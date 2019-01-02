美國政府停擺難解：民主須棄意識形態掛帥　重回務實

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美國政府局部停擺接近兩周，特朗普於元旦日高調邀請民主、共和兩黨國會領袖到白宮聽取「邊境安全簡報」，將是各派自停擺於上月22日開始以來的首次面對面會談。

在意識形態愈加分化下的美國，要解決停擺困局，各方皆要重拾務實精神。要在民主選舉體制下，點燃務實之火，更是各國理性政治人物的要務。

特朗普「友誼之手」　求的是下台階

特朗普此番邀請，算是罕有的向民主黨伸出「友誼之手」，不過其背後的公關謀算也十分明顯，就是希望外界會認為政府停擺的責任在民主黨身上，而非特朗普對「美墨邊境圍牆撥款」的死硬堅持。

根據美國聖誕節期間的民調，有47%受訪者認為特朗普需要負責，而有7%則針對國會共和黨人；認為民主黨要為停擺負責的只有33%。

雖然特朗普在社交媒體上強調自己已取消假期，留在白宮應對政局，又暗嘲民主黨人在停擺危局中繼續渡假，不過此等人所共知的事未必能扭轉公眾觀感。

特朗普至今仍堅持要有50億美元撥款建牆，然而早前就有消息傳出特朗普願意稍作退讓。而他退讓的首要條件，就是要有「體面的下台階」，至少讓他可以宣布「建牆大業終將展開」。

其實早在聖誕節前，特朗普已準備暫時擱置爭議，不過卻惹來其草根支持者，以及各大右翼媒體炮轟，使得他不能不強硬回應。由此可以，這一次的下台階一定要夠高。

共和黨傳統政客的「射波」與「調解」

共和黨內的傳統政客，亦不願見到停擺讓外界針對共和黨。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就表明他不會通過任何特朗普不會簽署的「開支法案」，將球交到特朗普腳下。

無論是民主黨還是共和黨傳統派系，也想將停擺責任推到特朗普一人身上。（路透社）

周日（30日）才與特朗普共晉午膳的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則使出傳統「一家便宜兩家着」的談判招數，以延長「追夢者」（Dreamers）在美國的居留權，去換取民主黨在建牆撥款上的讓步──所謂「追夢者」，是指非法來到美國時尚未成年的外國公民。

不過，在民主黨將於周四（3日）正式奪得眾議院控制權的情況下，他們會否接受有關提案，仍是未知之數。

民主黨策略已定　白宮首會難有成果

民主黨最新的策略，是將「國土安全部」的開支法案從其他6個停擺部門的開支法案分割開去，讓其他停擺部門可以照原訂計劃運作到9月，另外再給予負責邊境安全的國土安全部5周臨時撥款，以結束停擺之餘，又留下談判空間。

類似的臨時開支法案，其實早在聖誕節前在參議院通過，不過特朗普在被右翼支持者炮轟後轉軚，使此等節衷做法告吹。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與未來眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）自民主黨中期選舉的「藍色小浪」後，抗衡特朗普的態度也特別明顯。（路透社）

民主黨如此操作，可算是將繼續停擺的責任推至特朗普及控制參議院的共和黨身上──如果他們肯大筆一揮，停擺即止，不過他們卻要放下「沒有圍牆撥款，誓不罷休」的死硬堅持。

在民主黨策略已定的背景下──先不管正在渡假的議員們能否趕及時間到白宮赴會──特朗普的「友誼之手」大概只會是「握空氣」而已。

進步派冒起　高舉意識形態　誓不妥協

再者，民主黨自中選之後，不少進步派新面孔冒起，他們傾向意識形態掛帥的政治訴求，定不會接受任何建牆撥款：以一道「牆」阻礙富國與貧國之間的人口流動，在他們眼中，大概是奴隸主在山上建城以自保的可恥作為。

因此，即使民主黨傳統派系願意接受共和黨「以追夢者換圍牆」的妥協提案，黨內的進步派也不會支持。

以29歲之齡當選眾議院議員的民主黨進步派新秀奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。她在當選後就馬上就環保政策議題向佩洛西示威，指民主黨不夠進取。（路透社）

意識形態的分化之下，特朗普堅持建牆，而民主黨則堅持不要建牆，分隔之間似乎已再容不下任何妥協。因此，即使今次停擺能短暫得到解決，未來類似威脅政府正常運作的困局，將愈加成為常態。

民主政體失效　全因意識形態壓過務實

在民主政體之中，最常見的就是以票數多少決定政府走向的選舉或投票制度。然而，當民意或其代議士的意識形態各走極端，政府將難以有效運作。

如果雙方形勢不相上下，政府即使沒有美國式的停擺，也會變得不作為、不革新、不應變；如果雙方權勢有高下之別，除了會讓部分民眾深感受屈之餘，甚至會鬧出革命、武裝起義或分裂國家的局面。

以往的美國，像已故共和黨前參議員麥凱恩（John McCain）所代表的美國一樣，雖然不能說沒有高舉意識形態、不理現實政治的選民，然而其代議士就算意見不合，也會傾向以理性的務實態度擱置爭議，謀求合作解決問題。

在去年8月底去世的麥凱恩，一直與特朗普意見相左，批評他拋棄兩黨合作的傳統做法。（視覺中國）

然而，今日的美國，住在白宮的就是一個高舉意識形態政治的總統，而在民主黨中，傳統的務實派也要逐漸靠向進步派的意識形態浪潮。可見，務實主義幾乎全然沒落。

諷刺的是，如果要說美國有一個哲學傳統，那就是詹姆士(William James)及杜威（John Dewey）等人的務實主義哲學。如今此等思潮只留於學界，卻難影響政治。

為務實主義添上政治熱情　將成政治家重大考驗

在傳播媒界愈加豐富的時代中，民主政治的選舉制度很容易會面臨「以情緒主導選票」的趨向，而最能夠聚集群眾政治熱情於小數政治人物身上的，莫過於一種簡單、容易入口的意識形態信仰。

立場偏向左翼的民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）是目前唯一聲言參選總統的民主黨人。外界對她的最大擔心，就是她的立場會分化黨人。（路透社）

理性、冷冰冰的務實主義，只談甚麼是最有用的，以用值來衡量價值，卻最難鼓動民眾的政治熱情。在當今的世局中，鼓動不起民眾的政治熱情，即得不到選票，難怪務實主義會失陷至此。

在意識形態分裂、選舉政治情緒化的世局下，要挽回傳統民主政體的有效運作，未來的政治家們必須能尋得方法，使理性的務實主義熾熱起來，將務實變成一種偉大的政治理想，使民眾能以自稱「務實主義者」為傲──正如今日有人以自稱「國家主義者」或「左翼進步派」為傲一樣。除非政治家能以情緒化的務實主義挽救今日困局，否則未來民主選舉體制將前景堪虞。

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