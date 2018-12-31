特朗普反悔撤軍敘利亞？　白宮與軍方生嫌隙

曾猛批特朗普敘利亞撤軍決定的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham），周日（30日）與特朗普共晉午膳後，表示他對敘利亞美軍的前景感到樂觀，指特朗普會「暫緩」撤軍，重新研判美國的策略。 特朗普的撤軍決定，使備受崇敬的國防部長馬蒂斯（James Mattis）憤然辭去，如今何以突然「話撤又唔撤」？

暫不撤軍只為打ISIS？ 事情並不簡單

空軍出身的格雷厄姆在午餐後指出，即使美軍暫不撤出敘利亞，特朗普的根本目標依然不改：能撤出敘利亞之餘，又能確保伊斯蘭國（ISIS）不會死灰復燃。

他更指特朗普聖誕節後訪問伊拉克美軍，當地將領讓他「眼界大開」，理解到伊斯蘭國並未「完全被摧毀」。

奇怪的是，特朗普在伊拉克對美軍演說時，也繼續捍衛其撤軍決定，指責將領們已花太多時間去解決敘利亞問題，又說美國不再是世界警察。可見，當時他並未有暫緩撤軍之意。



特朗普此番轉向，似乎別有考慮。

格雷厄姆曾猛烈批評特朗普撤軍敘利亞的決定，如今卻看好前景，指特朗普將會重新審視美國在敘利亞的策略。（路透社）

白宮與軍方關係緊張

從國防部長馬蒂斯的辭職，以及他高調與特朗普「分道揚鑣」的辭職信可見，美國軍方高層，其實甚為不滿特朗普不顧軍方長遠策略的任意妄為。

馬蒂斯枱面上最不滿特朗普之處，是他高舉「美國優先」（America First），卻忽視美國傳統盟友的關係──例如同在敘利亞有駐軍的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就高調批評特朗普的撤軍決定。

對於特朗普的政策，馬蒂斯早有反抗。例如對特朗普2017年禁止變性人參軍的決定，馬蒂斯的第一回應就是成立委員會去研究實行方法，而有關決定至今仍未實施。

圖片攝於2001年，當時馬蒂斯在阿富汗擔任准將，卻依然由自己拿裝備。（路透社）

敘利亞撤軍一着，更使馬蒂斯決定要跟特朗普翻臉，也代表了軍方傳統勢力與特朗普的決裂。

由於軍人在美國民眾心中地位崇高，特朗普決不能讓外界有他與軍方關係惡劣的觀感，因此他在聖誕節翌日（26日）亦借機突訪伊拉克美軍，向民眾傳達他與軍隊關係甚佳的訊息。

26日特朗普突訪伊拉克時，有駐伊拉克美軍帶着「使美國再次偉大」（Make America Great Again）的經典紅帽要求特朗普簽名，並與之自拍合照。（路透社）

前軍方高層接連開火 與特朗普打媒體戰？

不過軍方似乎沒有要就此放過特朗普之意，更在特朗普最關注的媒體形象操作上向他開火。

在周日（30日）的一場訪問中，前駐阿富汗國際維和部隊司令麥克里斯特爾（Stanley McCrystal）就指責特朗普「不講真話」，又批評他「沒有道德」，暗指特朗普為求目的不擇手段。他更稱，從馬蒂斯這位「無私奉獻」軍人的辭任就可見他「有一個怎麼樣的三軍總司令」。

麥克里斯特爾在阿富汗任職期間，在記者面前不避忌批評時任總統奧巴馬，及後更為雜誌專文報道，因此在2010年6月被緊急召回華盛頓並辭職去任。他在軍中一直以敢於發表軍隊中人「敢想不敢言」的話而著稱。

2009年的麥克里斯特爾，當時正擔任前駐阿富汗國際維和部隊司令。（視覺中國）

同樣在周日，《洛杉磯時報》刊登曾任美國南方司令部司令、即將離任的白官幕僚長凱利（John Kelly）的專訪。專訪中，凱利透露特朗普選舉口號中的「邊境圍牆」在白宮中早就被放棄。

今日美國因「邊境圍牆撥款」爭議，而困在政府局部停擺超過一周境況，凱利此番言論，可說是向特朗普背面插刀，暗諷他的「邊境圍境」只是政治口號而已。

右為即將離任、傳與特朗普半句話也難以說上的白宮幕僚長凱利。（路透社）

敘利亞撤軍爭議 將會繼續發酵

特朗普在馬蒂斯辭任後，還繼續堅持「美國優先」的撤軍主張，周日兩宗軍方前高層接連高調攻擊特朗普，似乎是要警告特朗普軍方曾不會如此輕易就範。

在軍方不介入政治的傳統下，在任官員當然不便發聲，不過前軍方高層卻是自由之身，在目前形勢下，他們似乎不再顧忌爭議，而敢於在媒體上攻擊特朗普。如此下去，雙方的爭執來年可能會更加浮上枱面。

特朗普此刻暫緩敘利亞撤軍，也許亦是想舒緩一下與軍方的關係。在爭議聲中，未來特朗普會否讓其撤軍決定不了了之，將會是白宮與軍方關係的其中一大訊號燈。