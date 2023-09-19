Starsleep進軍香港　推出科技產品助銀髮族提升睡眠質素

總部位於美國的享慕健康科技（Charme Health Tech）旗下以科技驅動的保健產品品牌starsleep於2023年9月19日正式進駐香港，於銅鑼灣開設首家門市，並推出兩款專為銀髮族而研發的星級產品：全港首張可調節旋轉床orin及可調節動力按摩椅starise 星座，將舒適的生活從客廳延伸至睡房。



結合科技創新 滿足銀髮族需求

starsleep作為以科技為本的傢俱品牌，致力以科技改革傢俱行業，打破傢俱不一定是靜態的死板印象，通過科技的應用，將傢俱搖身一變成為動態產品。

Charme創辦人兼行政總裁鄒格兵先生表示：「現時世界各地特別是東亞和東南亞、歐洲和北美等地銀髮族是增長最快的年齡群組，然而，市場卻缺少應對人口老化的傢俱產品。我們矢志滿足這方面的需求，以銀髮族的日常健康需要和家居舒適為出發點，設計出starsleep品牌產品，填補市場空隙，為銀髮族帶來更舒適的生活。」

旋轉床orin 按摩椅starise星座 舒適之餘更可防止意外發生

首次在香港亮相的可調節旋轉床orin可作90度旋轉，只需按鍵便可協助用家輕鬆起床坐立。產品包含一個智能床架，附以可提供氣壓按摩功能的床褥，助使用者放鬆肌肉。另外，orin設有內置監測功能，可以紀錄使用者的睡眠質素並提供報告。為了提高安全性，它配有一款適合長者使用的有線遙控器，並帶有螢幕鎖定功能，以防意外觸碰，避免意外發生。

starsleep首張可轉動旋轉式床orin可九十度旋轉，透過按鈕協助用家輕易起床坐立。（圖片：starsleep）

另一款產品，可調節按摩椅starise星座依照人體工學設計，專為銀髮族及接受復康治療的人士而設，可協助用家輕易站立，減低意外風險，其按摩功能合乎業界高標準，有助提升生活質素。

「starise星座」可向前或向後傾斜，符合人體工學，座椅附有按摩功能。（圖片：starsleep）

自行研發健康管理應用程式 starnote 監測用家睡眠質素

在推出星級產品同時，starsleep自行研發了健康管理應用程式starnote，使用starsleep產品時可配合starnote使用，提供全面的家居長者護理，比如說可與旋轉床orin結合使用可，監測用家睡眠模式和質素。

目前，應用程式starnote內置多種功能，是專為長者及需要特別照顧的人士及其護理員而設，如提供用藥記錄、飲食記錄、慢性病管理及夜間風險警告。starnote應用程式預計於2023年第四季加入由人工智能操作的聊天機器人，而第二輪產品將包含以科技驅動，為銀髮族健康而設計的硬件及軟件產品。

starsleep銅鑼灣開設首家門市後，亦計劃來年在全港各區再開設實體商店以及網店。除B2C外，starsleep亦以B2B作市場定位，計劃將業務擴展至安老服務行業，為講究生活質素的安老院住戶提供一個舒適奢華的選擇。