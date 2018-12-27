【歐洲之惑】反對意見太分散　英國脫歐困局難解

英國脫歐形勢近期越發膠著。12月18日，內閣討論是否應為「無協議下脫歐」作準備，當中首相特文翠珊（Theresa May）對此表示強烈反對，而各方亦意見不一。 中國國際問題研究院歐盟研究所主任崔洪建在接受《香港01》採訪時表示，文翠珊遇到最嚴重的問題，不是反對聲音太強大，而是反對意見太分散。

01：香港01

崔：崔洪建

01：英國執政黨保守黨已開始加強對「無協議下脫歐」的準備，文翠珊政府努力了這麼長時間，最後關頭真的會選擇「鋌而走險」嗎？

崔：關於英國脫歐，現在誰都沒有絕對把握會出現什麼樣的結局。文翠珊政府之前的主要目標，是把各種方案匯總為一個方案。英國脫歐公投以後，其實台面上有很多方案，包括已經提出來的「二次公投」，也包括議會否決等等。這一年半的談判時間，文翠珊實際上想把其他可能性都排除，最後就剩下一個確定性方案。

其實她的方案是想兼顧所謂的「硬脫」和「軟脫」，名義上是硬脫，但實際上走的是軟脫的路線，這是她的策略。當時她手裏有兩個牌，其中一個就是時間，所以她先把無協議脫歐拋出來，讓大家覺得要避免無協議脫歐的話，最後只能選她。

01：這就相當於先把最壞的結果擺出來，迫使大家最終選擇她的方案的一種心理策略。

崔：對，實際上她採取的就是施壓手段，用時間來施壓。她的策略體現出，她認為在諸多方案中，她有大多數支持者，但是我覺得英國政治的複雜性其實超出了她的想像。文翠珊的問題在於，從上次大選看來，她的政治判斷力出現了問題。上次大選她出現了嚴重的誤判，現在的一切後果都與前面的錯誤有關。如果她當時不提前大選，她在保守黨內部，包括在議會內部的掌控力會比現在強得多，至少不用在北愛爾蘭問題上，看北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的臉色。

現在的局面正是因為她的權威下降，保守黨在議會的地位下降造成的。她一下成了弱勢政府，保守黨在議會內部也不再是強勢政黨，所以這兩層因素疊加，她對政府、保守黨的掌控變弱，保守黨對議會的掌控也基本上失去了。

無論是對政府，還是對執政保守黨，文翠珊的掌控能力都嚴重削弱。(視覺中國)

從這一點看，我認為她後面會有兩條路線，其中一條線在表面上，是所謂的「硬脫」、「軟脫」之間的鬥爭，現在更複雜，中間又夾雜了留歐派。「硬脫」、「軟脫」總的來說，還是在「脫」這個層面，現在留歐派進來，局面更加複雜，二次公投就是留歐派勢力提出的；另一條線是政府和議會之間，會發生所謂主導權的爭奪。

我並不認為這個事情已經滑向無限期，現在是什麼局面？其實兜兜轉轉已經回到剛談脫歐協議時（的情況）了，折騰了一下，現在還在做選擇。當時文翠珊拿草案對英國人說，要麼無協議脫歐，要麼在我這兒選。但是現在已經成了三選一，因為還有一個「二次公投」。現在二次公投提得比較多，這個問題成了英歐之間較量的另外一條線索，歐洲方面在釋放一些信號，似乎有點誘導英國往二次公投方向走的意味。

01：就目前出現的三種脫歐方案，無協議脫歐、現有脫歐草案以及二次公投，它們的可能性大小應該怎麼排序？從目前局面來看，似乎是多方勢力纏鬥，導致了局面的複雜性。

崔：留歐派可能有一些一廂情願，但是如果留歐派的二次公投佔據上風，那麼英國的政治混亂就很難避免了，因為要否定第一次公投，在英國政治家裏，目前沒有人敢出來承擔這個責任。按可能性排序的話，我覺得現有脫歐協議草案可能性最大，無協議脫歐次之，二次公投最後。

脫歐比較複雜的地方在於，它是多方博弈格局，英國內部也是多方博弈，歐盟看上去團結一致，但內部也有不同的傾向。前一段時間文翠珊去歐盟遊說，顯然歐洲那邊分為兩派，一派比較靈活，另一派比較強硬。不過，現在歐盟的情況比英國好，因為有談判優勢，而且如果（英國）在無協議下脫歐的話，歐盟的損失相對來說也會比英國小。

對於英國脫歐問題，歐盟佔有談判優勢。圖為文翠珊會晤歐盟委員會主席容克的情況。(視覺中國)

投票時間目前已經確定為2019年1月14日，所以文翠珊想要推她的方案，還有時間、有機會。轉了一圈問題還在，對於英國來說，還只能在無協議下脫歐、在當前協議下脫歐，以及在二次公投裏面選擇。如果二次公投，其實不是目前這屆政府、這屆議會能解決的，因為二次公投實際上大家集體往後退，也就是說出現政府下台或者解散議會的情況，二次公投才有可能。

從當前政局來看，比較現實的可能還是二選一，雙方都提出要為無協議下脫歐做準備，的確也要做準備，這個可能性在我看來雖然不是最大，但卻在增加。如果達不成脫歐協定，雙方可能會啟動技術性的「迷你方案」，比如臨時性貿易安排、北愛爾蘭邊界問題等等，所以現在也開始討論「挪威模式」、「加拿大模式」，我認為這可以避免無協議脫歐之後出現的混亂，至少減少短期的混亂。

01：從目前這份脫歐協議草案來看，除了英國內部對給歐盟「分手費」有不同意見之外，集中爭議點就是關於北愛爾蘭和愛爾蘭的邊界問題。其實從外界視角來看，目前的協議草案既能實現脫歐，又能讓北愛爾蘭留在歐盟單一市場，對英國是有利的，但為什麼英國國內政壇分歧會這麼大？

崔：現在英國的問題就在於，同一個問題大家從不同的角度看。這個草案出來以後，或者北愛解決方案出來以後，它不是只有兩派，不是有人接受，有人反對，而是在反對的裏面也有好多派，反對的理由都不一樣。脫歐協議草案就是這樣，不是一派支持一派反對，而是大家都反對，但是反對的理由又都不一樣，我覺得這也是脫歐現在最大的問題。

現在北愛這個問題難就難在，又要脫歐，又要確保北愛和愛爾蘭保持原有的特殊關係。所以現在文翠珊的協議草案是把兩難的東西通過時間稀釋，也就是說，北愛爾蘭肯定是要和英國一起脫歐。但是，在這個問題上歐盟下了個「先手棋」，歐盟通過北愛問題進一步削弱英國的談判優勢，第二，脫歐以後繼續制約和控制英國，所以這一條激發了反對這個條款的英國人的民族情緒。

在脫歐協議上，北愛爾蘭民主統一黨（DUP）與執政保守黨存在矛盾。圖為北愛與愛爾蘭邊境。(視覺中國)

北愛政黨現在反對也是因為這個，他們的原則就兩條，一個是北愛和愛爾蘭必須保持特殊關係，第二個英國要脫歐。按照現在的北愛條款走，文翠珊就是想要歐盟出具一個「再保證」，保證在北愛爾蘭問題上有時間界限，不是永久性的。

因為按照歐盟的方案走，英國脫歐了，但是北愛爾蘭按照所謂的「後備法案」必須留在關稅同盟或者單一市場裏面。這在政治上意味著，總有一天北愛爾蘭可能分出去了。所以，這些反對北愛條款的人就是擔心，這樣脫來脫去，非但英國脫歐脫不掉，最後反而把北愛爾蘭脫出大不列顛去了。所以這就是北愛政黨反對的主要原因，要保持愛爾蘭某種特殊安排，但是並不是要留在歐盟。

01：說白了，既要求跟隨英國脫歐，又要與愛爾蘭保持特殊關係，北愛爾蘭就是想把兩頭的好處都佔全了。

崔：北愛的政黨是地方政黨，不會站在英國的利益去考慮，因為北愛內部政治其實也比較複雜，也有兩派，一派就是所謂的統一派，他們的前提就是要和英國在一起；第二，北愛又和愛爾蘭有歷史聯繫，所以也得和愛爾蘭在一起。

在北愛看來，是否留在歐盟不是主要考慮的問題，主要考慮的是，要和英國和愛爾蘭在一起，但是因為脫歐，愛爾蘭和英國的關係要重新界定，這樣一來它在中間就不舒服了。

現在的問題就在於，如果文翠珊到歐盟要到了保證，保證不能因為脫歐而把北愛爾蘭重新分裂出去。

北愛爾蘭民主統一黨領袖范愛玲（Arlene Foster）早前表示反對文翠珊的脫歐協議草案。（路透社）

歐盟方面，曾經有一段時期，雙方似乎找到了解決方案，就是文翠珊通過時間，把兩難問題分解：首先，北愛和英國一起脫歐，但在過渡期內，北愛可以繼續留在單一市場，這個方案實際上是對歐盟提出的後備方案的讓步，雙方似乎找到一個妥協。

但是，這個方案拿到英國國內以後，就被北愛的政黨，包括其他政黨解讀為出賣北愛。所以文翠珊太急於達成妥協，太急於拿出一個脫歐協議的草案。

文翠珊沒有想到，英國的問題不是對和錯的問題，不是二選一的問題，而是多選一，或者多選多的問題，大家想的東西根本不一樣，大家立場站得太分散。所以現在對文翠珊來說，她的包括愛爾蘭問題在內的主要問題，並不是反對聲音太多，而是因為意見太分散，她很難找到一個多數意見作為基礎。

01：前首相卡梅倫（David Cameron）和文翠珊先後出現了對形勢的誤判，卡梅倫當時認定，脫歐公投的結果肯定是「不脫歐」，而文翠珊決定提前大選，本來是認為形勢會往有利於自己的一面發展，結果又失算了。你認為這是一種巧合，還是其實這反映了英國某種政治現實？

崔：我覺得從卡梅倫到文翠珊，都反映了一個問題，就是政治家很難敏銳捕捉民意和社會的變化，換言之，民粹與精英的隔閡就以英國政局中的這種形式表現出來。政治家對民意的判斷總是出現失誤，但問題在於他們又總想利用民意，這就使得他們的錯誤被放大。

英國政治的特點就是，好的方面在於它有活力，哪怕一個很小的，或者看上去一兩個人的言行都可能引起軒然大波。但從另一個方面來看，它的穩定性越來越差。

卡梅倫當年答應舉行脫歐公投，直接導致後來的脫歐困局。(視覺中國)

01：在外界看來，一有什麼事就換領導人，好像沒有更好的解決方式。

崔：一方面可以說民眾的政治參與度比較高。對於政治，民眾太熱情了不好，但是太冷漠也不好，比如說全民公投一半的人都不去（投票），那也不行。西式民主發展到一定階段後，原有的一些規則和現實的變化，需要重新找到相互磨合的結構。

英國政治現在最大的問題就是，政治家各種利益，黨派利益和民眾利益、國家利益，發生了錯位。但是精英又很主動的運用這套體制為他們提供政治工具，把他和黨派的利益上升或者解讀為國家和民眾的利益。

總得來說，一方面，精英和民眾之間存在隔閡，另一方面，傳統的政治資源或者政治結構，也很難再適應目前這個社會政治生態的變化。另外，現在的政治又回到了一種個人主義的時代，每個人對利益、對政治的界定都不一樣，這實際上反映了還是沒有共識。

以前，民眾和政府沒有大隔閡，沒有那麼大分歧。從脫歐來看，當時投票差不多對半分，現在其實還是這個態勢，經過兩年半以後，大家其實沒有改變什麼，堅持的還在堅持，反對的仍還在反對，所以我認為這不是短期現象，這種磨合還需要一段時間。