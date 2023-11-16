糖尿病｜長水泡竟導致要截肢？糖尿併發症恐致失明骨折！10點預防

誰又能料到一個小小的水泡，竟會引致患者需要截肢。英國就有一名女子起初只是腳趾長出水泡，不料本身患有的慢性病，導致她的病情急轉直下，最終因嚴重感染不得不進行截肢。



據外媒報道，最初英國女子 Lauren Morgetroyd 只是大拇趾長出水泡，但由於她本身患有「第一型糖尿病」，導致骨頭感染，不得不切除左腳的大拇趾。

然而，禍不單行，糖尿病引發了併發症「夏科氏足」，導致她的骨質、關節和軟組織逐漸衰弱。面對腿部重建和截肢的兩難的選擇，女子最終表示希望保留雙腳，但接下來的更多併發症令她需要再次入院。

Lauren Morgetroyd 由於患有糖尿病，右腳腳跟的潰爛一直無法癒合，醫生更發現她的腳跟骨斷裂，感染亦蔓延致小腿，，最終唯有切除右下肢。在Lauren Morgetroyd 的療養過程中，一度單眼失明，又曾因摔倒而導致大腿及膝蓋骨折，這導致她患上敗血病，及後在進行檢查更發現她的股骨骨折。

經過長達四個月的住院日子，Lauren Morgetroyd 終於能回到自己家中，為了應付她的身體狀況，屋企環境進行了大改造，她指，過去的日子就像坐「過山車」一樣，發誓未來要充分利用自己的生活。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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糖尿病知多啲

第一型糖尿病（Type 1 Diabetes）是一種自體免疫疾病，在該疾病中，人體的免疫系統錯誤地攻擊和破壞胰島素產生的胰島細胞。這導致胰島細胞無法產生足夠的胰島素，而胰島素是一種調節血糖水平的荷爾蒙。由於胰島素不足，患者需要透過注射胰島素來維持正常的血糖控制。第一型糖尿病通常在年輕人和兒童中發生，因此也被稱為兒童期或青少年期糖尿病。

第二型糖尿病（Type 2 Diabetes）是一種代謝性疾病，其特徵是胰島素的不足或胰島素的使用效率降低。這是由於細胞對胰島素的反應減弱，稱為胰島素抗性。隨著疾病的進展，胰島細胞可能會逐漸減少胰島素的分泌。第二型糖尿病通常與肥胖、不健康的飲食習慣、缺乏運動和遺傳因素等生活方式因素有關。初期可以透過改變生活方式（如飲食和運動）來控制血糖，但在某些情況下，可能需要口服藥物或胰島素治療。

以下是第一型糖尿病和第二型糖尿病的主要差異：

1. 病因：第一型糖尿病是由自體免疫反應引起的，攻擊胰島細胞。而第二型糖尿病主要與生活形態因素和遺傳傾向有關。



2. 年齡發病：第一型糖尿病通常在兒童和年輕人中發生，而第二型糖尿病多發生在中年人或老年人。



3. 胰島素需求：第一型糖尿病患者幾乎總是需要外源性胰島素治療，通常透過注射胰島素。而第二型糖尿病患者可能在疾病早期可以透過改變生活方式來控制血糖，但在疾病進展時可能需要口服藥物或胰島素治療。



4. 發生率：全球範圍內，第二型糖尿病的發生率遠高於第一型糖尿病。



預防/改善糖尿病的關鍵10件事（按圖看清！👇👇👇）

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1. 健康飲食：採用均衡的飲食，包括新鮮的水果、蔬菜、全穀物、健康蛋白質和健康脂肪。限制高糖、高脂和高鹽食物的攝入，避免過度食用加工食品和飲料。



按圖了解維持血糖平穩及糖尿病前期患者7大飲食宜忌︰

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2. 控制體重：維持健康的體重範圍，透過控制食物攝取和進行適度的體力活動來實現。減輕體重對於預防和管理第二型糖尿病特別重要。



3. 規律運動：進行適度的身體活動，如快走、慢跑、游泳、瑜伽等。每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，結合肌力訓練和彈性練習。



4. 控制血壓：維持正常的血壓水平，透過健康飲食、體力活動、減少鹽的攝取和遵循醫生的建議來達到目標血壓。



5. 控制血脂：管理膽固醇和三酸甘油酯水平，透過控制飲食和進行適度的運動來降低不健康的血脂水平。



6. 減少長時間久坐：避免長時間久坐，盡量經常活動，例如每小時站起來活動幾分鐘。



7. 避免菸草和限製酒精攝取：吸菸會導致血糖控制更加困難，增加心臟病、中風、肺部疾病和其他併發症的風險。酒精攝取對糖尿病患者也有一定的影響。酒精會幹擾肝臟的正常功能，影響胰島素的分解和利用，導致低血糖或高血糖。此外，酒精含有高熱量，攝取過多可能導致體重增加，增加第二型糖尿病的風險。



8. 定期身體檢查：定期檢查血糖、血壓和血脂水平，以及進行其他相關檢查，如眼底檢查和腎功能評估。



9. 管理壓力：學習應對和減輕壓力，透過適當的休息、放鬆技巧、社交支持和心理健康管理來促進整體健康。



10. 遵循醫生的建議：如果您已被診斷出有糖尿病或高風險，請遵循醫生的建議，按時服藥（如果需要），並進行定期檢查。

