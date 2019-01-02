印度免稅令有助伊朗原油貿易　去美元化的「滴水穿石」

根據路透社周三（1月2日）報道，印度財政部宣布下達豁免令，伊朗國家石油公司（NIOC）以印度貨幣盧比支付的石油進口款項可以不必提列大量「預扣稅款」，使印度以盧比取代美元買石油的措施得以有效落實。

伊朗石油交換印度盧比：制裁下的雙贏

該項豁免令簽署日期為2018年12月28日，但生效時間可回溯至11月5日，允許印度煉廠完成對NIOC支付大約15億美元的未付款項。

這些未付款項之所以存在，是因為印度原本對海外公司存在印度銀行存口的收入徵收40%的極高額預扣稅款，使印度公司難以真的以盧比去支付購買伊朗石油的開支，造成11月以來未付款項的積壓。

2018年11月5日，美國正式向伊朗實施第二輪制裁。而印度與伊朗兩國於11月2日簽署了一份雙邊協議，同意通過印度國有銀行UCO，以印度貨幣結算雙方在石油貿易中的未付款項。這次對此等石油款項的稅務豁免，終讓以盧比購買石油的安排得以落實。

路透社周三（1月2日）報道，印度財政部宣布豁免令，向伊朗國家石油公司（NIOC）以盧比支付的石油進口款項可以不必提列大量預扣稅款。（視覺中國）

雖然印度盧比在國際市場上不能自由兌換，但伊朗收得盧比後，其實也用途甚廣。例如伊朗將可以把這些盧比資金用於一些與印度相關的支出項目，包括進口印度商品、伊朗在印度的代表團費用、直接投資印度項目、資助在印度的伊朗留學生、以及用來投資印度公債基金等。

路透社引述一位印度官員指出，「在美國的前一輪制裁中，伊朗被允許使用資金從印度進口商品，但這次資金的運用範圍擴大，對兩國都有利。」

不過要留意的是，印度頒布這一豁免令僅用於與伊朗的原油交易，不涉及與伊朗其他貨物的貿易。不過，印度是僅次於中國的第二大伊朗原油買家，每年從伊朗進口石油量高達約2200萬噸，甚有助於暫時舒緩伊朗當前緊張的貿易局勢，也滿足了印度對進口石油的需求。

美國難禁絕伊朗外貿

特朗普宣布美國單方面退出《伊朗核協議》（JCPOA）的作法已破壞了現有國際秩序。美國重啟對伊朗的制裁，更讓參與《伊核》的協約國難以協從。歐盟6月份在申請豁免美國制裁未果後，宣布「阻斷法令」（Blocking Statute），捍衛歐盟企業與伊朗合法生意往來的利益，並且探討推出特殊支付渠道SPV（Special Purpose Vehicle），形成一個避開美國，以歐元和英鎊作為交易貨幣的支付體系。

雖然各國確認伊朗遵守核協議，但是美國總統特朗普卻一意孤行，宣布制裁伊朗。（美聯社）

而美國對伊朗實施第二輪制裁的同時，亦在行動上有所鬆動，對包括中國、印度、韓國、日本、台灣在內的8個國家或地區實施暫時豁免，在6個月的豁免期內可以繼續進口伊朗石油，標誌特朗普此前將伊朗石油進口於11月份削減至零的想法並未有真正落實。

實際上，特朗普欲「圍剿」伊朗，反而使各國尋找規避美國制裁的途徑，以維持與伊朗的貿易。美國欲用美元體系的主導地位孤立伊朗，反而使各國萌生出發展獨立於美元支付體系的想法。雖然當下歐盟所提出的SPV等措施仍然流於表面，對制裁未必有重大影響，但是所謂滴水能穿石，如今印度與伊朗的協約再次證明美國的制裁難以服眾，反而「搬起石頭砸自己的腳」，使美元在全球金融體系的地位受到動搖。