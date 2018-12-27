Boxing Day突訪伊拉克美軍　特朗普「一石三鳥」的盤算

美國時間12月26日凌晨0時06分，特朗普在沒有預先向外公報的情況下，攜同第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），登上「空軍一號」，離開政府局部停擺的華盛頓，啟程前往11小時航程之外的伊拉克，給當地美軍一個「聖誕驚喜」。 在國防部長馬蒂斯（James Mattis）請辭，又公開表明與特朗普「道不同不相為謀」的背景下，此番探訪當然有修補白宮與軍方關係之公關考量。 然而，特朗普此行其實有「一石三鳥」的盤算，以上只是其中一鳥而已。

特朗普與第一夫人梅拉尼婭突擊「出征」伊拉克，給當地美軍一個「聖誕驚喜」。（路透社）

第一鳥：修補白宮與軍方的關係

聖誕節前一周，特朗普突然宣布美軍將完全撤離敘利亞，而且將會減少派駐阿富汗美軍人數一半以上，激發一直與特朗普意見相左的馬蒂斯在20日憤然離職，更在其辭職信中間接批評特朗普的單邊主義，破壞美國與傳統盟友的關係，請特朗普另覓高明。

在20日的Twitter推文中，特朗普本來大讚馬蒂斯任內「成就甚豐」，但見後者辭職信惹來美國輿論炮轟特朗普本人後，特朗普就在23日再發推文變調，嘲笑馬蒂斯在2013年曾被前總統奧巴馬解除其美國中央司令部司令一職，是特朗普本人給予他「第二次機會」，對馬蒂斯語帶蔑視。

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月23日

馬蒂斯在軍中備受尊重，他以往堅持留在前線的作風，使這位68歲、至今未娶的老軍人獲得「戰士僧人」（Warrior Monk）的稱號。特朗普對他的不敬，的確構成他不尊重軍人的印象。

在特朗普此前已屢次有不尊重軍方的情況下──例如在暫撤美韓軍演、禁止變性人士參軍的決策上，特朗普似乎未有知會國防部就先公布政策──馬蒂斯辭識事件更使這種印象愈加深化。

圖片攝於2001年，當時馬蒂斯在阿富汗擔任准將，卻依然由自己拿裝備。（路透社）

由於軍人在美國民眾心中地位崇高，與軍方不和，對特朗普自身的支持也有影響，因此特朗普此番突訪伊拉克美軍，是要在觀感上修補他與軍人的關係。而這也符合其爭取支持的做法：跳過中間人，直接與草根階層接觸（正如他跳過共和黨傳統政客直接爭取共和黨選民支持一樣）。

特朗普此番訪問，成果甚豐：當新聞出街後，美國人一看新聞，就會見到特朗普與軍士自拍，以及軍士對特朗普的歡呼照片。

有駐伊拉克美軍帶着「使美國再次偉大」（Make America Great Again）的經典紅帽要求特朗普簽名，並與之自拍合照。（路透社）

第二鳥：暫離華盛頓的「政府停擺困局」

不過，此時訪問伊拉克，也有其時機考量。如今正值聖誕時節，探訪遠在他鄉的美軍，將讓人倍感溫馨，正如2003年時前總統布殊在感恩節突訪伊拉克一樣。

另外，特朗普原訂的佛羅里達州（Florida）渡假行程，因為「美墨邊境圍牆撥款」及「聯邦政府局部停擺」的爭議而取消。他此時一個人留在白宮，也無事可做（他就說自己的處境很「可憐」）。

而且，在政府停擺的爭議上，由於民主黨明年1月3日將正式重奪眾議院控制權，勢將通過已獲參議院通過、沒有圍牆撥款的「臨時開支法案」，再對特朗普進迫，此時特朗普就算留在華盛頓，也只能跟民主黨打口水戰，無法解決停擺問題。

聖誕節要留在白宮度過的特朗普，在政府停擺無解的困局下，給人一種困頓老人的印象。（路透社）

因此，此刻出訪，一來可再把自己重新放在鏡頭之下，以免造成白宮中困頓老人的形象，二來也可避開政府停擺下被困愁城的華盛頓政治氣氛。此為特朗普心中盤算的「第二鳥」。

第三鳥：借機辯護中東撤軍決定

最後，特朗普更借其突發出訪的新聞性，在媒體跟前再次為他從中東撤軍的決定作辯護。

他上周的撤軍決定一出，輿論就指責他只顧美國短期利益，不顧敘利亞的局面。雖然特朗普聲稱敘利亞的伊斯蘭國份子已遭擊敗，然而不少觀察者都指伊斯蘭國還有上萬名散兵游勇在敘利亞境內，並未真的完全敗退；而美國之去，更會將該區的權力布局完全交到土耳其、俄羅斯等國手中。

另外，由於土耳其一直想向敘利亞北部的庫爾德人武裝勢力動手，而庫爾德人在美國支援下是消滅伊斯蘭國的重要棋子，美國此時離去，難免惹來「過橋抽板」的質疑。

特朗普與第一夫人梅拉尼婭在近百名美軍面前熱情擁吻。（路透社）

面對種種批評，特朗普在伊拉克發表的回應，也甚為巧妙。一方面，他再次高舉「盟友對美國不公的指控」，暗批諸如法國等盟國「如想美國打仗，就得先付錢」，指出美國不會再被人佔便宜。此等說法與其「美國優先」（America First）的理念一致，以其原有支持者為目標受眾。

另一方面，特朗普又明確聲言美國不能再當「世界警察」，以此支持其撤軍決定。由於不少美國左翼一直反對這種「美國例外」（American Exceptionalism）的意識形態，甚至以美國自視為世界警察為恥，所以特朗普以「美國並非世界警察」的說法，去合理化其撤軍，也讓美國的自由派啞口無言，難以直接反駁。

特朗普夫婦與軍人自拍合照。此次突訪伊拉克的公關之旅，似乎甚為成功。（路透社）

特朗普Boxing Day出擊，先是趁聖誕公關時機修補與軍人關係，再是乘勢暫時離開停擺困局無解的華盛頓，然後再借突訪伊拉克的新聞性，再度公開回擊外界對其中東撤軍決定的批評。此可說是特朗普此行「一石三鳥」的意圖。

不過，第一鳥跟第三鳥最後有否被石擊中，擊中後又是否倒斃，至今仍是有待觀察之事。