【美軍撤出敘利亞】阿聯酋重開大馬士革使館　巴沙爾成巴結對象？

阿拉伯聯合酋長國周四（27日）宣布重開其關閉7年的大馬士革大使館，重新建立與敘利亞巴沙爾政府的外交關係，聲言要抗衡伊朗在區內的勢力擴張。 配合阿拉伯國家聯盟（Arab League）近來的一連串行動，敘利亞可望重新加入聯盟之中。 隨著美軍撤出敘利亞，加上巴沙爾政府勝出內戰早成定局，區內勢力的重新分配，使一直是眾矢之的的巴沙爾成了各方把結的對象。

巴沙爾政府如今已奪得敘利亞絕大部分領土，只餘下西北伊德利卜（Idlib）周邊地區和東南部分地區在反政府軍手上，以及東北一帶──包括原被伊斯蘭國佔據的拉卡（Raqqa）──在庫爾德人的控制之中。

阿拉伯國家抗衡伊朗「不能執輸」

由於政府軍在俄羅斯及伊朗支持下已是勝利在望，阿拉伯國家聯盟似乎終於決定「不要執輸」，要重建與巴沙爾政府的關係，以防伊朗在區內擴張勢力。

10月中，約旦就首先與敘利亞重開了一條已封閉3年的關鍵邊境陸路通道；在12月16日蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir）亦出訪敘利亞，成為阿拉伯國家聯盟在2011年將敘利亞逐出聯盟後首位到訪的阿盟成員國領袖。

蘇丹總統巴希爾，是阿拉伯國家聯盟在2011年將敘利亞逐出聯盟後首位到訪的阿盟成員國領袖。（視覺中國）

當年，阿盟因巴沙爾政府打壓示威，以及在西方國家慫恿下，將敘利亞踢走；今日形勢逆轉，反政府軍已無力回天，而且俄羅斯、伊朗、土耳其、以色列等國都分別介入，各有圖謀，再加上特朗普19日全面撤軍的決定，使阿盟不得不加快重建與巴沙爾政府的關係，以免錯失爭取地緣政治影響力的機會。

美國向庫爾德人「背面插刀」

美國撤走的決定，也迫得敘利亞國內的最大反抗勢力、以庫爾德人為主的敘利亞民主力量（SDF），在土耳其軍事壓迫之下，不得不「加速」爭取巴沙爾政府支援的談判。

土耳其一直視SDF及其中主力人民保護部隊（YPG）為其國內東南部的分離勢力庫爾德工人黨（PKK）的分支，將之定性為恐怖組織，誓言要除之而後快。然而，由於SDF一直有與美軍合作清除區內伊斯蘭國勢力，使土耳其一直不敢貿然行動。

北部城市曼比季中的SDF武裝份子，眾人在頹垣敗瓦中盡現對戰爭的疲倦。（路透社）

美國在敘利亞只有兩千之眾，本來已不構成庫爾德人的強硬後盾，而後者在今夏就已經開始為求自保與巴沙爾政府眉來眼去，不過當時仍有美軍支持，在談判上算有一定籌碼，因此未有急於求成。

不過，如今美軍決定離去，可算是向庫爾德人背面插刀，大開中門讓土耳其挺進。本周初，受土耳其支持的反政府軍已加緊對庫爾德人操控的敘利亞北部城市曼比季（Manbij）進行包圍，土耳其又威脅已準備好要越過幼發拉底河（Euphrates）進攻庫爾德人在敘利亞東北部的根據地。

庫爾德人：保存「敘利亞尊嚴」？

美軍離去後，區內唯一的話事大國就是俄羅斯。因此SDF如今唯有加快拉攏俄國支持，希望後者能說服巴沙爾政府軍介入敘利亞北部的邊防，「同仇敵愾」以對抗土耳其的軍事行動。

大馬士革外的杜馬鎮（Douma）在年初被政府軍收復後，如今已能見到巴沙爾的頭像橫額。（路透社）

庫爾德人上周已派代表到俄國說情，要求他們幫助阻止土耳其的進擊，談判短期內會繼續；而敘利亞庫爾德領袖艾哈邁德（Ilham Ahmed）也表示會繼續與巴沙爾政府進行溝通。

敘利亞東北部資源豐富，有石油、水源及農地，然而控制該區的庫爾德人卻一直有自治要求，為巴沙爾政府所不滿。

不過，今日美軍的撤走使庫爾德人談判籌碼盡失，艾哈邁德就說SDF會「用盡所有辦法」與政府達到「政治和解」，以保存「敘利亞人民的尊嚴」，盡顯巴結巴沙爾政府之意。

原本俄羅斯、敘利亞巴沙爾政府、伊朗及土耳其，雖然各有所求，都想美軍離場。今日美軍之去，使得地區權力分布又再進行重新洗牌，按目前形勢來看，似乎將會愈加助長巴沙爾政府的聲勢。