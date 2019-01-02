美國政府停擺難解：民主須棄意識形態掛帥　重回務實

美國政府局部停擺接近兩周，特朗普於元旦日高調邀請民主、共和兩黨國會領袖到白宮聽取「邊境安全簡報」，將是各派自停擺於上月22日開始以來的首次面對面會談。 在意識形態愈加分化下的美國，要解決停擺困局，各方皆要重拾務實精神。要在民主選舉體制下，點燃務實之火，更是各國理性政治人物的要務。

特朗普「友誼之手」 求的是下台階

特朗普此番邀請，算是罕有的向民主黨伸出「友誼之手」，不過其背後的公關謀算也十分明顯，就是希望外界會認為政府停擺的責任在民主黨身上，而非特朗普對「美墨邊境圍牆撥款」的死硬堅持。

根據美國聖誕節期間的民調，有47%受訪者認為特朗普需要負責，而有7%則針對國會共和黨人；認為民主黨要為停擺負責的只有33%。

雖然特朗普在社交媒體上強調自己已取消假期，留在白宮應對政局，又暗嘲民主黨人在停擺危局中繼續渡假，不過此等人所共知的事未必能扭轉公眾觀感。

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月31日

特朗普至今仍堅持要有50億美元撥款建牆，然而早前就有消息傳出特朗普願意稍作退讓。而他退讓的首要條件，就是要有「體面的下台階」，至少讓他可以宣布「建牆大業終將展開」。

其實早在聖誕節前，特朗普已準備暫時擱置爭議，不過卻惹來其草根支持者，以及各大右翼媒體炮轟，使得他不能不強硬回應。由此可以，這一次的下台階一定要夠高。

共和黨傳統政客的「射波」與「調解」

共和黨內的傳統政客，亦不願見到停擺讓外界針對共和黨。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就表明他不會通過任何特朗普不會簽署的「開支法案」，將球交到特朗普腳下。

無論是民主黨還是共和黨傳統派系，也想將停擺責任推到特朗普一人身上。（路透社）

周日（30日）才與特朗普共晉午膳的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則使出傳統「一家便宜兩家着」的談判招數，以延長「追夢者」（Dreamers）在美國的居留權，去換取民主黨在建牆撥款上的讓步──所謂「追夢者」，是指非法來到美國時尚未成年的外國公民。

不過，在民主黨將於周四（3日）正式奪得眾議院控制權的情況下，他們會否接受有關提案，仍是未知之數。

民主黨策略已定 白宮首會難有成果

民主黨最新的策略，是將「國土安全部」的開支法案從其他6個停擺部門的開支法案分割開去，讓其他停擺部門可以照原訂計劃運作到9月，另外再給予負責邊境安全的國土安全部5周臨時撥款，以結束停擺之餘，又留下談判空間。

類似的臨時開支法案，其實早在聖誕節前在參議院通過，不過特朗普在被右翼支持者炮轟後轉軚，使此等節衷做法告吹。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與未來眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）自民主黨中期選舉的「藍色小浪」後，抗衡特朗普的態度也特別明顯。（路透社）

民主黨如此操作，可算是將繼續停擺的責任推至特朗普及控制參議院的共和黨身上──如果他們肯大筆一揮，停擺即止，不過他們卻要放下「沒有圍牆撥款，誓不罷休」的死硬堅持。

在民主黨策略已定的背景下──先不管正在渡假的議員們能否趕及時間到白宮赴會──特朗普的「友誼之手」大概只會是「握空氣」而已。

進步派冒起 高舉意識形態 誓不妥協

再者，民主黨自中選之後，不少進步派新面孔冒起，他們傾向意識形態掛帥的政治訴求，定不會接受任何建牆撥款：以一道「牆」阻礙富國與貧國之間的人口流動，在他們眼中，大概是奴隸主在山上建城以自保的可恥作為。

因此，即使民主黨傳統派系願意接受共和黨「以追夢者換圍牆」的妥協提案，黨內的進步派也不會支持。

以29歲之齡當選眾議院議員的民主黨進步派新秀奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。她在當選後就馬上就環保政策議題向佩洛西示威，指民主黨不夠進取。（路透社）

意識形態的分化之下，特朗普堅持建牆，而民主黨則堅持不要建牆，分隔之間似乎已再容不下任何妥協。因此，即使今次停擺能短暫得到解決，未來類似威脅政府正常運作的困局，將愈加成為常態。

民主政體失效 全因意識形態壓過務實

在民主政體之中，最常見的就是以票數多少決定政府走向的選舉或投票制度。然而，當民意或其代議士的意識形態各走極端，政府將難以有效運作。

如果雙方形勢不相上下，政府即使沒有美國式的停擺，也會變得不作為、不革新、不應變；如果雙方權勢有高下之別，除了會讓部分民眾深感受屈之餘，甚至會鬧出革命、武裝起義或分裂國家的局面。

以往的美國，像已故共和黨前參議員麥凱恩（John McCain）所代表的美國一樣，雖然不能說沒有高舉意識形態、不理現實政治的選民，然而其代議士就算意見不合，也會傾向以理性的務實態度擱置爭議，謀求合作解決問題。

在去年8月底去世的麥凱恩，一直與特朗普意見相左，批評他拋棄兩黨合作的傳統做法。（視覺中國）

然而，今日的美國，住在白宮的就是一個高舉意識形態政治的總統，而在民主黨中，傳統的務實派也要逐漸靠向進步派的意識形態浪潮。可見，務實主義幾乎全然沒落。

諷刺的是，如果要說美國有一個哲學傳統，那就是詹姆士(William James)及杜威（John Dewey）等人的務實主義哲學。如今此等思潮只留於學界，卻難影響政治。

為務實主義添上政治熱情 將成政治家重大考驗

在傳播媒界愈加豐富的時代中，民主政治的選舉制度很容易會面臨「以情緒主導選票」的趨向，而最能夠聚集群眾政治熱情於小數政治人物身上的，莫過於一種簡單、容易入口的意識形態信仰。

立場偏向左翼的民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）是目前唯一聲言參選總統的民主黨人。外界對她的最大擔心，就是她的立場會分化黨人。（路透社）

理性、冷冰冰的務實主義，只談甚麼是最有用的，以用值來衡量價值，卻最難鼓動民眾的政治熱情。在當今的世局中，鼓動不起民眾的政治熱情，即得不到選票，難怪務實主義會失陷至此。

在意識形態分裂、選舉政治情緒化的世局下，要挽回傳統民主政體的有效運作，未來的政治家們必須能尋得方法，使理性的務實主義熾熱起來，將務實變成一種偉大的政治理想，使民眾能以自稱「務實主義者」為傲──正如今日有人以自稱「國家主義者」或「左翼進步派」為傲一樣。除非政治家能以情緒化的務實主義挽救今日困局，否則未來民主選舉體制將前景堪虞。