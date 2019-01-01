「英國進入新一章」？　文翠珊脫歐章節「空白一片」

「新年是向前看的時候。在2019年，英國將進入新一章。」英國首相文翠珊在其新年前夕視像講話如是說。 反觀文翠珊取消原訂於上月11日的脫歐協議國會表決後，至今已近3個星期，而英國國會本月9日就會開始重新討論脫歐協議，然而脫歐只有「新聞」卻沒有「進展」。 這新的一章似乎還沒寫好。

「愛爾蘭邊境」：跨不過的界線

脫歐協議目前的最大爭議，仍是愛爾蘭邊境問題的「補底方案」（Backstop Plan）。

方案將英國不列顛島及北愛爾蘭一同留在英歐關稅同盟之中，英國將要單方面接受歐盟法規，而且英國此時已脫離歐盟，更無話語權。更有甚者，英國要在歐盟同意之下，才能解除補底，重獲自由。



文翠珊上月承認協議行將不獲國會通過，故此取消表決，向歐盟救助，希望搏得歐盟為「補底方案」加上一個有法律約束力的「限期」，以解國內反對之困。

不過，如果「補底方案」有限期，就不能長久保障愛爾蘭島上不會重起「硬邊境」。因此，歐盟絕不接受有關要求。

英國國內方寸大亂 歐盟愛莫能助

雖然歐盟還有其他方法可以試圖拯救文翠珊，不過在英國各派要求紛亂的情況下，連文翠珊自己也不清楚有甚麼方案，可以一方面不觸及歐盟底線，另一方面又能獲得過半國會議員支持。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在一篇周日（30日）刊登的訪問，就表示「要歐盟獨力解決所有英國未來的問題」是「無可理喻」的。

他說：「我的要求是，先搞好你自己（指英國），再告訴我們你想要甚麼。我們提出的一些解決選項都已在放在桌子上好幾個月了。」

文翠珊上月取消脫歐協議表決後，於原訂表決的11日趕赴布魯塞爾會見容克。兩人在鏡頭面前相談甚歡，會面卻毫無實質成果。（路透社）

據《金融時報》報道，由於英國國內爭議太大，原來長近600頁的脫歐協議法律文件，其一字一句幾乎全都由歐盟官員一手小心撰寫，難怪容克會對此刻的英國政治困局如此不滿。

文翠珊政府 連公關招數也無新意

在英國國內方面，新年伊始，困局依然。文翠珊或缺少超過100票；雖然首相府仍然堅稱他們有與歐盟方面繼續談判，不過從容克之言可見談判已到盡頭。

文翠珊如今只得舊招重施，以「不通過脫歐協議，可能會脫不成歐」去威脅保守黨內的疑歐派國會議員支持。例如國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）周日就高調表示，如果方案不獲通過，英國有五成機會脫歐不成。

國際貿易大臣霍理林周日就繼續重施故技，指如果方案不獲通過，英國有五成機會脫歐不成，以此爭取疑歐派支持。（路透社）

不過，此等操作已是個多月前的策略，可見今日文翠珊政府連新的公關招數也想不出來，遑論解決脫歐協議困局的新點子。

在野工黨 只顧奪權 難有前路

工黨方面，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）只顧高呼「換人」，卻不知要如何操作。

郝爾彬不支持「二次公投」以爭取留歐之餘，亦反對進行無約束力的自由投票，以了解國會議員對各種脫歐提案的意見。

而且，他也知道自己在國會沒有足夠支持扳倒文翠珊，因此在文翠珊公開挑戰下，亦不敢提出對政府的不信任動議。

目前，郝爾彬似乎是希望在脫歐協議不獲通過後，看情況再作打算。然而，在不信任案難以通過的情況下，郝爾彬的奪權大計，似乎除了要求文翠珊自行請辭外，沒有任何其他辦法。

在脫歐困局中，連當反對黨的動彈空間也欠奉，工黨就算想執政，也沒有可操作之法。

新年啟始，3月29日的脫歐大限將至，英國無疑是已進入了新的一章。可是，這新的一章只有標題上的「脫歐」二字，內文卻是空白一片，不只是還沒有寫好，更沒有人知道要如何下筆。