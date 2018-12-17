北京應把握機遇　妥當處理中加關係危機

周日（12月16日），《環球時報》發表社評「讓仗勢侵害中國利益的國家付出代價」。文章批評加拿大幫美國扣押華為公司高管是突破底線的行為，中方應堅決回應，讓其付出代價。 文章指出，「中國當然不能夠過於擴大打擊面，那樣會導致我方的孤立，也會客觀上幫著形成美國與盟友一起對付中國的局面。我們需要精選反制的目標，打一個就要打痛一個」，「我們主張，中國應重點瞄準『五眼聯盟國』（Five Eyes）」，這五國在跟隨美國損害中國利益上尤其亦步亦趨，屬於中國應該打的出頭鳥。文章續指，北京需為中加兩國衝突進一步升級做準備。

中美博弈漩渦中的加國

孟晚舟事件中，加拿大政府的配合雖然是當中不可或缺的一環。然而，《環時》的這一篇文章顯然過於偏激，更何況是以「社評」之高規格刊布。審視加拿大在這起事件中扮演的角色，加國夾雜在中美博弈之中，可以說是處於進退兩難的無奈境地，並不能稱之為「仗勢侵害中國」。

雖然孟晚舟事件當中，加拿大政府的配合是不可或缺的一環，但並不能稱之為「仗勢侵害中國」。（視覺中國）

就在特朗普聲稱會因中美貿易談判的利害而介入孟晚舟事件後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）作出回應，強調渥太華會依照本國法律行事。實際上早在特朗普表態之前，白宮官員，諸如首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等都表示不排除將孟晚舟一案作為中美談判的籌碼。當下，即便杜魯多再三強調法治都顯得十分無力。雖然美加兩國素有引渡合作，但是這次事件乃是美國強權施壓下的法律包裝，已成為無法掩蓋的事實。

對於一向視法律至上的加國人來說，此舉自然也是無法接受的。即使加拿大政府面臨國際政治博弈的壓力，絕大部分加國民眾還是希望政府能夠講究「程序正義」。在加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）的臉書專頁上，更多的加拿大網友還是留言督促政府依法行事。

《環球郵報》（The Globe and Mail）臉書專頁上的評論

拋開孟晚舟事件談中加關係

《環球時報》該社評主張，中國在這場複雜的博弈中應重點瞄準「五眼聯盟國家」，提到「澳大利亞和新西蘭的第一大貿易夥伴都是中國，加拿大的第二大貿易夥伴是中國，我們有足夠的手段對付它們。」

實際上，中國雖然是加拿大的第二大貿易夥伴，但雙方貿易份額僅佔加拿大貿易總額的4.3%。反觀加拿大的第一大貿易夥伴美國則佔比76%。從數據上看，中國雖然僅次於美國，為加拿大第二大貿易夥伴，但中加與美加貿易根本就不在一個量級，這也決定了加拿大必然依賴於美國。

另外，從中國公布的2017年與加拿大貨物貿易額上看，加拿大向中國出口236億加元，從中國進口708.9億加元，加方貿易逆差達472.9億加元。可以說，加拿大在中加貿易中承受巨大逆差，但是加拿大並沒有表現出特朗普式的無理，如美國一般公開喊話威脅中國，而是採取更為理性的態度。

這不僅是因為加拿大的政壇環境並沒有美國等其他西方民主國家那般「仇外」，也是基於更為理性的選民。

就在《環時》發布這篇社論的同一天，加拿大駐華大使館於周日（16日）下午5點整，在新浪微博發文介紹13日在北京塞萬提斯學院舉辦的「諾爾曼·白求恩」（Norman Bethune）展。白求恩作為外科醫生和加拿大共產黨員，於抗日戰爭期間在中國前線拯救傷員，並於1939年犧牲，至今在中國大陸依舊家喻戶曉。加拿大駐華大使館此時打出中加關係友好象徵的「白求恩牌」，顯然是努力維護與中國關係的信號。

白求恩在中國被譽為無產階級英雄，成為中國和加拿大友誼的天然紐帶和橋樑。圖為北京東城區米市大街，白求恩救人的仿真雕塑。（視覺中國）

而此前在美國的壓力之下，「五眼聯盟國」中的澳大利亞、新西蘭都對華為頒布了禁令，杜魯多則未表態是否禁用華為。如今因為孟晚舟事件而認為加拿大一味追隨美國損害中國利益的觀點實則有失偏頗。

當然，正如《環時》所說的，美國那些盟國「不合理的做法」，「中國應堅決回擊，讓其他國家了解中國是講原則的，損害中國利益是存在高風險的」。中國需要對加拿大損害中國利益的行為作出警告，但同時中國亦需要掌握其中的分寸，否則可能將「好漢逼上梁山」，令加國只能進一步與美國捆綁。

中國不妨示範另一種可能

中國一直對外強調「互惠互利」、「國家不分大小強弱，在國際關係中都應該享有平等的權利」。如若按照《環球時報》所主張的「打一個痛打一個」的方式處理與加拿大的關係，「以作殺雞儆猴之效」，那麼不僅中加兩國的關係無疑會陷入惡化。更讓眾多搖擺於中美之間的小國更為相信甚囂塵上的「強國論」和「中國威脅論」。

特朗普政府的強權政治破壞了國際正常秩序，而且將諸如加拿大等小國牽扯到大國博弈的漩渦之中。但是中國不必這麼做，不能受特朗普政府強權政治的影響，搞壞中加關係。

特朗普政府的強權政治破壞了國際正常秩序，而且將諸如加拿大等小國牽扯到大國博弈的漩渦之中。中國與加拿大的關係不能因為特朗普政府的攪局而走向惡化。（視覺中國）

不僅是加拿大，中國處理與「五眼聯盟國」的關係亦是要做到不偏不倚。中國既然向世界宣言「永不稱霸」，那就並不需要採取美國式的「打壓政策」，以及逼迫小國站隊這種強權姿態。而「中庸之道」作為中國文化的精髓，亦應更好地體現在中國的外交手段上面，真正做到不卑不亢，適當警告，拿捏有度。

在美國強權政治的對比下，中國需要確保自己的正當權益不受到侵害，但更是時候「積極有為」，掌握分寸，讓世界看到大國與小國相處時，有另一種講道理的可能。