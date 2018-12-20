【回顧2018展望2019】美國撤軍敘利亞　中東戰事遠未平

12月19日，美國總統特朗普宣布美軍將從敘利亞全面撤出，這一決定隨即在在美國輿論引起廣泛撻伐，CNN等自由派媒體更指責總統「給普京和巴沙爾送來聖誕禮物」。然而這樣的決定並非空穴來風，過去一年，敘利亞反對派最後一個據點已被拔除，ISIS也基本宣告覆亡，七國爭霸的地圖成為「萬里河山一片紅」，特朗普面對的敘利亞早就不同了。

敘利亞內戰爆發以來，卡塔爾半島電視台每隔不久便會繪製最新的局勢圖。7年前，紅色的政府領地支離破碎，綠色的反對派控制區星羅棋布，而代表黑色的ISIS領土像是兩道疤痕，盤踞在幼發拉底河畔。

美撤軍敘利亞 ：特朗普的共和黨友、參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）形容該決定「正在製造災難」。（美聯社）

敘利亞局勢邁入尾聲

ISIS的大部分勢力於去年覆滅後，接下來便輪到敘利亞反對派。繼2017年丟掉第二大城市阿勒頗，反對派武裝於今年年中失去南部城市德拉，這一反對派勢力的發跡地。至此，敘利亞反對派力量已宣告終結，剩餘散兵只得逃亡北部，尋求土耳其庇護。

當下，敘利亞境內僅有兩塊土地不在大馬士革政府的控制下，有待政治談判。其一為敘利亞西北部的伊德利卜及阿芙琳地區，目前由親土耳其民兵掌控；其二則是位於東北部的庫爾德控制區。

敘、土、庫爭議三方自然各有盤算：對大馬士革政府而言，當務之急便要統一國家，展開戰後重建；庫爾德人則想最大限度維護下轄根據地的自治；至於土耳其，自然希望庫爾德勢力越弱越好。

2018年9月，在南部戰國頗豐的政府軍本想一鼓作氣，拿下伊德利卜，卻在土耳其的嚴辭警告下退縮。至於土耳其總統埃爾多安，12月12日，還宣布將在數天內對敘利亞東北部的庫爾德自治區發起總攻，卻也因美國和敘利亞強烈反對最終破局。如今三方勢力正互相牽制，庫爾德和土耳其哪一方可先行同敘利亞政府達成協議，或許將成為破局的關鍵。

中東大地戰事不止

敘利亞內戰終結，不代表其他國家也有類似的好運。在也門，沙特領導的聯軍同胡塞核武裝持續對峙，至今已令全國數千萬人陷入飢荒。而根據NGO救助兒童會（Save the Children）的估計，已有8萬5000名嬰兒因此餓死，甚至高過全球每年因恐怖襲擊死亡的人數。戰事中，雙方更爭先攻擊醫院、水廠等民用設施，泯滅人性。

美國撤軍敘利亞：圖為一名男子騎自行車前往位於敘利亞首都大馬士革（Damascus）難民營。（美聯社）

所幸在聯合國的介入下，雙方和談似乎有一定進展。12月11日，交戰雙方簽署「換俘協議」，相互交換約1萬5000名戰俘。美國參議院早前也通過決議，終止為沙特在也門的行動提供軍援，以懲罰穆罕默德王儲涉嫌謀殺卡舒吉，及聯軍在也門的不義行徑。面對一系列外部壓力，沙特或許會放棄開始時「堅決剿滅胡塞武裝」的想法，轉向談判妥協。

臨近的巴以同樣不平靜。5月14日，位於耶路撒冷的美國大使館開館當日，以色列軍隊同巴勒斯坦示威者在隔離牆兩側爆發激烈衝突：以軍士兵以實彈射擊，回擊巴勒斯坦示威者的石塊：58人在衝突中喪生，2800多人受傷。而在加沙地區，兩國更爆發2014年以來最大規模武裝衝突：哈馬斯向以領土發射400多枚火箭，後者則以過百次空襲回擊。

美國撤軍敘利亞：這曾經是擁有近16萬人口的領土以外最集中的巴勒斯坦人的聚居地，已在多年戰爭中摧毀。（美聯社）

如今，美國以庫什納主導，正有意拉攏以巴雙方構建「新和平路線圖」。只不過，單憑美國不顧外界反對，執意將大使館遷往耶路撒冷的往績，又如何獲得巴勒斯坦一方的信任呢？

美國折戟敘利亞

而在2018年年末，美國又為地區局勢投下震撼彈。12月19日，美國宣布已完成打擊ISIS的任務，而美軍將「全面且迅速」撤離敘利亞。據悉，國務院人員已在命令發出後24小時撤離，剩下軍隊也將在60至100天內離境。

事實上，美國撤軍的消息並不令人意外。4月，特朗普同馬克龍進行聯合記者會時便提到：美國有意從敘利亞撤軍。9月時，一貫反對撤軍的馬蒂斯亦開口稱：當滿足包括ISIS被消滅等條件時，美國將從敘利亞撤軍。特朗普上台以來，對中東的關注僅集中於沙特及以色列兩大盟友，對敘利亞並無興趣，更缺乏完整的中東戰略。既然如此，與其冒著「伊拉克泥潭」重演的風險，不如撤出了事。

與此同時，由於土耳其一直對美國支持庫爾德武裝頗有微詞，俄羅斯亦反對美國駐軍當地。特朗普決定撤軍一方面可緩和同埃爾多安的關係，令其減少對以色列及沙特的壓力。另一方面，也為普京「做了人情」，在敘利亞軍事競爭翻盤無望的情況下，為美國在隨後的政治談判爭取話語權。

多強並立格局成型

但對整個中東而言，2018年的最大變化莫過於多極格局的形成。進入21世紀，中東矛盾總是聚焦於一對主角：無論是貫穿始終的以色列-阿拉伯矛盾；敘利亞「代理人戰爭」引出的美俄對峙；又或是沙特王儲穆罕默德上任後驟然激化的沙特-伊朗矛盾，都屬此類。不過在2018年，外界似乎見不到清晰的「二元對立」局面，中東局勢也轉向「多極混戰」。

過去一年最異軍突起的莫過於土耳其。2018年年初，埃爾多安憑藉「橄欖枝行動」，在本國工人黨武裝及敘利亞庫爾德勢力間構築了隔離帶；卡舒吉事件爆發後，埃爾多安憑藉手中掌握的大量資料，搖身一變成為「人權捍衛者」，重挫沙特在伊斯蘭國家間的影響力。與此同時，土耳其還在美俄兩國游刃有餘，既從美國要回了「政變首謀」居倫，也同俄羅斯完成了石油管道鋪設。

「中東戰事」 ：土耳其軍隊在敘利亞展開「橄欖枝」軍事行動，炮轟當地北部庫爾德武裝組織「人民保護部隊」（YPG），揚言剷除「恐怖份子」。

大國離開，群雄並立，注定令中東局勢更為複雜。而在「多極格局」下，中東各國合縱連橫局面也將更加普遍，為未來創造不穩定。此番情境下，軍事上已撤出中東的美、俄兩國仍應發揮「穩定器」的作用，利於大國的政治影響力，同土耳其、敘利亞、庫爾德各方共同協商敘利亞未來政治安排。與此同時，已經收穫頗豐的埃爾多安或許該收起過去幾年投機式的外交風格，見好就收，將注意力轉移到國內日益嚴重的債務及匯率問題。

不過中東地區的長期穩定，仍需要民生建設的配合。唯有大規模重建，才能令流散各方的敘利亞難民獲得穩定就業和生活，重歸故里，從而加速重建的良性循環。這一過程，需要國際社會資金、技術乃至維和等多方面的協助，全球各國也應負擔起國際責任。