減肥｜早晨運動比晚間運動瘦身效果更好？研究揭最好把握這2小時

現代人工作繁忙，想要運動燃脂，往往利用中午或下班時間到健身房或運動公園跑步，然而研究指出，利用早上時間起床運動的人，往往比晚上運動的人減肥效果最好，腰圍和BMI值都更低。



根據國際期刊《肥胖》（Obesity）日前發布的研究，探討人們在進行中等至高強度體能活動，在哪些時間的運動，與肥胖之間關係，研究中使用了美國疾病控制與預防中心的資料，對5285人進行分析。

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他們首先將運動時間的模式分為三類，分別為「早晨運動」、「中午運動」和「晚上運動」，結果顯示，在早晨組運動的人裡，他的腰圍和BMI值都比在中午和晚上組中，還要來的更低。

不只如此，在參與者的報告飲食紀錄中，早晨運動組的人，他們的飲食更健康，而且吃進的熱量也比較其他中午運動及晚間運動組還要來的低，減肥的效果最好。

早上7點到9點運動腰圍最小

但最多民眾好奇到底早晨運動、中午運動和晚間運動的時間為何？腰圍和BMI差距是多少？研究表示，在早晨運動組為早上7點到9點運動的人，中午為上午9點至下午4點，晚上為下午5點至晚上8點。

分析結果顯示，早晨運動者平均BMI為27.5，而中午和晚上運動的人平均BMI為28.3。早晨運動平均腰圍為96公分（37.7英寸）、中午運動者為97.8公分（38.5英寸）和晚上運動者97.5公分（38.4吋）。

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輪班的人早起運動好痛苦

根據CNN的報導中，訪問了公共衛生教授克魯科斯基對於早晨運動的人與健康的關係，目前雖然直接原因不清楚，但其中有一份推論是在於有一些無法早起的工作者，其實被迫只能晚上運動。

還有，經常能在早晨運動的人，在工作行程比較規律，例如不太可能是從事輪班的工作，不然可能會導致無法順利早起運動，而這些潛在的輪班等健康因素也會影響睡眠和壓力高低，進一步影響體重。

集中時段運動的效果較佳

還有早起的人的體質，可能跟習慣夜貓子生活的人不太一樣，例如過去的研究就有發現晨練者即使在不運動的時候，身體消耗的能量就會更多，就算運動完久坐不動，身體都能好好的燃脂。

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這也跟另一份最新的研究中提到，晨練者的BMI和腰圍最低，但久坐時間卻是最多，專家表示，若可以選擇在早上運動完，接下來的中午或晚上都可以專心工作，不用急著趕去健身房或擔心自己三餐吃多發胖。

研究作者也表示，如果可以集中或更有規律的保持運動，基本上都可以帶來很好的減肥效果，最適合的早晨做的有氧運動其實不難，騎腳踏車、跑步、快走都是很不錯的減肥選擇。

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