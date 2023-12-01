擦屁股｜大便完過度重複擦拭引發紅腫？醫生一圖示範正確清潔方法
撰文：健康2.0
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上完大號你都怎麼擦屁股？許多人認為大便完一定要擦拭乾淨，直到衛生紙全白才放棄。
近期有台灣醫師分享大號完3招正確擦拭方式，若過度追求乾淨，其實會傷害肛門健康！
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大便完都怎麼擦屁股？
有網友擔心大便完擦不乾淨，提到先使用乾擦，如果感覺不夠乾淨會再使用濕紙巾擦拭。對於這樣的疑問，台灣顧芳瑜泌尿科診所大腸直腸外科醫師陳威智表示：「建議可先用濕的擦拭，然後再使用乾的衛生紙把屁股壓乾」，可以達到清潔效果，較不傷害肛門健康。
陳威智強調，肛門不太可能只靠衛生紙就能擦拭到完全乾淨，且過度重複用力的擦拭，不但有可能傷害肛門，甚至會進一步引發紅腫、疼痛、感染。另外，他也呼籲民眾不要再過度追求乾淨，非要將肛門擦拭到衛生紙是全白無黃漬，適當的清潔技巧更為重要。
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3招正確擦屁股
陳威智建議，正確的擦拭方法應該遵循「一蘸二擦三轉」的原則，以減少對肛門組織的損害。他提到，不論是喜歡使用乾式衛生紙快速解決，或者堅持使用濕式衛生紙的人，都應該掌握正確的擦拭方法，以免傷害肛門，即便最後留下一點淡黃色，也不必過度擔心，等待洗澡時再處理即可。
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