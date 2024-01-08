盧海鵬自曝長期糖尿右眼失明 一文了解青光眼 預防必做這件事！

青光眼是不可逆的眼疾，這種退化性視神經病變病人的致病原因有很多，早前，82歲的盧海鵬就自曝因長期糖尿患上青光眼，導致右眼失明。到底青光眼有什麼致病成因？患上青光眼又如何能察覺？下文將一一為大家解構。



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盧海鵬接受鄧英敏訪問說右眼己經盲了。（Youtube截圖）

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什麼是青光眼?

據衛生署資料，青光眼是視神經（連接眼睛至腦部）與視網膜神經纖維（眼球底部對光敏感的神經組織）損傷有關的眼疾。青光眼通常影響雙眼，但影響程度往往有所不同。如不加以治療，青光眼會令周邊視力逐步喪失，視野繼而收窄如隧道般，及至最終會永久失明。

以下是青光眼的四種主要類型：

1. 開角型青光眼



這是最常見的青光眼類型，也被稱為原發性開角型青光眼。它發生在眼睛的前房角中，這是由虹膜和角膜之間的區域組成。開角型青光眼通常與眼內壓升高有關，可能由於房水液體的排出不良導致。這種青光眼的發病率隨年齡增長而增加。

2. 閉角型青光眼



這種青光眼也稱為急性閉角型青光眼。它發生在虹膜和角膜之間的前房角。與開角型青光眼不同，閉角型青光眼是由於前房角被虹膜堵塞而導致房水排出受阻。這可能會導致眼壓迅速升高，引發急性的眼睛疼痛、視力模糊和噁心等症狀。

3. 先天性青光眼



這是一種在出生時就存在的罕見青光眼形式。先天性青光眼可能是由於眼睛在發育過程中出現問題，導致房水排出受阻。這種青光眼通常在嬰兒期或幼兒期被診斷出來，可能伴隨其他眼部異常。

4. 繼發性青光眼



這種青光眼是由其他眼部疾病或全身性疾病引起的。繼發性青光眼可能是由於眼部外傷、眼部手術、眼部炎症、眼部腫瘤、糖尿病、高血壓、甲狀腺疾病等引起的。治療繼發性青光眼通常需要處理基礎疾病。

青光眼有何風險因素？

青光眼的發病風險受多種因素的影響。

1. 年齡：年齡是青光眼的主要風險因素之一。年齡增長會增加患青光眼的風險，尤其是60歲以上的人。



2. 家族史：具有家族中有青光眼病例的人，其患病風險較高。遺傳因素可能在青光眼的發病中起到重要作用。



3. 高眼壓：眼壓是指眼內房水的壓力。高眼壓是青光眼的主要風險因素之一，但不是所有高眼壓的人都會發展成青光眼。



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4. 眼部結構：某些眼部結構異常可能增加患青光眼的風險，特別是前房角狹窄或較淺的眼睛。



5. 遠視或近視：遠視或近視也與青光眼的風險增加有關。



6. 慢性病和全身性疾病：高血壓、糖尿病、心血管疾病和甲狀腺疾病等慢性病和全身性疾病與青光眼的發病風險有關。



7. 使用類固醇：長期使用類固醇藥物，特別是眼部應用的類固醇眼藥水，可能增加患青光眼的風險。



8. 眼部創傷或手術：眼部受傷或手術可能增加發展繼發性青光眼的風險。



青光眼的５大常見症狀

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青光眼通常在早期沒有明顯的症狀，而且發展進程緩慢，這就是為什麼青光眼被稱為「隱形視力殺手」。不過，當病情進展時，可能會出現一些先兆和症狀，其中包括：

1. 逐漸出現的視野缺失



2. 暈眩或頭痛



3. 視力模糊



4. 眼睛疼痛或紅腫



5. 虹彩變色



預防青光眼積極篩檢才是最重要？

由於青光眼在早期通常沒有明顯的症狀，許多人可能不知道自己患有這種眼病，直到病情已經進展到無法逆轉的階段才會發現。積極篩檢可以幫助早期檢測和診斷青光眼，並採取必要的治療和管理措施，以防止疾病進一步損害視力。早期診斷和治療是保護視力的關鍵，因為一旦視神經受損，損失的視力往往無法恢復。

對於高風險人群，如家族中有青光眼病例的人、年齡較大的人、近視或遠視患者等，更應該定期接受青光眼篩檢。如果你擔心自己的青光眼風險或有症狀，請尋求眼科醫生的建議，他們可以根據你的個人情況提供適當的篩檢建議。

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