高調起訴兩名中國黑客　美國「暴走」自損信譽

「這是徹頭徹尾的詐騙和盜竊，這令中國取得不公平的優勢，犧牲其他守法企業和國家的利益。」 「我們面臨的威脅從未像現在那麼嚴重、廣泛，而且危及國家安全；沒有國家像中國一樣，對我們的經濟和網絡基建構成更廣闊和更長期的嚴重威脅。」 周四（20日），美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）和聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray），高調起訴兩名中國公民，指控他們替中國政府充當黑客，竊取美國海軍及科技公司的機密資料。

美司法部：黑客與中國國安部勾結

兩名被告分別是朱華和張士龍（均為音譯），據報隸屬一個叫做「APT10」、在網上保安世界被稱為「石熊貓」、「紅色阿波羅」的組織。司法部聲稱，該組織早於2006年起活躍，並在2014年開始盜取知識財產。

起訴書聲稱，朱華和張士龍在天津的華盈海泰科技發展有限公司工作，他們與中國國家安全部、天津國家安全局協調犯案，入侵45間美國企業和政府部門的網絡，受影響的行業涵蓋金融、通訊、生物科技、汽車、醫療保險等。

羅森斯坦聲稱，與中國國家安全部有聯繫的中國黑客，入侵45間美國企業和政府部門的網絡。(視覺中國)

值得留意的是，在中美貿易戰中，美國指斥中國有系統地盜竊美國知識產權，而今次針對兩名中國公民的指控，恰好與華府在貿易戰中對北京的指控吻合。例如羅森斯坦在記者會上聲稱，「中國製造2025」戰略支持發展的「先進製造業」，很多是依靠竊取美國技術建立。

聽膩了的指控

必須指出，在最新指控中，華府是有「進步」的──它畢竟講了兩個中國人的名字，比過往沒有指名道姓的指控看似更有說服力。

可是，除了指名道姓，美國只是重覆自貿易戰爆發以來、大家都聽膩了的指控；而更為可笑的是，羅森斯坦沒有詳細披露被指受到中國黑客入侵的公司名稱，外界若要驗證有關指控的真偽，根本沒有門路，出現「你有你指控，我卻不清楚誰是受害人」的局面。

這個情況與華為孟晚舟被捕一事相近：美國試圖說服各國以安全為由，共同圍堵華為，卻未能提供華為存在技術漏洞的證據。這類令人不齒的舉動，連德國《明鏡》（Der Spiegel）周刊也於12月6日以《全是指控，從無證據》（Viele Vorwürfe, null Beweise）為題，刊文質疑美國的做法。

德國《明鏡》周刊質疑，美國對華為的指控根本沒有證據支持。圖為孟晚舟早前在加拿大獲准保釋後的情況。(視覺中國)

從貿易戰反覆拉鋸、孟晚舟被捕等事例可見，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等右翼，就是想讓特朗普踩入陷阱、想見到美中矛盾加劇，甚至爆發衝突。這些右翼當然有權推動他們充滿意識形態的議程，問題是他們就是拿不出「中國黑客入侵美國電腦網絡」的具體證據，無法讓人信服中國就是那個賊人。

這就反映了部分不懷好意的美國人的無能──明明想打擊中國，卻難以論證究竟是誰入侵美國網絡。同樣道理，既然美國這般無能，又如何確保自己有理有據知道誰是黑客？

捏造指控？

當然，另一個可能性是存在的──有關指控都是捏造的。普通人都能明白，如果中國真的從美國身上偷了這麼多東西，為何還會發生揭露「中國晶片技術遠遠落後美國」這個事實的中興事件？

特朗普上任以來，美國的信譽早被磨蝕了不少，倘若華府為了打壓北京，故意捏造一些指控，那就是進一步磨蝕、濫用自己以往積累的信譽。長此下去，美國的信用早晚耗盡。

特朗普上任以來，美國的信譽磨蝕了不少，如果他繼續任意妄為，美國的信譽早晚耗盡。(視覺中國)

話說回頭，從指斥中國利用「銳實力」擾亂美國輿論、指控「中國留學生都是間諜」，以至到最近要求加拿大拘捕孟晚舟，美國這些行為早就不能用「過份」來形容，而是歇斯底里了。