐不敢做？醫曝「微創雷射」讓你兼顧生活品質

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」