默克爾馬克龍新年演說　折射歐洲龍頭兩樣情

新年來到，全球各國領袖亦紛紛發表新年賀詞，向國民勾勒願景。在歐洲，曾經被奉為「歐盟兩巨頭」的德國總理默克爾及法國總統馬克龍，過去一年都遭遇相當波折。只不過，從兩人的新年講話中可見，「以退為進」的默克爾和「勇猛直前」的馬克龍處境似乎全然不同。

「我們可以做的更好，我們必須做的更好」

站在愛麗舍宮的辦公室內，馬克龍錄下了2019年的新年致辭。15分鐘的演說中，他呼籲共和國回到有序狀態，結束2018年以來連綿不斷的暴力現象。當然，馬克龍也提到他將堅持改革。他呼籲國民接受現實「不可能在減少工作量的同時，賺更多的錢；或是在減少稅收的同時，增加支出。」

法國總統馬克龍發表新年演說.(VCG）

不過，雖然同是向國民發出呼籲，馬克龍今年的致辭充滿了懇求之情。除了改變原本的「帝王坐相」，全程站立外，馬克龍也提及「我看到了從很深很遠的地方發出的怒火，這一怒火的源頭是對法國社會的質問」。

馬克龍今次演講聚焦於國內議題，鮮少提及他最為熱衷的歐盟改革。相比起馬克龍一年前開口「親愛的歐洲人民，我需要你們」，閉口「我們要重新找到歐洲決心，並為歐洲畫大藍圖」形成鮮明對比。想必他也知道，面對黃背心運動後沸騰的民情，需要聚焦國民最關心的內政問題。

黃背心運動持續反映法國人民對馬克龍的不滿。（資料圖片／路透社）

默克爾老神在在

相比之下，德國總理默克爾便老神在在許多，他在信念致辭中提到：在多邊主義面臨龐大壓力的情況下，德國需要為自身信念而戰，承擔更多責任。她說「只有我們團結起來，與其他國家合作，我們才能克服時代的挑戰」，有意重塑自由主義和多邊主義捍衛者的形象。

與馬克龍類似，默克爾也做了不少自我批評。他提及「在過去的一年中，許多公民對聯邦政府產生抱怨。首先是我們花了太長時間組建政府，當我們組建好了，又發生了許多爭論與糾紛。」默克爾也承認早前地方選舉結果，體現選民對基民盟的不信任。

默克爾雖然成功連任，但所屬的基民盟卻迎來戰後最慘烈的成績。（路透社）

不過，在政府遭遇不信任時，默克爾截然不同的處理手法令其迅速止血。早前，默克爾已辭去基民盟黨魁一職，亦宣布不再競逐下任總理一職。這樣的處理一方面回應黨內訴求，也將民眾對政府的不滿及厭倦止於默克爾個人。事實上，但基民盟新任黨魁凱倫鮑爾（Annegret Karrenbauer）上任後，默克爾個人及政府支持率皆出現反彈回升。

與此同時，辭任黨魁似乎也令默克爾獲得更多空間推動其歐洲議程。一方面，已無黨職的默克爾不再受到黨內疑歐派制約，也無連任包袱的束縛；另一方面，可能在幾年後繼任首相的凱倫鮑爾同默克爾立場接近，不大可能推翻其改革成果。兩相配合之下，默克爾自然得以大展拳腳。

有「小默克爾」之稱的卡倫鮑爾當選基民盟黨魁，有望在未來接替默克爾出任德國總理。（路透社）

馬克龍歐盟夢難圓

相比之下，馬克龍過去一年的表現則拙劣許多。黃背心運動爆發起，馬克龍便維持一貫強硬態度，強調絕不妥協；惟運動失控後，態度卻一百八十度轉彎。不僅馬克龍個人聲望跌至谷底，亦令依靠其個人聲望崛起的共和前進黨失信於民。

一直以來，馬克龍都有意在歐洲政壇發揮拳腳，更將接下來的歐洲議會選舉視為改變歐盟體制的敲門磚，試圖利用所在政黨在歐洲議會中的席次，影響歐盟領袖的任命。今年9月，他更同歐洲議會中積極主張一體化的「自由黨團」結盟，試圖改變歐洲議會由中左派和中右派黨團主導的歷史。

馬克龍民望跌至約20%的低位。（資料圖片／路透社）

但是，12月初的民調顯示：在即將到來的歐洲議會選舉中，疑歐派的國民陣線獲得20%支持率，高過共和前進黨的19%。如果選舉結果同民調接近，無法獲得本國人民信任的馬克龍，卻想要領導其他親歐政黨改變歐洲議會生態，幾乎是不可能完成的任務。