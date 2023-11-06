缺乏蛋白質容易免疫力下降、脾氣差！高蛋白粉可代替原型食物？

蛋白質是很重要的營養素之一，缺乏蛋白質容易有免疫力下降、脾氣差、肌肉無力等問題。



營養師提醒，也別用高蛋白粉長期補充蛋白質，蛋白粉屬於加工製品，但營養價值很單一，就算在蛋白粉中加其他營養素也還是不夠，還容易缺乏飽足感。

缺乏蛋白質有6症狀（按圖👇👇👇）

+ 4

「蛋白質」是重要的3大營養素之一

台灣營養師劉雅惠指出，蛋白質是身體很重要的3大營養素之一，不只提供身體能量所需，肌肉、骨骼、毛髮、組織修復也需要蛋白質作為原料，根據台灣第八版國人膳食營養素參考攝取量，成人的每日蛋白質建議量為1.1g/kg，攝取良好的蛋白質還能維持血管彈性，幫助血管放鬆、穩定血壓。

缺乏蛋白質有6症狀

劉雅惠表示，注意身體的變化，若出現這6種跡象，恐是蛋白質不夠造成的：

1. 免疫力下降

免疫細胞主成分是蛋白質，缺乏蛋白質免疫力就會下降，病菌就很容易入侵體內。

2. 脾氣差

身體多巴胺跟血清素維持開心的情緒，缺乏蛋白質，神經傳導物不足，影響情緒波動，讓我們變得很憂鬱、焦躁。

3. 肌肉無力

肌肉是身體存蛋白質很重要的地方，缺乏蛋白質讓肌肉被迫分解提供身體所需，造成肌力不夠，力氣變小，也是老年人肌少症容易跌倒的原因之一。

相關文章：蛋白質｜高蛋白飲食傷腎？一天最多吃多少？營養師揭2種人要注意👇👇👇

+ 9

4. 容易掉髮、斷指甲

指甲毛髮由角質蛋白組成，缺乏蛋白質頭髮容易脫落、變細或分岔，或是指甲變脆容易斷裂。

5. 膚質變差

甘胺酸、脯胺酸和羥脯胺酸是製造膠原蛋白的原料，蛋白質攝取不夠，沒有足夠的原料製造膠原蛋白，讓皮膚失去彈性。

6. 睡眠品質差

褪黑激素的原料就是蛋白質中的色胺酸，若蛋白質不足，讓睡眠的品質跟著下滑。

相關文章：肌少症｜長者肌肉流失 因每天都食白粥？用「它」煲粥補充蛋白質👇👇👇

+ 2

蛋白質吃不夠 可以用高蛋白粉代替嗎？

劉雅惠提醒民眾，有些人認為若有蛋白質攝取不足的問題，可以用高蛋白粉來代替，這其實是不行的，雖然高蛋白粉確實是蛋白質沒錯，卻屬於加工製品，但營養價值很單一，就算在蛋白粉中加其他營養素也還是不夠，還容易缺乏飽足感，所以最好還是從原型食物中攝取蛋白質最好。

延伸閲讀：

燕麥奶不能補蛋白質！補蛋白質要喝豆漿或牛奶？營養師大推「它」最好

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」