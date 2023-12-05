上班族3餐外賣食到個肝滴晒油 肝臟醫生指出要以脂減脂

香港上班族食無定時、3餐外賣，又愛食即食麵，持續不良飲食習慣下，導致脂肪肝成為本港常見的都市病，據大學調查指出，本港約四分一人患有脂肪肝，情況十分普遍，若然輕視脂肪肝，會導致身體積聚毒素出現肝硬化，甚至可惡化成肝癌，減肝脂刻不容緩！然而，脂肪肝本身沒有「特效藥」，究竟最有效的減肝脂方法是甚麼？本文邀請肝臟專科醫生張振榕解構減肝脂妙法，並拆解當中利弊。



何謂脂肪肝？肝脂問題開始年輕化

脂肪肝是都市人常見的慢性肝臟疾病，若肝臟脂肪比例超過肝臟整體的百分之五，就屬於脂肪肝。香港多人患脂肪肝，且有年輕化趨勢，本港大學研究發現，本港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高。過去脂肪肝發病年齡基本在40-50歲之間，近年開始逐漸年輕化，許多20至30歲的80後、90後也已經患上脂肪肝，並且發病率越來越高。有調查發現，30歲左右的年輕人脂肪肝發病率為20%-30%。

肝臟醫生自己都中過招 BMI超標者請即關注

肝臟專科醫生張振榕表示，BMI超標的人士就有機會有肝脂問題，身體質量指數BMI在25至30的人，有一半可能罹患脂肪肝；若BMI超過30，則十個人就有八個患脂肪肝。張醫生更坦言自已也是過來人，自己30歲時肝脂曾惡化到中度，亦有約30歲的病人沒有很胖，卻有中度脂肪肝，脂肪肝有年輕化的趨勢，建議脂肪肝的年輕高危族群及早減肝脂，預防脂肪肝。

脂肪肝有年輕化的趨勢，張醫生建議脂肪肝的年輕高危族群及早減肝脂，預防脂肪肝。（圖片： Shutterstock）

減肝脂療法只可節食和做運動？醫生慨嘆：難以堅持恐陷入輪迴

我們經常聽聞的節食和做運動固然有助減輕脂肪肝情況，但成效很慢，亦難以堅持。有研究指出，對肝脂最具殺傷力的是精緻澱粉及糖份，因為糖分是所有食物裡面吸收最快的，吸收愈快，血糖上升，胰島素一分泌，這些糖分身體用不到就會儲存成脂肪，形成脂肪肝，另外，精緻澱粉及糖份具有上癮性質，要戒掉是十分困難的，單憑意志力節食減肝脂，很容易陷入輪迴。都市人生活繁忙，能堅持多做運動且成功減重超過10%的脂肪肝患者僅有5%至10%，很多患者即使有一點好轉，卻無法持續下去，令脂肪肝情況反覆。

增加體內好脂肪可減肝脂 張振榕醫生：丹參是減肝脂最有效成分

事實上要改善肝脂問題，節食和做運動是必須，不過如果在此艱辛過程中，能增加體內的棕色脂肪數量，就能更有效減肝脂。肝臟專科醫生張振榕表示，體內脂肪是有分好壞的，好脂肪用處多，更可減肝脂，其中內臟脂肪裡的「白色脂肪」就是我們熟悉的、致胖的脂肪，主要功能為儲存能量，儲於皮下及內臟，過多的白色脂肪正是造成肝脂問題的主因。而「棕色脂肪」可以吸附血液中的葡萄糖及三酸甘油酯，從而代謝燃燒、消耗能量，在人體內的數量相當稀少，但只要增加棕色脂肪的數量，就可以增強燃燒及代謝脂肪，加快排走肝臟裡的壞脂肪，減少肝脂累積。

肝臟專科醫生張振榕表示，體內脂肪是有分好壞的，丹參有助將體內的白色脂肪轉換為棕色脂肪以減肝脂。

肝臟專科醫生張振榕指出，丹參化合物「ST32da」 能夠增加「棕色脂肪」，將體內的白色脂肪轉換為棕色脂肪，達到減肝脂效果。大學科研更發現另一化合物「丹參酮IIA」可以抑制脂質生成，抑制脂肪酸，減少肝細胞內脂肪堆積，成為改善肝脂的關鍵。

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