頸部腫脹｜頸部出現腫塊是淋巴癌先兆？醫生揭可能是4種疾病惹禍

「醫師，我頸部突然腫起來是怎麼了？」頸部是人體重要的一部分，會造成腫塊原因眾多，舉凡甲狀腺問題、腮腺發炎、惡性腫瘤、扁桃腺化膿等都有可能。



台灣振興醫院耳鼻喉部主任力博宏表示：「頸部是負責連結頭部跟身體重要的管道，與神經、營養、淋巴密不可分，當頸部感覺到腫脹懷疑腫塊時一定得儘快到耳鼻喉科求診。」

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當脖子出現「腫塊」可能是很多原因，力博宏印象深刻的分享，以前學生時期班上有位同學脖子突然腫起來，那時候很流行擦藍色藥水，可以改善腮腺炎，但那位同學擦了藥水腫塊遲遲也沒有消退，就代表不單腮腺炎會讓頸部腫脹，仍有許多原因。

頸部出現腫塊大致上可以分成三種類別：1. 先天性腫塊、2. 發炎感染造成、3. 良性或惡性腫瘤，力博宏依據針對臨床上常見的幾種會造成頸部腫塊的疾病一一進行說明。

一、腮腺發炎

腮腺是幫忙分泌口水主要的唾液腺之一，急性腮腺炎又分為化膿性及病毒性，前者是因為口水分泌不足導致細菌從口腔經唾液腺管感染腮腺，後者則是因為病毒飛沫及直接接觸唾液傳染，又是俗稱的「豬頭皮」。

最主要的症狀除了腮腺腫大之外，同時會出現發燒、喉嚨痛、頭痛，力博宏提到：「急性腮腺發炎不得輕忽，他有可能產生併發症有些會引起腦膜炎、腦炎或聽覺受損，過往統計青春期男性罹患腮腺發炎之後3-4天，確實有25%患者可能罹患睪丸炎，所以急性發作時一定要積極治療。」

好在現在已經有疫苗可預防，MMR疫苗是用來預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹的活性減毒疫苗，其預防效果平均可達95％以上，並可獲長期免疫。

二、淋巴結腫脹

人體還有很重要淋巴系統，是神經、血管之外非常重要的交通網絡，淋巴結怎麼會突然腫起來？力博宏比喻：「把淋巴結想像成萬里長城上的軍事要塞，軍事要塞感受到外來的有害物質時，包括細菌、病毒時，淋巴結的免疫細胞就會進入作戰的模式，為了加速殲滅這些外來物，會加派更多免疫系統、免疫球蛋白等前來作戰。」

原本淋巴結只能住十個人的軍營，突然來了一千名士兵，這時淋巴結就會腫脹就是出現發炎反應，當出現頸部淋巴結腫大，醫師會先懷疑鄰近部位有無任何感染源，例如上呼吸道感染、口腔黏膜潰瘍、蛀牙或牙周病，頭頸部皮膚有無傷口或爛瘡等。

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耳鼻喉科的醫師會根據淋巴結的大小、位置、數量多寡、移動與否、軟硬度、疼痛與否，加上徹底檢查上呼吸消化系統綜合判斷。

三、甲狀腺問題

大部份的甲狀腺疾病以甲狀腺腫大來表現，大致上可區分成瀰漫性和結節性腫大，一般早期病人無典型症狀，但當腫塊大壓迫氣管、食道就開始有不舒服症狀。

惡性甲狀腺結節與良性甲狀腺結節觸感不同，一般惡性結節觸摸時較硬，且常會合併頸部淋巴結腫大，有些患者問若檢驗良性是不是就不用擔心？力博宏說：「利用穿刺針頭抽取細胞，只能在最懷疑的細胞當中，看沒有看到惡性變化，臨床上也有患者一開始評估是良性，但最後切下來化驗出來微小的惡性在裡面，所以定期追蹤很重要。」

四、良性或惡性腫瘤

腫瘤種類也非常多，良性腫瘤常見的有：脂肪瘤、血管瘤、神經瘤、纖維瘤；惡性包括口腔癌、喉癌、下咽癌的淋巴結轉移、鼻咽癌的淋巴結轉移、唾液腺腫瘤，另外還有淋巴癌、神經髓鞘腫瘤、內分泌腫瘤，則是比較少見的。

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但不論是什麼原因造成的頸部腫大，都必須交由醫師評估，力博宏說：「遇過患者一直以為脖子腫大只是單純的『豬頭皮』，最後才發現是腫瘤。由於頸部腫瘤手術會影響到顏面神經，腫瘤容易不管會越來越大，應在腫瘤比較小時、儘早開刀難度比較低。」

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