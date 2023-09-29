耳中風｜吳克群濱崎步曾患突發性耳聾！醫生提醒要掌握關鍵治療期

突然間聽不到，不是「一時耳背」也不是對方音量太小，要注意中年族群常因季節交替與生活壓力造成，俗稱耳中風的「突發性耳聾」，長期忽略可能導致永久性聽力損傷。



一早起床，接電話聽不到對方的聲音，不要以為是耳背，可能是「突發性耳聾（俗稱耳中風）。台灣台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任廖文輝提出警示，如果耳朵突然出現悶塞、耳鳴等症狀，最好儘速就醫接受治療，避免聽力永久受損。

什麼是突發性耳聾？（按圖看清👇👇👇）

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近年耳鼻喉科門診因突發性耳聾到耳鼻喉科求診的病人愈來愈多，不少藝人包括吳克群、濱崎步皆曾因此疾所苦。廖文輝表示，此疾病發生原因不明，每十萬人口中，每年新增個案約5〜20人，發生年齡以40〜60歲居多。

什麼是突發性耳聾？

廖文輝強調，「突發性耳聾」聽起來覺得很恐怖，其實正確的名稱應是「突發性感音性聽力受損」。臨床醫學定義是三天之內，連續三個聲音頻率，發生超過30分貝的聽力喪失。

臨床統計，約有十分之九的患者只有單側耳朵失去聽力，只有極少數為雙側發作可能與全身自體免疫性疾病有關。廖文輝指出，耳垢填塞、中外耳發炎、鼓膜破損、氣壓損傷等原因都有可能造成聽力變差，然而突發性耳聾患者不僅會喪失聽力，還可能合併耳鳴、耳脹感、頭痛、 眩暈等症狀。

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季節交替和壓力過大都是高風險

廖文輝分享臨床經驗，台灣28歲竹科電腦軟體工程師，前一陣子非常忙碌於企劃案和軟體設計，某天早晨起床後，忽然感覺左側耳朵好像隔著一層膜般，也常聽不清楚別人在說什麼，還伴隨著持續性各種不同頻率的耳鳴聲響，晚上時會吵到無法順利入眠。

到診所就醫起初懷疑是重感冒或中耳炎所造成。由於症狀一直未獲得改善，到教學醫院做聽力檢查時才被診斷為突發性耳聾。廖文輝直言，突發性耳聾特別容易發生在季節轉換的時節，尤其天氣突然變冷轉或是作息不正常、熬夜、睡眠不足的時候。

突發性耳聾患者罹患腦中風比率高

許多人誤以為暫時性的聽力損失是過敏、鼻竇感染、耳垢堵塞耳道或其他情況誘發，喪失了搶救聽力的最佳時機。廖文輝表示，突發性耳聾在耳鼻喉科屬於急症，搶救聽力的黃金治療期在7至14天之內，症狀若持續超過三個月，喪失的聽力就難以挽回。

雖然突發性耳聾聽力喪失程度有輕重之分，但如果發生當下出現比較嚴重的症狀像是併發暈眩，通常聽力喪失的狀況就會愈嚴重。但不論病情是輕微或是嚴重，廖文輝建議要立刻就醫才能及時搶救聽力。根據臨床經驗，突發性耳聾患者自然復原病程聽力恢復比率達 32至65%，顯見早期察覺聽力受損是找回聽力的重要關鍵。

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值得注意的是，過去台北醫學大學一項研究指出，突發性耳聾的人五年內發生腦中風的機會是13％，若與對照組相比，腦中風機會是正常人的1.64倍。過去北榮研究亦發現，突發性耳聾患者5年內發生腦中風機會僅3.2％，8年則為4.9％，而且這些發生腦中風的患者，大多有高血壓及糖尿病病史。

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