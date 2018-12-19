【回顧2018展望2019】從交惡到修好　安倍訪華重啟合作之路

12月18日，日本首相安倍晉三召開內閣會議，審議通過新版《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》，該國的防衛開支將在未來5年增加6.4%，令預算總額達到破紀錄的27萬億日圓；而更為矚目的是，日本將把兩艘「出雲級」直升機護衞艦，改裝成航母級別的「多用途護衞艦」。 由於兩份文件的不少被指宣染「中國威脅論」的內容，中日關係似乎又再出現暗湧，但實情真是這樣嗎？

高層同年互訪 不再互不理睬

眾所周知，基於領土、歷史等問題，中日關係總是起伏不定。踏入21世紀，兩國經濟競爭加劇，隨著中國經濟總量在2010年超越日本，後者心中的糾結又多了些。

在上述大背景下，中日高層在2018年強化互動，自然更為難得：先是，中國國務院總理李克強5月訪日，這是繼溫家寶2011年訪日後，相隔7年再有中國總理到訪當地；接著，安倍晉三趁《日中和平友好條約》生效40周年契機，在10月下旬訪華，成為7年來首位正式訪華的日揆，一掃2012年日本「國有化」釣魚台以來，兩國高層中斷互訪的陰霾。

安倍晉三是自2011年以來，首位正式訪問中國的日本首相，這亦標誌著中日重返合作之路。(視覺中國)

中國崛起 日本從否認到接受

必須指出，在面對一個綜合國力從追趕到超越自己的中國時，日本經歷了不少糾結，情況就像心理學「庫伯勒－羅絲模型」（Kübler-Ross model）所指的，經歷了否認、憤怒、討價還價、抑鬱，以及接受的5個階段。

現時，中國已被視為可與美國比肩的大國，加上日本在應對朝鮮核問題時進退失據，種種尷尬令安倍無奈地接受現實，不再與中國爭奪「亞洲一哥」地位，轉而接受自己淪為「亞洲老二」的現實。就在安倍訪華前夕，日本決定停止向經濟總量已是自身2.5倍的中國提供「政府開發援助」（ODA），變相確認中國當下的地位和實力。

同樣值得留意的是，過去70 年，最影響日本國運的無疑是美國，但在中國復興，以及中日去年雙邊貿易額接近3,300億美元的背景下，日本愈發認識到，那個「最影響自身國運」的國家，正在靜悄悄地變回中國。

在中國復興，以及中日去年雙邊貿易額接近3,300億美元的背景下，日本愈發認識到，中國正重新成為那個「最影響自身國運」的國家。圖為安倍晉三與李克強在北京檢閱儀仗隊時的情況。(視覺中國)

這不是說，日本會放棄作為戰後外交基石的「日美同盟」，但它肯定不會一味死抱，而是像韓國總統文在寅一樣，在這個愈趨多極化的世界，花更多精力大搞「平衡外交」。否則，我們便不能理解，何以安倍在結束訪華後，很快便接待到訪日本的印度總理莫迪（Narendra Modi）。

中國：不抗拒改善對日關係

而對中國來說，改善對日關係，箇中邏輯其實不是那麼複雜：中共已定下「兩個一百年」的目標，包括在中共建黨百周年（2021年）時，實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻倍，以及在新中國成立百周年（2049年）時，建成富強民主文明和諧的社會主義現代化國家。

為實現上述目標，中國正在深化改革，而這種意志不會因中日關係的一時好壞而有所轉移。對中國來說，將來處理對日關係時，肯定還有不少考驗，但「球」畢竟一直在對方手上，若對方願意改善關係，北京不會拒絕，若一時間無法克服這些考驗，就專心發展和改革。

對中國來說，將來處理對日關係時，肯定還有不少考驗。(視覺中國)

不少分析指出，中日關係改善源於「特朗普」這個因素。誠然，特朗普是一個促因──他執政以來，美國不單在多邊主義、貿易等議題上針對中國，同時亦劍指日本等盟友。基於這個原因，安倍尋求改善對華關係作為「對衝」，完全是可以理解的；而在中國看來，拉攏日本某程度上亦有助制衡美國。

應該說，儘管日本最近通過《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》這些所謂「反華」文件，但中日關係的整體趨勢，的確隨著兩國高層互訪、特別是安倍訪華而明顯改善，雙方結束原先互不理睬的狀態，走得更近，重啟合作之路。