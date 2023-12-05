2023京港澳台四地愛滋病論壇 連結各地醫學專家攜手實現零歧視

適逢每年的12月1日是世界愛滋病日， 2023第七屆京港澳台四地愛滋病論壇於12月4至5日進行，並在首日順利揭幕。開幕當天，香港特別行政區行政長官李家超以錄像影片致賀詞，表示只有營造一個友善、沒有歧視的社會環境，才能鼓勵懷疑受感染的人士，及早接受病毒測試。也只有這樣，我們才能幫助愛滋病病毒感染者，勇於盡早接受治療。香港新增的愛滋病病毒感染個案數字，在過去七年也一直呈現下降的趨勢。期待攜手邁進聯合國愛滋病規劃署倡導，「在2030年前結束愛滋病對公共衞生的威脅」的目標。



今屆論壇承辦方香港愛滋病基金會(基金會)主席梁智鴻醫生與多位重要嘉賓主持啟動儀式，一同祝望各組織能通過論壇交流研究心得和成果，未來日子繼續緊密合作做好愛滋病管理。連續兩天的論壇不但得到了四地愛滋病相關非政府組織代表參與討論，更邀請了百多位專家代表分享最新的研究發現和獨特經驗，加強愛滋病的預防策略及重整社會對愛滋病問題。

2023第七屆京港澳台四地愛滋病論壇網頁：https://aids.org.hk/the7thaidsforum

第七屆京港澳台四地愛滋病論壇揭幕 高級官員及各地嘉賓匯聚參與

自2010年以來，四地愛滋病論壇每兩年舉辦一次，今屆論壇由香港愛滋病基金會承辦，並以「終結歧視，就在今天」為題，促進研究人員、醫學精英和非政府組織機構之間的合作。論壇除了得到來自中國內地、澳門和台灣的同仁大力支持，更有多名高級官員，包括：中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長陳澤濤副部長、香港醫務衛生局副局長李夏茵醫生、清華大學萬科公共衛生與健康學院院長陳馮富珍博士及聯合國艾滋病規劃署駐華辦事處主任莫易睿博士等，出席參與啟動儀式。

香港愛滋病基金會主席梁智鴻醫生表示: 愛滋病不僅是醫學問題，也是社會問題。過去致力走進社區教育公眾預防，尤其是進行安全性行為的重要性。最後亦呼籲我們各自的政府繼續努力對抗愛滋病病毒/愛滋病。多位嘉賓亦分別上台發表演講，帶出本屆論壇標語-「終結歧視，就在今天」之意思及寄望， 為接下來兩日的愛滋病論壇定下基調。

過百名四地代表及醫學精英出席 探討四大地區現況

此次論壇分為八節，分別講解四大地區愛滋病現況、治療新趨勢、對愛滋病社區的預防、支援服務，更探討對愛滋病感染者的關鍵支持，包括HIV持續關懷白皮書及在亞洲推廣 PrEP 的挑戰。圓桌討論更探討了四地合作預防愛滋病的控制機遇及各單位如何防治愛滋病毒。每節均有來自四地具知名度及領導地位的代表和醫學精英參與進行經驗分享，致力加強地區愛滋病相關醫療機構、疾病預防控製中心、非政府組織和其他社會工作者之間的工作關係和互動。

Aaron Diamond 愛滋病研究中心主任何大一教授發表全球愛滋病應對策略

此次論壇有幸邀請到Aaron Diamond 愛滋病研究中心主任何大一教授於主論壇發表演講：愛滋病疫情爆發而來，我個人的研究歷程。何大一教授曾揭示了愛滋病在體内複製的動態生物學，此獨特見解奠定了他在愛滋病抗逆轉病毒聯混合用藥治療(雞尾酒療法)的世界領先地位，愛滋病從可致命的疾病轉化為可用藥物控制的慢性長期疾病，至今全世界近三千萬愛滋病患者亦受益於此。

香港大學微生物系免疫學和免疫療法學講座教授、香港大學愛愛滋病研究所所長陳志偉教授談及愛滋病疫苗開發情況

此外，香港大學微生物系免疫學和免疫療法學講座教授、香港大學愛滋病研究所所長陳志偉教授亦於論壇中公布愛滋病疫苗開發及治癒愛滋病的免疫療法的現狀。陳志偉教授過往在能力建設、實驗室條件、專業人員的素質和培養方面，及應對新發傳染病方面都處於全世界領先地位。他不但積極參與疫苗技術設計及研發，更推動公共衞生領域的國際合作。

呼應聯合國愛滋病規劃署目前目標 攜手實現愛滋病零歧視提升愛滋病感染者生活質素

論壇亦聚焦於感染者治療呼應聯合國愛滋病規劃署目前的目標-「到2025年，95%已知的愛滋病病毒感染者將接受治療；95%已接受治療的愛滋病病毒感染者病毒載量得到抑制」。透過實施線上健康支援服務及以人為本的方法，提升愛滋病病毒感染者和高風險人群的生活品質，攜手實現「2030年實現零愛滋病病毒感染、零愛滋病相關死亡和零愛滋病相關污名化和歧視」的目標。

香港愛滋病基金會成立於1991年。當時一些來自不同界別的熱心人士，有感社會大眾對愛滋病認識不足及對愛滋病病毒感染者存有誤解，於是成立名為香港愛滋病基金會的非政府社會服務機構，以推動香港的愛滋病防治工作。