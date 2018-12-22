【回顧2018展望2019】法國黃背心：歐盟各國須「安內方能攘外」

黃背心，是法國駕車人士法定必備之物，用以在路邊壞車走出車外時穿上。平平無奇的一件黃背心，今日卻威脅着法國，以至整個歐盟的未來發展。 法國總統馬克龍上任以來力推改革，引來法國社會重大震盪、不滿。此次因為推動環保而增加燃油稅，卻在2018年將盡之際，引發出法國數十年未見的「黃背心」民怨大爆發。 馬克龍作為默克爾歐盟實質領袖的繼承人，此時定當要理解到「攘外必先安內」的道理，更要理解到在歐盟格局下，兩者之間必須取得平衡。

「巴黎如戰地」：馬克龍放棄「不屈原則」

11月17日，法國全境有近30萬人自動自發，在沒有中央領導組織之下，身穿黃背心上街示威、堵路，反對馬克龍「增加燃油稅」的政策，更有不少示威者直接要求馬克龍下台，為連續超過一個月的周六「黃背心運動」揭開序幕。

此時，馬克龍尚在堅守其「不向街頭屈服」的原則，更指責示威者使用暴力，應當「羞恥」。

時至12月1日，示威踏入第3個周六，人數雖然減少至約13萬，卻在巴黎釀成重大暴力事故──燒車、破壞民居商店皆有之──全法被首都如戰地的亂狀震驚。

馬克龍見狀，只好由總理菲力普（Edouard Philippe）出面回應，停止增加燃油稅等政策，意圖阻止示威重臨。此時，馬克龍所謂「不向街頭屈服」的原則已蕩然無存。

民間各派加入，使「黃背心運動」訴求愈加紛亂。（美聯社）

12月8日，示威踏入第4個周六，全法出動近9萬警力，巴黎幾乎全面停市，警方更配備裝甲車制暴。不過示威者人數與上周接近，巴黎入夜後暴力情況繼續。馬克龍的退讓並未能平息民怨。

馬克龍派錢、認衰 民怨暫消

12月10日，「神隱」超過一周的馬克龍，在愛麗舍宮的「金色廳」（Salon Doré）發表13分鐘的電視講話，承認自己的改革惠民不夠迅速，同時提出增加最低工資及一系列稅務減免措施，希望能以派錢手段避免黃背心示威第5周爆發。

不過，馬克龍同時指出法國的問題根深蒂固40年之久，似乎暗示他改革方向正確，只是在一年半載之間未能將問題徹底解決而已。

12月15日，示威的第5個周六，全法依然有近7萬人上街，然而暴力情況幾乎盡消，可見馬克龍的退讓的確暫時舒緩了憤怒的民情，而民眾經長達1個月的示威，也漸覺疲倦。

12月15日，巴黎仍有示威者高舉「馬克龍大帝給乞丐麵包碎」的標語，指責馬克龍的讓步未能真正解決問題。（視覺中國）

離地又高傲 未有因「黃背心」而改

然而，馬克龍的執政危機仍未消解。馬克龍今日的民望只稍高於20%，比之年初跌近一半有餘。他上任以來雖然大刀闊斧改革，希望挽救法國經濟的結構性問題，卻未得民眾認同。

馬克龍理想有餘，實作不足，更離地非常，高高在上，不懂得與民眾溝通。他剛上任就取消的「財富稅」更使他一直被掛上「富人總統」之稱，至今未改。今夏以來，他一直為「保鑣打人」事件困擾，民望開始插水，後來更被迫改組內閣，承認自己態度上有缺失。

不過「江山易改，本性難移」，馬克龍回應「黃背心」草根示威者的電視演說，竟選擇用金碧輝煌的帝王殿室為背景，可見他離地依舊。

馬克龍選擇在愛麗舍宮金光閃閃的「金色廳」發表演說，極為「離地」，與他口中想要扶助貧苦百姓的主張，格格不入。（視覺中國）

馬克龍的抉擇：「攘外」vs「安內」

馬克龍的離地，還危及歐盟未來發展。歐盟一直的實質領袖、德國總理默克爾，自2015年就因難民政策在國內陷於政治困境，無力抽身；高舉歐盟整合主張的馬克龍，在2017年驚人勝選，時機正好。他上任首日就出訪柏林，與默克爾組成儼如「法德同盟」的歐盟改革組，聲言要革新歐盟條約，推進歐元區整合。

由於德法利益不一致，改革本已困難重重。然而，默克爾基民盟（CDU）2018年的國內選戰接連敗陣，默爾克本人更不再連任黨主席，亦明言不會再競逐下屆總理之位。此時，默克爾退下火線，更想將歐盟火炬交付於馬克龍──11月18日，馬克龍成為18年來首位在德國國會發表演說的法國總統，大談歐盟發展的理想，極具象徵意義。

馬克龍和默克爾受困國內政治形勢，「德法同盟」暫時未能成為主導歐盟整合的勢力。（視覺中國）

然而，馬克龍如今面對國內危局，以派錢平息民怨，卻使法國預算赤字超出歐盟標準，一時之間，這位歐盟守護者，卻變成了歐盟的挑戰者，更遑論要主導歐盟的整合。

因國內問題纏身，而只得暫時放下歐盟願景的馬克龍，似乎此刻才理解到「攘外必先安內」的道理，故此在12月中的歐盟峰會上就表示他不會把歐盟放在法國利益之先，與此前高舉歐盟理想的他，判若兩人。

國與盟之間的平衡

其實，歐盟種種危機，主要出自盟內大國因國內政治問題，而被迫離棄對歐盟的責任──英國脫歐、默克爾的難民政策困境，以至馬克龍對「黃背心」的讓步，皆同出一轍。

「先安內，後攘外」的道理，無人不曉。然而，歐盟各國關係緊密，國內與國外問題，其實並非區分得如此清楚。

在歐盟體制之下，國與盟之間、「安內」與「攘外」之間必須達至平衡。（路透社）

其中最明顯的例子，就是「難民問題」。歐盟國家之間，人民自由流動，而根據《都柏林公約》，卻只有難民首度登陸的國家要負責處理庇護申請，因此歐盟邊境國家就成了難民集中地，民情愈加認為歐盟條約不公，在意大利更釀成右翼民粹政黨執政。

歐盟自2015年起，就主張成立難民配額制度，以維持「團結」，卻一直未有成果，使難民問題長年不息，更動搖各國政府威信。如果當日默克爾在推行其難民政策之前，就先與歐盟各國溝通好，今日她的基民盟也許仍會是如日中天。

由此可見，在歐盟體制之下，國與盟之間並沒有必然的優次先後。只顧國而不顧盟，就會如今日在脫歐困局動彈不得的英國一樣，未爭回國家主權，卻先墮入政治經濟危機；另一方面，只顧盟而不顧國，就會像馬克龍一樣，歐盟改革功未有成，卻在國內先折其身。

歐盟國家，無論是「安內不攘外」，還是「攘外不安內」，最後也只會落得「損國亦損盟」的下場。因此，歐盟的唯一出路，也即歐盟國家的唯一出路，就是要尋得這個「國與盟之間的平衡」，不過這一點平衡身在何方，仍須各國領袖繼續努力找尋。