一年一度購物節「雙11」又殺到！每逢呢個時候所有商家都出盡優惠比各位精明消費者買自己心頭好。小編為您帶來精選抵搶攻略，不論喺最新嘅秋冬電器、美容護理、養生茶飲，定身體檢查都一應俱「折」！最抵11蚊就買到平靚正秋冬潮物，再扣埋「01積分」仲可以優惠價再減！積分當錢洗之餘，買完野又賺返哂積分返嚟，保住荷包健康就係咁easy！

優惠分秒必爭，即刻介紹幾個精選產品：



身體檢查 ：尚醫健康｜香港仁和體檢｜Life Young Health 壹森健康

美容護理：Laplanete｜Originspa｜御美堂

秋冬電器：Turbo Italy｜節亮

生活/旅行用品：Weatherpolis

養生茶湯飲：Ozen生活館

個人護理產品：彩豐行

身體檢查 — 男士、女士、綜合套餐

尚醫健康- 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項

雙11優惠 $1,111 (原價$2,480) — 用積分可扣減部份費用

．套餐包括肝功能檢查如總膽紅素以及白蛋白/球蛋白比率等、腎功能檢查，以及兩項癌症指標檢查，當中可選肝臟、胰臟、卵巢、乳房等，另外亦有全面身體分析如體脂分佈、基礎代謝率等等



Life Young Health 壹森健康- 全面週年精選體檢（男女士適用）76項

雙11優惠 $1,111 (原價$1,530) — 用積分可扣減部份費用

檢查內容包括：一般檢查、視力測試、血型 、血全像、糖尿病、乙型肝炎檢驗、甲狀腺功能、肝功能檢查、腎功能檢查、痛風、血中脂肪檢查、類風濕、脊骨檢查、X光、小便常規



香港仁和體檢-雙11限時優惠 體檢加送SEMG 脊骨檢查

以下精選體檢限時加送SEMG 脊骨檢查：

香港仁和體檢 re:HEALTH 婦女尊尚健康檢查套餐

重點檢查項目：子宮頸抹片檢查、人類乳頭瘤病毒測試（基因分型）HPV DNA、乳癌及卵巢腫瘤標記、乳房及盆腔超聲波、鈣質檢查、荷爾蒙檢查



香港仁和體檢 re:HEALTH 星級詳細身體檢查套餐

重點檢查項目：靜態心電圖、肝、腎功能、乙型肝炎、胸部 X 光、三高檢查 (糖尿、血壓及血脂)



美容護理—美顏、排毒、養生、修身推介

【11.11限時優惠】御美堂 養生保健組合

雙11優惠$111 (原價$3,260)——用積分可扣減部份費用

．養生姜療舒緩按摩(約45分鐘)+冰極凍齡面部護理(約60分鐘)



【雙11限時優惠】ORIGINSPA 消脂緊緻線條瘦身療程 (面+身)

雙11優惠$1,111 ——用積分可扣減部份費用

．$1,111 任選面+身各一個部位，ORIGINSPA 榮獲 2023年度十大傑出[超頻技]BTL操作大獎。採用最新無痛無創、無修復期技術，利用360度全方位單極射頻能量穿透脂肪層，加速新陳代謝溶解脂肪。同時刺激肌底膠原、彈力蛋白再生，增加皮膚彈性，緊緻提升身體線條。針對各種不同部位，包括肚、大腿、小腿、手臂、背等等。



Laplanete 抗氧亮白泡泡面膜

雙11優惠買一送一$280(原價$560)——用積分可扣減部份費用

讓毛孔來個深呼吸，只需 30秒豐盈綿密泡泡浸透至肌底，5分鐘乍現水潤亮白光感肌! 獨有CO2氨基酸綿泡技術，輕輕按摩就能產生濃厚而細緻如雲朶般的綿密泡沫，深入毛孔溶解油脂污垢及化妝殘留。高效抗氧美白成分碧蘿芷配合抗敏消炎的煙酰胺，溫和不刺激，深層潔淨之餘強效水潤，提升皮膚光澤，適合任何膚質。



Laplanete Therapy NMN 逆轉童顏面膜 + 逆時針EC精華組合

雙11優惠$611(原價$860)——用積分可扣減部份費用

Laplanete逆時針EC精華：透過「逆齡三角協同系統」，把阿魏酸結合左旋維他命C及維他命E，針對改善色斑、缺水及紋理３大肌膚衰老問題。

Laplanete Laplanete Therapy NMN 逆轉童顏面膜：NMN逆轉童顏面膜以NMN逆齢科技與香薰治療智慧結合，有效美白抗皺，逆時針擊退乾燥肌，香港品牌敏感肌適用逆齡面膜，就連專業香薰治療師都－致推崇的好用面膜。



秋冬電器—個人生活、居家必備潮物

雙11限時優惠 Turbo Italy 全球電壓旅行電熱水壺 TEK-050B

雙11優惠$111(原價$238)——用積分可扣減部份費用

產品特點

．雙重電源輸出 - 220V / 120V~

．可拆式篩孔過濾網

．指示燈連開關

．雙向水位顯示

．電線收藏位

．附送2個茶杯及2個匙羹

．容量0.5公升

．1年原廠保用



節亮-MN肩頸捶打按摩披肩-頸椎按摩器-母親節/父親節/生日實用禮品 (MN003)

雙11優惠$211(原價$588)——用積分可扣減部份費用

肩頸捶打按摩披肩內置2個敲頭，肩部左右各一個按摩效果更明顯，按摩力度可以調節，兩種按摩模式，自動定時。披肩獨有的結合頸部、肩部、背部、腰部、五大部位按摩為一體便攜式免手提按摩儀，有效消除各部位疼痛感，並且可以折疊，便攜設計方便攜帶，圈起適用辦公和居家使用。

節亮-MAT-迷你電動筋膜槍（顏色隨機） (MAT003)

雙11優惠$111(原價$380)——用積分可扣減部份費用

迷你電動筋膜槍可以加速深層放鬆，促進血液迴圈，緩解與減輕肌肉酸痛和僵硬，搭載type-C介面，可搭配多種充電方式，液晶螢幕顯示及時查看電量情況；小巧便攜，低音降噪，攜帶多款按摩頭可根據不同部位更換使用。



節亮-MAP-EMS（電療）家用腹肌臂肌健身器-腹肌/臂肌 (MAP003)

雙11優惠$211(原價$378)——用積分可扣減部份費用

EMS（電療）是仿生微電流刺激科技通過人體的“生物電流”性質及其接近的微電流，刺激肌肉進行自主收縮運動，家用腹肌臂肌健身器模擬卷腹運動，刺激腹部肌肉，輕鬆有腹肌，採用PU柔軟輕薄材質，耐用，更柔軟親膚，可反復使用。



生活/旅行用品—實用外出推介

[Doughnut] Navigator Black - Souls Of Maverick Series - 型格防水背包

雙11優惠$811(原價$870)——用積分可扣減部份費用

產品特點

．Dimension-Polyant X-Pac™

．420D Cordura Nylon

．Durable

．Water Repellent

．Water Repellent Zipper

．Duraflex Anti-Slip Puller

．Secure Full Width Zippered Closure (Front & Top)

．High Capacity

．Water Bottle Compartments

．Up To 17-Inch Laptop Compartment



[Nordace] Nordace Siena – Smart Backpack - 多功能防水背囊/背包 (九色)

雙11優惠$711(原價$880)——用積分可扣減部份費用

*粉紅,淺藍及卡奇色為預購品(預計7-10日內發貨)

Nordace多功能防水背囊是你旅行及日常出門的最佳伴侶!背囊後方設有行李箱索帶，便於把背囊放在行李箱上推拉，往來機場更加輕鬆； 背囊內設有手提電腦內格，可容納15.6"的手提電腦；19公升容量，足以應付旅行及日常出門所需。



[ADD1D] Explorer Wallet - 多功能防盜錢包

雙11優惠$411(原價$421)——用積分可扣減部份費用

探險者錢包是風格、便利和安全性的完美結合。它是一款非常實用的多功能錢包，尺寸恰到好處，可以輕鬆放入口袋中。你可能會認為探險者錢包很小，但令人驚訝的是它可以收納你所需要的一切。知道它能經受住長久使用的考驗，你可以安心地帶著它遊走任何地方。它絕對是你最好的旅行和日常伴侶。

．採用防水、耐用和輕盈的X-PAC布料製成

．鋁製卡盒可以存放最多6張卡。只需按下按鈕，所有卡便可一目了然

．將卡收回RFID阻擋卡盒中，可有效避免電子盜竊

．硬幣/鑰匙/AirTag專用隔層

．隱藏式SD卡、SIM卡和SIM卡針收納槽

．錢包設有筆環，可以牢固地收納旅行筆



養生茶湯飲—滋養茶包暢飲

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶 - 三角茶包

雙11優惠$11(原價$50)——用積分可扣減部份費用

對長期熬夜丶工作壓力大所引致的肝火上升丶口臭丶長暗瘡丶睡覺易醒丶易做夢，有相當程度的改善



Ozen生活館 陳皮薑米茶

雙11優惠$11(原價$60)——用積分可扣減部份費用

上班一族很多時候食無定時，加上工作壓力大，導致胃氣脹、腸胃不適問題。陳皮薑米茶香醇馥郁、入口回甘、甘甜潤喉



Ozen 生活館 新會小青柑

雙11優惠$111(原價$180)——用積分可扣減部份費用

新會小青柑果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮。新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。



個人護理產品—護膚、美體、清潔好物

彩豐行 咖啡因健髮洗髮露420ml

雙11優惠$111(原價$129.9)——用積分可扣減部份費用

蘊含咖啡因及生長因子活髮成分，洗髮同時活髮，有助刺激頭髮生長，強健及鞏固髮根，無矽洗髮配方，不含SLS、矽油、礦物油、尼泊金酯、MIT或MI，性質溫和，專為改善脫髮與頭油過盛而堵塞毛孔而設，更可洗淨頭髮上污垢及化學殘漬。特別添加天然艾葉精華及維他命原B5，可舒緩頭癢過敏，修復受損髮質，令秀髮回復健康亮澤、豐盈富活力。



彩豐行 免沖消毒潔手啫喱(蘋果味)60ml

雙11優惠$11(原價$12.9)——用積分可扣減部份費用

免沖洗溫和潔淨配方，致力消毒淨化雙手，配合天然蘆薈精華，有效防止肌膚乾燥，同時滋潤雙手，用後雙手散發陣陣清新的蘋果香味。



彩豐行 小蒼蘭麝香淡香水60ml

雙11優惠$111(原價$139.9)——用積分可扣減部份費用

獨特如女神般粉紅麝香香氣，全日持久留香，淡淡的香氣撲鼻，散發醉人誘惑氣息。

