全面提升+消脂　實測ORIGINSPA皇牌療程BTL Ultra 360超有效

相信大家見到BTL Ultra 360療程一點都不陌生，因為它擁有全球唯一FDA認證—「超聲波結合單極射頻」的醫學美容治療技術，一機解決全身問題！由臉部額頭到頸重塑膠原及彈力蛋白結構，可以幫大家增強皮膚彈性、減淡皺紋、虎紋等等，同時又可以針對局部消脂，想瘦腰、瘦手臂定瘦大髀都沒有問題！但知道坊間有不少山寨機出沒，今次Rachel就去到全港擁有12間分店，於韓國贏得2023年度十大傑出[超頻技]BTL操作大獎的ORIGINSPA，實測皇牌BTL Ultra 360面部+身體療程，聽Rachel指她一直想解決的面部鬆弛及肚腩問題都一一K.O！文末還有新客優惠介紹，以下立即為你解構！



解決面部鬆弛問題！Rachel：全面提升效果好驚喜

Rachel跟不少女生一樣，覺得自己人越大，膠原開始流失，面部就開始下垂，皮膚有鬆弛的問題，好像法令紋、黑眼圈、眼紋以及眼袋，都好難解決， BTL膠原強效緊緻面部療程就運用全球唯一結合單極射頻及超聲波技術，刺激膠原蛋白及彈力蛋白增生，Rachel對成效感到驚喜，她指：「整個療程只需十多分鐘，不需要麻醉或冰敷，療程時會感到少許溫熱感，能舒緩放鬆，過程又無痛，只做了一次提升、緊緻及淡紋效果就相當明顯，好開心！」

ORIGINSPA專業美容團隊會先了解客人需要，為每一位顧客度身訂造專屬的療程方案。

緊緻的下顎線條可以更顯年輕，BTL膠原強效緊緻面部療程就可以輕鬆消除雙下巴、緊緻下顎線。

Rachel在療程後臉頰自然地明顯提亮及提升，擁有更靚的輪廓，是不少女生追求「神不知鬼不覺」的變美效果。

定位消脂收緊皮膚！Rachel：開心可以同肚腩ByeBye

第2步，Rachel就試埋BTL Ultra 360的定位消脂，她表示自己因為整天久坐Office，又經常與同事一起3點3食下午茶，最難瘦的位置就是肚腩！BTL Ultra 360賣點就是可以適用於全身各個部位，針對最難瘦的部位，以單極射頻環迴立體形式直達脂肪底層，將脂肪層安全加熱至46°C，誘發脂肪細胞凋亡，安全而有效地消除身體各個不同部位的頑固脂肪，同時達到即時緊膚的效果。Rachel完成一次療程，立即感覺到腰部「肥糕」有被收緊的感覺，平時要靠節食先瘦到的肚腩，現在只需20分鐘就可以「搣甩」肚腩！

Rachel指進行BTL Ultra 360的定位消脂療程，過程十分舒服，更一度睡著了呢！

療程後，Rachel的腰線變得相當明顯，小腹更完全消失。

ORIGINSPA由2013年開業至今十年，12間分店遍佈全港。

實際上，ORIGINSPA由2013年開業至今，已有十年專業美容經驗，而且一直以員工為本，努力培訓前線員工，今年員工到韓國首爾參與「第35屆國際人類（美容與健康）奧林匹克大賽」，更獲得2023年度十大傑出[超頻技]BTL操作大獎，對於進行BTL Ultra 360療程的專業是毋庸置疑，如果大家都想好像Rachel這樣體驗ORIGINSPA的專業服務，現在趁BTL新客優惠，以 $1,480 就可以體驗BTL膠原強效緊緻全面療程一次！立即click入https://wa.link/ur66vc預約！

ORIGINSPA於韓國贏得2023年度十大傑出[超頻技]BTL操作大獎。

同場加映：滿足你肌膚需要！ORIGINSPA自家研發美容產品

除了「做機」，ORIGINSPA根據多年美容經驗，按顧客的不同需要推出自家研發品牌「ORISPA」產品系列，整個產品系列都由ORIGINSPA由源頭開始控制品質，嚴選世界各地的原料以致測試成效都由ORIGINSPA一手包辦，務求給貪靚錫自己的你最優質的美容產品。

其中A.G.E DEFFENCE CREAM撫紋熨斗成份以獨家「非侵入性抗衰老」配方及突破性「天然緊緻」劑而製，專為撫平皺紋而設；MIRACLE ENERGY EYE GEL眼部逆齡時光機，就以獨有的「微暖活性」配方，令眼部微微升溫，以促進血液循環，提高細胞活力，有抗氧化、收緊眼袋及控制油脂粒的作用。

更多的「ORISPA」產品系列，大家可以到https://www.originspa.com.hk/了解更多！

（資料及相片由客戶提供）