子宮肌瘤｜5旬婦患子宮肌瘤養出109顆！醫揭3大飲食禁忌養大肌瘤

子宮肌瘤是婦科常見疾病之一，雖然多為良性，但若發現罹病，務必定期追蹤，以免讓病情更加嚴重。



中國大陸一名50歲婦女10年前發現罹患子宮肌瘤卻不以為意，直到近年因身體不適而就醫，結果醫師在婦人體內發現109顆子宮肌瘤，震驚眾人！

▼容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）：

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大陸陝西一名50歲女性10年前健檢發現了子宮肌瘤，但卻沒有積極接受治療，直到最近2年變胖了，原本以為是中年發福惹禍，未料更出現頻尿、頭暈、經血量增加等情況，只好趕緊就醫檢查。結果一查發現，該女子腹部有一顆好比6個月嬰兒大的肌瘤，嚇得醫師趕緊安排手術，結果竟開刀取出109顆，重達2.02公斤的肌瘤組織，非常嚇人。

子宮肌瘤成因

根據統計，育齡婦女中每4位女性即有1位有子宮肌瘤！台灣新竹國泰婦產科主治醫師張瑜芹表示，一般來說，50多歲女性，已完成生育者，罹患多顆子宮肌瘤，可以手術移除子宮，避免肌瘤再度復發，但每個女性對自己身體的想法不同，有些人會認為保留子宮才算是完整女性，因此會尊重患者想法，並告知後續復發風險。

子宮肌瘤與遺傳、體質有關。張瑜芹指出，醫界普遍認為，雌激素的刺激是誘發子宮肌瘤的成因之一，所以通常會在懷孕期增大、更年期縮小。5公分以下的子宮肌瘤，大多不會有明顯症狀，也不會有健康上的問題，但如果有經血量多、容易疲勞、頭暈、貧血、下背或性交疼痛，則建議檢查。她補充，這些症狀可能單獨出現，也可能數種症狀合併發生。

5大子宮肌瘤症狀網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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子宮肌瘤多大要開刀？

子宮肌瘤不一定要開刀，也可以透過藥物控制，但若子宮肌瘤引發的症狀已經嚴重影響生活，藥物又無法改善，醫師則會建議手術。張瑜芹說明，雖然子宮肌瘤惡性機率低，但若出現突發性疼痛或出血加劇、突然長出新的肌瘤、一個月內肌瘤突然增大一倍、停經或停用雌激素後，肌瘤仍持續增大等，就應該進一步就醫診斷，確認子宮肌瘤是否轉變為惡性。

張瑜芹指出，子宮肌瘤是很多女生都有的問題，如果持續養大肌瘤，就需要開刀處理，而且有反覆復發的機會，甚至會影響子宮與卵巢機能。而若有子宮肌瘤病史，或是經由婦產科檢查已經有小肌瘤者，就要小心日常生活的飲食，別讓吃進去的食物都被拿去「養肌瘤」，尤其是有3大類食物是子宮肌瘤「NG飲食」，她強調，這些食物不是完全不能吃，但就是要適量。

子宮肌瘤食物禁忌1：高油脂高熱量

張瑜芹說明，油炸物例如大家最愛的雞扒、鹽酥雞、薯條、薯片等，其中的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和膽固醇，都會導致荷爾蒙失調，影響卵巢與子宮。

子宮肌瘤食物禁忌2：高糖

蛋糕、朱古力、糖果、雪糕……這些高糖食物過量，會使身體代謝異常，如果影響荷爾蒙分泌，就有可能引起多囊性卵巢症候群。

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子宮肌瘤食物禁忌3：藥膳湯

如果已知有肌瘤問題的婦女，又想要吃中藥進補，看中醫時一定要與醫生詳細討論，千萬不要盲目亂補。

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