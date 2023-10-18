護膚｜暗瘡愈長愈多因吃錯食物？醫揭4種地雷食物痘痘肌要避開

痘痘（暗瘡）是常見的皮膚問題，根據西醫、中醫合併理論，導致痘痘長不停原因很多種。醫師點出4種地雷食物，會刺激痘痘形成。



台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，食物影響皮膚的速度比你想像中快得多，在抗痘的過程中少吃某些食物，讓人在抗痘歷程中事半功倍，而痘痘肌的飲食法就是避開高升糖食品，執行低GI飲食法，但太嚴格的飲食控制也是讓人很有壓力，更難完整執行。

4種痘痘肌要避開的地雷食物（按圖看清👇👇👇）

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吳易儒列出4種痘痘肌要避開的地雷食物：

1. 炸物：炸物等高脂肪食物會促進皮脂分泌，也容易引起發炎促使痘痘增加。

2. 高糖食品：蛋糕、即溶飲品、含糖飲料、雪糕、粟米片等都是高糖食品，這類高升糖指數的食物會加速皮脂分泌、角質細胞增生而刺激痘痘形成。

3. 乳製品：乳製品會使類胰島素生長因子增加進而影響皮脂製造，同時也會增加雄性激素，讓油脂分泌增加，促使痘痘粉刺生成。

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4. 乳清蛋白：乳清蛋白跟乳製品一樣會使類胰島素生長因子增加，在促進肌肉生長的同時，也可能讓痘痘粉刺長不停。建議有在健身的人，可挑選植物來源的蛋白質，如果是粉刺、痘痘一直長出來又無法控制的患者，可試著戒除乳清蛋白、乳製品4～6周試試看，如果是偶爾長1、2顆小痘痘的患者，就不需要特別戒奶。

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