護眼｜過年熬夜眼睛易疲勞不適！中醫教喝1款茶緩解不適口乾口苦

農曆春節的到來，能讓辛勞一整年的人們，能透過假期得以休養生息、恢復元氣。但多數人在假期時總是捨不得睡，整夜狂歡，讓平日早已勞累不堪的靈魂之窗──眼睛，出現酸澀、乾癢、模糊等狀況。



這時，許多人習慣用人工淚液或冰涼藥水緩解眼睛不適，卻發現只要未能持續使用，眼睛馬上出現乾荒狀態。中醫師康涵菁建議，透過中醫的氣血平衡調整，進而促進眼周微循環，放鬆眼周肌肉、自主分泌淚液，恢復健康明亮。

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「肝開竅於目」，如果眼睛乾澀、視物不清就需要從「肝」來論治，晚上11點以後是膽經和肝經循行旺盛、調養生息的時段；而「肝主藏血」，若要順利將氣血往上輸送於眼底及眼周供給使用，就要在正確時間深度休息以「養血」。

肝膽經絡的氣血調整不是恢復眼睛氣血輸佈唯一方式，古籍《靈樞․大惑論》說：「五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精」，康涵菁解釋，消耗一夜氣血後，臟腑能量明顯耗盡。

反應到身體最直接的是：代謝廢物排除效率減低、氣血輸送至末梢不暢、神經亢奮無法有效降低。會出現像是眼睛乾澀、眼睛浮腫、黑眼圈、頭痛、頭脹、胃口下降、口乾、四肢水腫等。

而過年走春聚會免不了通宵熬夜，熬夜後，經常引起肝風動及胃氣不疏導致氣血瘀滯，這時，眼睛會酸澀、疲勞、黑眼圈等，不妨透過康涵菁中醫師推薦中醫藥的熬夜護眼茶，讓你恢復全身氣血通暢，進一步恢復眼睛明亮。

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熬夜護眼茶，緩解眼睛不適

藥材：枸杞5g、菊花5g、鉤藤3g，天麻3g，麥芽3g，炒白芍3g，炒決明子8g、熱水500ml

做法：用熱水悶約30分鐘，溫服即可。藥材可反覆沖泡至淡而無味。

藥效：天麻、鉤藤疏理肝風動，配合菊花、決明子清除肝熱；白芍能柔肝、枸杞養肝血，熬夜隔日適度飲用，可以有效緩解眼睛不適及口乾口苦症狀。

護眼6穴位，恢復眼睛明亮

護眼6穴位（Heho健康授權使用）

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康涵菁示範，雙手摩掌生熱後，先用手掌或眼熱敷袋稍作眼周圍熱敷後，利用拇指及食指按壓眼睛周圍6穴，按壓後深呼吸，讓眼球順時鐘轉1圈、逆時鐘轉1圈，往遠處看10秒，閉眼休息1分鐘，重複以上步驟5〜10次。

透過按壓眼眶周圍穴位促進局部微循環，按壓時，可感覺穴位周圍有痠脹感，明顯處可稍加強力道，嚴重痠脹處則拉長按壓時間，並且增加次數。

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