辦年貨大掃除迎龍年　一招讓你龍馬精神　煥發身心活力

今年農曆新年即將來到，無論是全職主婦，抑或在職女士，都開始要辦年貨、大掃除兼安排團年飯及拜年活動，消耗體力之餘，精神壓力實在不少。想時刻精神飽滿，輕鬆應付不同的新春準備，就要常備均隆驅風油，隨時讓你的身心煥發，回復活力，簡單一招讓你以最佳狀態迎接新一年！



辦年貨精明格價 醒醒神提升購物CP值

作為家中的財政大臣，辦年貨的重任就落在女士身上！對家中所有開銷都要精打細算，謝絕一切減價促銷引誘，向衝動式消費say no，尤其是面對辦年貨等的節日額外開銷，更加要諗過度過。懂得精明消費，辦年貨當然要四周圍格價，善用購物優惠，與朋友分享「行情」，入手最高CP值的年貨，少一點精神及腦力都不行！辦年貨前不妨先入手均隆驅風油，新加坡製造的均隆驅風油，是由一位卓越的醫生糅合中西醫學，以畢生精力耐心研究中西藥物而得的心血結晶，備有3cc、15cc及57cc裝，3cc裝細支又輕巧，最適合放於手袋或購物袋，聞一聞醒醒神，繼續下一場精明shopping！

均隆驅風油備有3cc、15cc及57cc裝，常備手袋或家中看門口，隨時隨地煥發身心活力。

IQ高EQ都要高 草本清香煥發好心情

在職媽媽24 X 7全天候照顧家庭與事業，一個打十個，難免身心皆疲，感到頭暈腦脹。過年前要進行大掃除，抹窗、抹地，乾淨企理好過年，加上各種瑣事，例如準備團年飯食材、家中裝飾擺設、安排拜年行程等等，不但消耗大量體力，更加需要花費一番心思腦力。面對繁瑣的事務，最有效的方法當然是要把零散的工作規劃好，這時IQ當然要在線，頭腦要夠清晰才能有效率、有條理地把雜亂工作盡快完成，家傳戶曉的均隆驅風油，助你紓緩頭暈頭痛，集中注意力KO零散工作。

以為忙完家務瑣碎事，能夠稍作休息？家中往往有突發事件要解決，除了IQ要在線，EQ都要夠高，情緒平靜，這才能好好處理家人關係，成為子女的榜樣。均隆驅風油獨有的草本清香令情緒安穩，迅速煥發身心！隨時隨地以最佳的精神狀態與笑容招待親友來訪，與家人共度歡樂時光，以愉快身心展開美滿新一年。想開開心心迎接龍年，記得去萬寧、屈臣氏、華潤堂、莎莎、各大超市及藥房入手均隆驅風油看門口。

（資料及相片由客戶提供）