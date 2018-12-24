政府停擺迎新年　特朗普回守美國「四面開火」

在「美墨邊境圍牆撥款」的爭議聲中，美國政府近25%部門上周五（21日）半夜正式進入停擺。由於國會眾議院會期已結束，停擺狀態預計可能會維持到明年1月3日新會期開鑼。 在此聖誕、新年之間，特朗普取消渡期計劃，留守白宮，且分別對國會、國防部、聯儲局等各大機關緊密開火，以「烽煙四起」之局開展其回守國內的攻勢。

特朗普的爭戰策略 顯其回守美國之意

年近歲晚，回顧2018年，可算是特朗普的外交爭戰年，從退出伊朗核協議、朝鮮半島核問題，到無差別式的加徵鋼鋁關稅、北美自貿談判，以至中美貿易戰等，可謂火頭處處。

不過，及後特朗普卻逐步收縮戰局，先有「特金會」，後有變革不似預期的「美加墨協議」（USMCA），更有對伊朗石油8個主要出口市場的半年制裁豁免；到12月初，連重頭戲中美貿易戰也暫時收爐。

由此種種跡象，其實可以看出特朗普的爭戰策略：先向絕大部份持份者開火，再慢慢收縮戰線，分而治之，最後在對方給予小恩小惠的情況下，暫且休戰，再行打算。

上周五（21日），特朗普簽署放寬聯邦判刑制度的法案，得兩黨共同支持；然而，同日美國政府卻因兩黨意見相左，而陷入局部停擺的局面。（路透社）

以此策略套用在特朗普中選以後，特別是12月以來的國內政治操作，就可以看出如今他正處於「四面開火」的起手式階段。在國外形勢稍息的背景下，可預期特朗普來年將會全面回守國內政治局勢。

為挽美國經濟 先打「聯儲局」

特朗普年前賴以開展外交爭戰的國內穩定局面，主要由其去年減稅後的經濟熾熱狀況維繫。然而，12月的標普500指數累跌12.5%，是1930年代大蕭條以來表現最差的12月，迫得特朗普不得不作為。

在聯儲局上周再度加息後，特朗普政府更傳出要解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的消息。雖然財長姆努欽（Steven Mnuchin）否定有關傳言，不過將署任白宮幕僚長的馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）就指出特朗普「剛剛知道他沒有權力」解僱鮑威爾，似乎暗示特朗普的確想踢走鮑威爾。

聯儲局主席鮑威爾。根據《聯邦儲備法案》（Federal Reserve Act），美國總統有權在「有原因」之下，解除聯儲局主席職務，不過有法律學者指出「政策不合」並非有效原因。（路透社）

配合特朗普對鮑威爾連番加息的批判，今日情況漸有他踢走前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）連番操作的影子：先有批評、傳聞與否認的謠言四起，再逐漸營造塞申斯勢將被炒的普遍認知，然後才手起刀落。

鮑威爾此刻身陷困局，正是特朗普對聯儲局的第一炮。

「通俄門」困擾不斷 向「司法部」步步進逼

另外，特朗普因塞申斯不願參與「通俄門」調查，而將他踢走後，對司法部也開始步步進逼。

曾因指責通俄調查是獵巫行為而惹起爭議的署任司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）不排除會介入通俄調查；而特朗普的下任司法部長人選、老布殊任內的司法部長巴爾（William Barr）亦傳出曾去信司法部，批評特別檢察官米勒（Robert Mueller）對特朗普解僱前聯邦調查局局長科米（James Comey）的涉嫌妨礙司法公正案展開調查。

如此種種牽涉「通俄門」一系列調查的操作，可算是特朗普對司法部連串攻勢的最新一環。

作為特朗普最早的政界支持者之一，塞申斯被炒的案件使人深深感受到加入特朗普政府是一件風險甚高之事。（視覺中國）

民主黨奪回「眾議院」 特朗普料以預算爭議施壓

今日的政府停擺困境，也預示了特朗普將會在國會掀起戰火。由於下屆眾議院將由民主黨操控，民主黨預期會在新會期中馬上通過「沒有邊境圍牆撥款」的「開支法案」，將「維持政府停擺」的責任完全交到特朗普及共和黨手上。

在特朗普的盤算上，由於民主黨明年預計將大幅加強眾議院對特朗普的調查，在預算問題上與眾議院繼續爭持不下，有助阻礙調查開展。由此可見，來年白宮與眾議院將是戰火不斷，今日的政府停擺只是棋局第一回合而已。

11日，特朗普與佩洛西在媒體面前激辯「邊境建圍牆」的爭議，同場還有副總統彭斯，以及民主黨參議院領袖舒默。（路透社）

與「軍方」關係見新低點

最後，特朗普與國防系統軍人的關係也跌至低點。12月之初，曾任美國南方司令部司令的白宮幕僚長凱利（John Kelly），在與特朗普不和之下被迫在年底離任。

及後，一直與特朗普意見相左的國防部長馬蒂斯（James Mattis），亦在上周因特朗普毫無預警從中東撤軍的決定，憤而辭職，在其辭職信上更毫不諱言地請特朗普另覓高明，惹來極大爭議。

原定於明年2月底離任的馬蒂斯，在辭職後更給特朗普來了一記「回馬槍」：特朗普在周日（23日）發表Twitter推文，主動要馬蒂斯提前離任，更委任毫無軍事經驗的波音公司前高層署任國防部長，勢將激起與軍方的緊張關係──美國軍方一直有支持在外軍事行動的傾向，與特朗普的「美國優先」時有衝突點，因此雙方開火，似乎也只是早晚的問題。

至今未娶、人稱「戰士僧人」（Warrior Monk）的國防部長馬蒂斯。（路透社）

目前以上4條戰線布局已定，只待新年來臨便可全面展開爭戰。2019年，大概會成為特朗普的內政爭戰年，以為2020年的大選選戰鋪路。