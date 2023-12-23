心血管健康｜天氣凍溫差大易引起腦中風？專家教5招促進身體保健

冬天氣候明顯轉冷，有時溫差大容易引起腦中風及心血管疾病，民眾一定要注意身體狀況！



台灣神經外科醫師謝炳賢提醒大家，除了務必注意保暖之外，也要特別留意生活作息、飲食習慣，才可以好好保護神經與血管的健康。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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預防腦中風、心血管疾病 專家推薦5招促進身體保健

謝炳賢透過Facebook「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，又到了有著熱鬧氣氛的12月了，相信許多人都在期待著聖誕節和跨年！不過12月的天氣明顯漸趨寒冷，有時溫差也會比較大，使血管容易收縮、血壓上升，也是心血管疾病及腦中風等發生的常見季節，除此之外，也容易出現手麻腳麻等神經不適的狀況。

謝炳賢強調，除了務必注意保暖之外，也要特別留意生活作息、飲食習慣，才可以好好保護神經與血管的健康。今天謝醫師來和大家分享5招日常保養神經和血管的方法：

1. 規律運動與作息：

維持規律作息、良好運動習慣，是身體健康的不二法門！適度的運動可以幫助增進血液循環、強健心臟肌肉，建議每天可以進行一些簡單的運動，如快走、散步、爬樓梯，以訓練肌肉、心臟以及活動度。

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2. 維持正確姿勢：

可別小看長期姿勢不良所造成的影響喔！長時間維持相同姿勢、反覆做相同動作，久而久之很容易造成壓迫肌肉、神經及血管，引起疼痛、僵硬，甚至是退化病變。

3. 補充Omega-3脂肪酸：

Omega-3是組成大腦及神經細胞不可或缺的成分，可以幫助維持神經細胞間訊息的傳遞。此外，根據多項國內外研究，Omega-3也有助於降低心血管疾病的發生。富含Omega-3的食物包含深海魚類，如鯖魚、三文魚、秋刀魚，建議1周可以攝取3次的魚類以補充好油。

3護心關鍵時機（按圖👇👇👇）

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4. 均衡攝取維他命B：

維他命B雜是維持神經運作的重要營養素，其中B1、B6及B12更是關鍵性成分，可以幫助維持正常新陳代謝，減少心血管疾病的風險。像是魚、蛋、肉類、堅果、深綠色蔬菜中都含有想當豐富的維他命B，建議在日常飲食中可以均衡攝取。

5. 補充足量水分：

人體有70%是由水分組成的，因此水分對血管健康扮演相當重要的角色。適時補充足量水分，能夠防止血管變厚、變窄，並保持血管彈性，同時有助於改善循環代謝。建議每次補水可以遵循「少量、多次、慢慢喝」的原則，能夠讓身體好好吸收水分且不造成負擔喔！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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