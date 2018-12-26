【美軍撤出敘利亞】埃爾多安欲晤普京　「如意算盤」敲得響？

自美國總統特朗普（Donald Trump）宣布撤軍敘利亞後，土耳其表示接替美軍打擊極端組織ISIS，並且美土雙方正在就相關議題進行協商之中。周一（12月24日）白宮表示，特朗普接受土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的邀請，將於2019年訪問土耳其。周二（25日），路透社報道，埃爾多安表示欲與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤，但是俄羅斯方面表示暫未有該項安排。

根據路透社周二（12月25日）報道，土耳其總統埃爾多安表示，他極有可能與俄羅斯總統普京會晤，商討美國從敘利亞撤軍的事宜。報道稱，埃爾多安沒有透露具體會晤時間，並表示土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）未來幾天將訪問俄羅斯，進行有關討論。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應稱，普京暫時沒有與埃爾多安見面的安排。

土耳其總統埃爾多安欲會晤俄羅斯總統普京，然而克里姆林宮發言人表示普京暫未有此安排。圖為普京。（路透社）

埃爾多安除了想與普京會面之外，亦向美國總統特朗普（Donald Trump）發出訪問邀請。白宮確認特朗普接受了邀請，將於2019年出訪土耳其，但表示尚未確定具體時間。

雖然埃爾多安與特朗普還未會面，但美土雙方已緊鑼密鼓展開協作。美國本周將派出一個軍事小組訪問土耳其，討論美國從敘利亞撤軍的協調事宜。另外，土耳其表示在打擊ISIS的問題上不會放慢手腳，而土美兩國的協調行動，亦不會僅局限在軍事層面。

土耳其磨拳擦掌 劍指庫爾德死敵

特朗普宣布美軍撤離敘利亞之後，無疑給土耳其對付庫爾德的行動開了「綠燈」，而土耳其近日在敘利亞頻有軍事行動。

根據路透社周三（26日）報道，土耳其支持的敘利亞反對派武裝「國民軍」少校哈穆德（Youssef Hammoud）表示，敘利亞北部針對庫爾德武裝的軍事行動已經蓄勢待發，目前已經在幼發拉底河以西、由庫爾德人佔領的曼比季（Manbij）加強軍事部署。與此同時，土耳其軍隊也繼續向敘土邊境和土耳其在敘利亞北部佔領區派遣坦克、火炮和其他武裝。

曼比季位於幼發拉底河岸樞紐處，連接土敘兩國的庫德爾人聚居區，如果土耳其掌握曼比季，可以切斷土敘庫爾德武裝勢力的聯繫。（視覺中國）

曼比季位於幼發拉底河岸樞紐處，連接土敘兩國的庫德爾人聚居區，如果土耳其掌握曼比季，等同於掌握幼發拉底河兩岸的陸上交通，以切斷土敘庫爾德武裝勢力的聯繫。

同時，土耳其對幼發拉底河東岸並沒有絲毫鬆懈。早前於12月12日，埃爾多安曾宣布打擊幼發拉底河東岸的庫爾德武裝人民保護部隊（YPG）。在特朗普宣布撤軍敘利亞後，埃爾多安改口稱要優先打擊ISIS，推遲對付YPG的行動。然而，土耳其近日亦在幼發拉底河東岸進行武裝布局。

當土耳其在該區域作出武裝布局之後，埃爾多安發出欲與普京會晤的聲明，有意與俄羅斯在幼發拉底河東岸協調行動。 顯然，土耳其對付庫爾德人的路上已經掃除了美國這一「攔路虎」，另一個要掃除的最大「障礙」就是俄羅斯了。

普京給埃爾多安「潑冷水」？

從當前美土兩國的軍事協調上看，埃爾多安所謂的「尋求與俄羅斯合作」，實則是想說服普京，放任土耳其攻擊庫爾德，以擴大土耳其在敘利亞的利益範疇。

然而，克里姆林宮的回應則給埃爾多安「潑冷水」。俄羅斯在中東奉行「無敵」外交政策，與諸如伊朗、沙特等與土耳其關係並不融洽的國家都保持良好的關係。同時，俄羅斯在庫爾德問題上亦有自身的利益考量，庫爾德人遍布土耳其、伊拉克、敘利亞，是一個不可小覷的政治力量。因此，土耳其只是俄羅斯在中東戰略上所考量的一個因素，普京並不會全盤滿足埃爾多安的欲望。

俄羅斯在中東奉行「無敵」外交政策，土耳其只是俄羅斯在中東戰略上面的一個考量因素。（路透社）

得寸進尺的埃爾多安

另一方面，埃爾多安試圖延續在美俄兩國之間周旋的策略。土耳其未遂政變發生之後，土耳其雖然作為北大西洋公約組織（NATO）的一員，但是土美關係急轉直下，開始與俄羅斯交好。而這一狀況確實讓美國有所警惕，畢竟土耳其作為中東的一個強國，如若完全倒向俄羅斯，將對美國的中東戰略產生消極影響。

雖然土耳其近年來與俄羅斯的關係升溫，但是埃爾多安的投機之處在於他並沒有明確選擇陣營，而是憑著土耳其北約國的身份和中東強國的實力在美俄兩國之間遊走。然而，當下的不同之處在於，埃爾多安顯得愈發得寸進尺，他不再局限於從一方拿到好處，而是想同時在美俄兩國拿到有利於土耳其的政策。

可以看到，埃爾多安雖然心裏打著好算盤，但不論是美國還是俄羅斯，土耳其與兩者的關係都並不牢固。2015年土耳其打落俄羅斯的戰鬥機，一度使俄土關係陷入冰點。2016年，土耳其以涉及未遂政變為由羈押美國牧師布倫森（Andrew Brunson），使美土關係惡化。美俄兩國與土耳其的關係都曾起伏不定，而利益實則是土耳其維持與兩國關係的紐扣。如若埃爾多安沒有拿捏好度數，一味得寸進尺，反而會適得其反，弄巧成拙。