土耳其接手打擊ISIS　特朗普與埃爾多安的「時」與「機」

周一（12月24日）美國有線新聞網（CNN）報道，即將離任的國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）簽署從敘利亞撤軍的執行命令。而土耳其上周五（21日）表示，將接替美軍打擊極端組織ISIS，並與美國在敘利亞問題上合作，避免美軍撤出後地區出現權力真空。雖然土耳其宣布押後攻打庫爾德族民兵的計劃，但其動機仍引發外界質疑。

根據《華盛頓郵報》周五（21日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）是在土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話期間做出撤軍敘利亞的決定。

《華盛頓郵報》周五（21日）報道，特朗普在與與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話期間決定撤軍敘利亞。（路透社）

埃爾多安於通話期間提出，ISIS的控制區只餘全盛時期的1%，不明美軍留在敘利亞有何作用。而特朗普雖然向聽取通話的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）詢問狀況，惟博爾頓指出ISIS需要被徹底打敗，才能保證勝利。但這番話仍未能成功說服特朗普。特朗普更是當場做出決定，向埃爾多安保證撤軍敘利亞。

此前，土耳其與美國在關於庫爾德武裝分子問題上發生爭拗。12月12日，埃爾多安宣布會在數天內針對敘利亞東北部發動軍事行動，藉以打擊庫爾德武裝。美國國防部立即提出警告，認為土耳其單方面的軍事行動「不可接受」。

如今，美土關係似有回溫跡象，而特朗普撤軍敘利亞的決定無疑將擴大土耳其在中東的影響力。特別是美軍撤離前與土耳其合作，更給予了土耳其在敘利亞地區軍事行動上的空間。根據土耳其多安通訊社（Demiroren News Agency）周日（23日）報道，土耳其正在調動大批重型武器前往接壤敘利亞邊境地區基利斯（Kilis）。與此同時，一部分軍備則調往埃爾貝伊利（Elbeyli），該地距離庫族自治區重鎮曼比季（Manbij）僅45公里，這引發了外界對於土耳其以打擊ISIS之名，攻打庫族的質疑。

特朗普「商人色彩」的決定

特朗普此次的撤軍決定，並沒有事先與一眾白宮官員和盟國商討，在與別國領導人通話期間，訂下撤軍這樣的軍事策略，此舉實屬罕見，更令美國官員和盟國感到驚訝。

但是這個決定由特朗普本人作出亦可算是「情理之中」。特朗普作為一個商人出身的總統，一切從利益出發。

特朗普作出撤軍敘利亞的決定令美國盟友感到驚訝，法國總統馬克龍對這個決定表示遺憾。圖片為敘利亞一景。（視覺中國）

對於特朗普來說，美軍駐扎敘利亞，所帶來的巨額軍事花費並沒有實際利益可言，正如他在Tiwtter上所說的，「美國犧牲軍兵寶貴性命以及數以萬億計美元保護其他人，卻是什麼都得不到。」而ISIS亦是土耳其、俄羅斯等國共同打擊的目標，特朗普撤離美軍，打擊ISIS的任務和所需要的軍事花費就需要其他國家承擔，而美國在這方面所省下來的軍費則可以用於特朗普所推行的內政上面。

放長線 釣大魚

雖然特朗普在競選時期就提出撤軍敘利亞的口號，但是他選擇在與土耳其總統通話時作出決定，不僅是為了節省美國在敘利亞所花費的軍費，更是「放長線，釣大魚」，藉此改善美土關係。

土耳其作為中東的強國，其實力無法小覷，同時土耳其亦擅長在美俄兩國之間周旋。今年10月沙特記者卡舒吉遇害一案，成為土耳其拿來與美國和沙特談判的王牌，而另一邊，土耳其與俄羅斯漸趨密切的關係亦讓美國不敢掉以輕心。今年8月，埃爾多安決定向俄羅斯購買S-400防空導彈系統，此舉令美國深深擔憂會破壞北約（NATO）盟國的重要戰機機密。

S-400「凱旋」是俄羅斯最新的中遠端防空導彈系統。（視覺中國）

而特朗普與埃爾多安通話之後，美國政府批准向土耳其出售價值35億美元的愛國者防空和導彈防禦系統，這或有助於避免土耳其當局向俄羅斯購買此類武器裝備，以降低土耳其對俄羅斯的依賴。

當國際社會還對特朗普撤軍敘利亞感到疑惑之時，諸如特朗普和埃爾多安這類善於利用局勢製造機會的政客來說，每下的一步棋都是為了下一步棋。在中東這個亂局之中，如何製造機會，搶佔機會，獲得未來利益的最大化，都是這兩國領袖所考慮的。