吸濕植物 – 日本孟宗竹 用上身袪濕都得 解決水腫、易攰、頭重重

回南天起，伴隨而來的空氣濕度也開始慢慢增加，不但家中潮濕、大廈走廊不斷出水，身體也隨之積聚多餘水分，濕氣過重下經常覺得疲倦、想睡覺、沒有胃口等，即使有充足睡眠，亦會愈訓愈攰。



原爆也沒事！傳說級植物 – 日本孟宗竹 靠吸濕生存？

據日本京都大學調查紀錄顯示，在第二次世界大戰時，廣島受原子彈轟炸寸草不生，傳說唯一能存活下來的植物就是孟宗竹。之所以能夠存活，是因為孟宗竹擁有超強吸濕能力，於極端天氣時也能吸取泥土中的水分，由此可見孟宗竹樹有著無窮的生命力。

由於孟宗竹具有超強吸濕力，所以有日本人就將其提煉成為「竹酢」，性質溫和，成分更進一步應用於吸濕腳貼，能快速將身體濕氣、多餘水分抽出體外。

孟宗竹擁有強大生命力及吸濕力量，於極端環境也能吸水生存。 （圖片：Shutterstock）

日本孟宗竹竹酢可用上身袪濕 中醫：竹酢豁痰化濕

至於這種「孟宗竹竹酢腳貼」在香港買得到嗎？答案是肯定的，早在30多年前日本已經傳入了最高等級的竹酢腳貼(日本和田保健貼)到香港，有不少人更已一早養成每日使用的習慣。其實香港天氣反覆，時冷時熱常令濕氣加劇，吸濕腳貼真的是都市人必備法寶。

和田保健貼主要成份有15年孟宗竹竹酢、魚腥草及枇杷葉，中醫師指出，孟宗竹有強效的抽濕功能，可豁痰化濕，幫助排走積於體內過多的濕氣；而魚腥草有排濕功效，有助帶走身體內的濕氣 ; 枇杷葉可消除因為濕滯所化的火熱，對熱性濕疹特別有幫助。因此，日本和田保健貼具強效吸濕能力，能一夜之間將身體濕氣、多餘水分抽出體外。

市場唯一15年期竹酢 日本和田保健貼 高達96%回購率*

日本製造的和田保健貼嚴選日本深山生長之最優質孟宗竹所製造，提煉之竹酢液必須經過長達15年之儲釀及熟成，煉製成強效、純度極高的竹酢液，竹酢的抽濕成效會因為經深度濃縮而增加功效，因此和田保健貼的抽濕成效與其他年期低的竹酢腳貼亦會有所分別，網上亦不難見到其他腳貼的抽濕效果被受質疑。由30年前引入香港後，一直以口碑成為深受歡迎的祛濕產品，最近更有市場研究指出有高達96%用家表示會繼續使用及回購和田保健貼，可見其功效非常顯著。

和田保健貼成分優質、袪濕力強、快捷方便，深受一眾用家喜愛，高達96.5%受訪者表示會繼續使用及回購*。

和田保健貼功效甚多：

1. 短時間祛濕

2. 有助促進血液循環，加速新陳代謝

3. 消腫舒痛，祛濕排毒

4. 改善身體疲勞、四肢痠軟、手腳冰冷狀況

保健貼快速、方便、省時，只需在睡覺前貼上，就能在睡覺時將身體濕氣和多餘水分抽出體外，適合一眾忙碌都市人使用。

和田保健貼方便、省時，只需在睡覺前貼在腳底，就能一夜間將身體濕氣和多餘水分抽出體外，適合一眾忙碌都市人使用。可依照個人需要選擇貼於腳底、掌心或其他位置，貼於腳底可針對下半身的濕重問題，舒緩腳部水腫不適，像是久站族常見的小腿水腫、膝蓋或關節疼痛等。而貼於掌心可針對上半身的濕氣，改善面部水腫、手腕、手臂等位置的腫脹、麻痺等。此外，因身體不同需要也可張貼其他位置，如肩頸膊痛貼於肩頸位置，腰背、腰腹不適，貼於腹腰位置，若然同時有多種祛濕需要，可同時將和田保健貼貼上身體不同部位，每晚使用效果更佳。

*根據生活易於2023年11月至2024年1月邀請143位和田保健貼試用者之調查。