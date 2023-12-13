都市痛症、乳房下垂不靠啪骨、通淋巴 筋膜放鬆復位解開痛症死結

都市人受肩頸、腰痛、足底筋膜問題所折磨，長期受痛症困擾，會引致失眠、頭痛、情緒低落等症狀，看似普遍其實不容忽視！試過按摩、啪骨、通淋巴、物理治療等，都只能暫時舒緩痛楚，一段時間後又會感到個人「扯住扯住」，原來是筋膜作怪！今次同大家認識筋膜放鬆復位，撥亂反正，將都市痛症連根拔起，擁有近20年歷史的青草地美容採用「非傳統復位手法」針對「筋膜和骨架調整」，無痛治療，更有真實個案分享，助你了解筋膜復位對治療痛症、改善體態、升cup的功效，輕鬆解開痛症死結。



筋膜穩定健康姿勢 支撐身體重要組織

圓肩、寒背、胸部鬆弛下垂等，種種問題可能是由筋膜受壓引伸而來。其實筋膜是身體上結締組織的一部分，分為淺層筋膜、深層筋膜和內臟筋膜。試想像一下，筋膜就如一件包裹全身的貼身潛水衣，當你握緊拳頭或打開手掌時，這件「潛水衣」隨你的動作而延伸和收縮。而筋膜對穩定一個健康的姿勢，保持身體平衡，支撐重要位置都具有很大作用。長期以不正確的姿勢拉扯這件「潛水衣」，久而久之就會造成筋膜過緊或錯位，引發痛症炎症，生理心理都受到影響。

筋膜reset先放鬆後復位

不想痛症跟足一世，請勿放棄治療。與一般按摩推拿不同，「筋膜放鬆復位」由頭到腳將筋膜先放鬆後復位，並非靠「死力捽」，而是將「扭緊」的筋膜打開放鬆。青草地美容創辦人Meg表示，獨家的「整全筋膜放鬆復位法」由脊醫、物理治療師教授，經多年研發及臨床經驗驗證，有效將長年累月的過緊筋膜逐一拆位，回復健康平衡的「原廠設定」，種種頑固症狀都迎刃而解，治標又治本。Y女士多年來受腰痛、嚴重足底筋膜炎困擾，身體失去平衡重心往前傾，接受三次全身筋膜放鬆治療後，圓肩、寒背明顯改善，足底筋膜炎亦得以舒緩，連大肚腩竟然神奇變小，無痛無創即時見效，治癒痛症之餘更達至體態改善，雙重收獲。創辦人強調，筋膜復位並非減肥療程，治療過程沒有配合節食與運動，透過筋膜放鬆去水腫，改善淋巴及血液循環，並達至深層調整骨架狀態，令骨架回歸正確位置，整體體態自然改善。該女士的脫髮問題，亦利用「筋膜放鬆復位」放髮頭皮筋膜，再配合NFN頭療為毛囊提供養分，一併得到改善。

圓肩、寒背不但影響外表，顯得沒有精神及自信，亦令患者受痛楚困擾，透過全身筋膜放鬆療程，將筋膜打開放鬆，解決痛症根源。

(上︰療程前、下︰療程後) 強化血液、淋巴循環，達至深層調整骨架，回復正常姿勢。

療程可改善足底筋膜問題。

產後媽媽再次挺胸做人

餵母乳對嬰兒有正面影響，但不少產後媽媽卻要承受乳房下垂、鬆弛之苦，打擊自信，再不敢挺胸做人。原來產後鬆弛、減肥鬆弛、外擴、下垂、乳腺增生等，除了基因遺傳和荷爾蒙影響，亦有機會由筋膜過緊受壓所，無法儲存養分而失去彈性所導致。育有兩名小朋友X女士接受了一次兩小時的「筋膜 • 定位 • 乳生」療程，獨有的筋膜定位令外擴的乳房變得集中，同時恢復循環，幫助營養吸收，從而做到無創豐胸，有別於一般手法豐胸，短時間令胸部局部膨脹，幾日後又開始下垂。療程配合全身筋膜放鬆復位，升cup同時改善寒背，胸形飽滿，整個形態亦得以改善，適合產後媽媽或注重胸部保養的人士。

「筋膜 • 定位 • 乳生」提升、飽滿、Firming ，令胸部重生！

升cup同時改善輕度寒背，回復自信挺胸做人。

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