癌症｜什麼直腸癌患者要裝人工肛門？醫生一文破解常見迷思

大腸癌一直是台灣人十大癌症發生率之首，平均發生年齡是68歲。



大腸癌患者當中有三分之一屬於「直腸癌」，直腸主要是連接於乙狀結腸和肛門間的一小段腸道，當直腸出現腫瘤，有時為了讓腫瘤切除乾淨必須連肛門一起切除，但需要做永久性人工肛門並不多大約佔8%。

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寧可得大腸癌不要得直腸癌？術後生活差異大

大腸癌治療不斷進步，雖然發生率高，但也是現存病例數最多的癌症，台灣台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅在臨床長達三十年經驗，經手至少六千例的大腸癌手術，他表示：「第一期病人求診病人只有15%，很多來是有症狀才找醫師看，最多患者落在2-3期，也有25%患者是等到出現轉移才求診。」

但不論哪個期別依據患者腫瘤的特性，選擇合適的手術治療方式，但若是被診斷為直腸癌的患者，比起一般的大腸癌癌患，需要面對更多抉擇與挑戰。

梁金銅解釋：「為什麼寧可得大腸癌不要得直腸癌，主要大腸功能是吸收水分、維他命，切除右邊大腸癌或乙狀結腸，基本上術後對生活沒有太大影響，但若是直腸切除就會有後遺症，甚至需要思考是否需要做永久性人工肛門。」

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什麼直腸癌患者得裝人工肛門？

一般民眾聽到人工肛門都會很害怕，但其實外界對於人工肛門仍有許多誤解，人工肛門學理上稱之為「造口」，外科醫師在患者腹部表面開了一個人工造口，將肚子裡的腸環拉出體表，再將腸內的內容物引流到塑膠內袋中，而人工肛門又可再分為「暫時性造口」或是「永久性造口」。

統計下來，台灣其實約有五萬名患者是帶有人工肛門，他們只是身上多了一個排便袋子，外觀上與正常人都相同，其實仍能維持一定的生活品質。

難道所有直腸癌的患者都可能面臨得進行人工肛門嗎？梁金銅回應：「過往的教科書認為，男生骨盆較短，當直腸癌如果在肛門口以上、8公分以下的範圍就得需要永久性的肛門；女性則是6公分以下的範圍也需要永久性的肛門。」

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但現在微創手術的進步之下，梁金銅強調：「利用科技輔助下，患者骨盆死角現在看的很清楚，所以肛門保留率增加，即使腫瘤很接近肛門口，還是可以接起來，不需要做人工造口。」有時考量腫瘤若太靠近肛門口會切除的不乾淨，醫師也會建議化學性治療、放射治療後，等腫瘤縮小再進行切除。

至於暫時性的人工肛門，通常都是因為大腸直腸癌拖太久導致腸阻塞，必須急診手術進行暫時性的造口，等三個月病人危險期過後，再做人工肛門的關閉手術使病人再度從肛門排便。

「肛門保留術」影響排便習慣

而若沒有選擇人工肛門的民眾，進行肛門保留術，雖然能透過正常肛門排便，但因為直腸切除後，因為糞便沒辦法儲藏，會讓患者頻頻上廁所，產生一連串排便機能失調的症狀，讓生活品質受到極大影響。

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梁金銅說：「這些影響病人術後的生活品質症狀包括，排便次數急速增加，甚至有可能每天排便20次以上，或是排便急促，在前往廁所的過程中糞便就出來了，肛門失禁、解便不乾淨等表現。」有些病人因此開始不敢參加社交活動、長途旅行、怕自己找不到廁所，反而讓生活品質變更差。

過往研究曾比較，直腸癌患者選擇做人工肛門，與保留起肛門頻繁跑廁所，哪一個生活品質比較好？梁金銅坦言：「研究看起來兩者並沒有太大的差別，主要人工肛門雖然有個便袋需要每天清理，進行肛門保留術頻跑廁所反而哪裡都不能去，比起來永久性肛門的患者反而日常生活限制少。」

那到底該不該做人工肛門？梁金銅最後建議：「若本身是一個健康積極的病人，可以應付重新接合結腸與肛門產生的諸多問題，或許是一個好的選擇，而真正很低位的直腸癌、或者患者年紀大，其實也不需要勉強做肛門保留手術。」

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