【專家有話說】鄭成長：金正恩元旦講話的三大重點

朝鮮最高領導人金正恩周二（1日）發表元旦講話，重申無核化承諾，並指已準備好隨時與美國總統特朗普會面。但他同時警告，倘若華府誤判自己的耐性，堅持對朝實施制裁，朝鮮將無可避免地尋求替代方案。 韓國世宗研究所研究企劃副所長鄭成長投書《香港01》，以「金正恩2019年新年致辭評價：以朝韓關係、無核化及美朝對話為中心」為題，對這位朝鮮領導人的講話進行分析。

至2018年為止，朝鮮勞動黨委員長金正恩仍站在台上，用略為生硬的語調一板一眼地朗讀新年致辭。但2019年，金委員長破例在懸掛已故領導人金日成和金正日照片的西洋式書房內，用十分平緩鎮定的語氣朗讀新年致辭。

金委員長今年發表新年致辭的面貌可謂煥然一新。筆者認為，這是為了向國內外展示金委員長在2018年取得的外交成果，包括三次朝韓首腦會談與歷史性的美朝首腦對話，並向國內外宣布，朝鮮已準備好走上全新的和平與繁榮之路，具有象徵性意義。

去年6月在新加坡上演的「特金會」，是美朝首腦歷來首次會晤，意義非凡。(視覺中國)

和過去的新年致辭相比，今年金委員長在經濟、對美關係、對韓關係上更加側重。這反映了金委員長目前對這些領域的關注，以及今後在經濟發展和改善與美國、與韓國關係上的決心。

「為半島開創沒有戰爭的和平時代」

在朝韓關係這一問題上，金委員長強調「（我）懷有堅定的決心和意志，將為朝鮮半島開創沒有戰爭的和平時代」，並且明確反對美韓聯合軍演及美國在朝鮮半島進行戰略資源部署。然而，朝鮮不會走與無核化相反的道路，美國和韓國也未繼續開展刺激朝鮮的軍事行動。因此金委員長的這一要求，將不會對朝韓關係發展帶來不利影響。

在構建和平體系這一問題上，金委員長指出，「在與停戰協定當事國間的緊密聯繫下，朝鮮半島將從現有的停戰體系向和平體系轉變，為此要積極促進多方協商，為實現朝鮮半島的永久和平做實質性的基礎準備」。這段講話標誌著今後協商和平體系時，將把「停戰協定當事國」中國包括在內，在這一點上中國將十分歡迎。

在朝韓經濟合作這一問題上，金委員長指出，「不論有什麼前提條件，（朝鮮）將不惜代價恢復開城工業園區和金剛山觀光旅遊」。這段話說明，朝鮮有可能在今年的朝韓對話中，與韓國積極協商，促進開城工業園區的再啟動及金剛山觀光旅遊的恢復。因此朝鮮若在今年實現寧邊核設施的永久廢棄，韓國政府也應以此為契機，向美國和聯合國尋求緩解對朝制裁，以便恢復開城工業園區及金剛山觀光旅遊事業。

在朴槿惠執政期間，開城工業區關閉，但隨著朝韓關係在文在寅上台後明顯改善，工業區並非沒有重啟的可能。（路透社）

在朝韓統一問題上，金委員長提出，「將以全民族的和解為基礎，積極探索和平統一方案」。這段發言肯定了2000年《6·15共同宣言》中，韓國提出的「聯邦政府」與朝鮮提出的「鬆散式聯合政府」存在的共同性，並強調在此基礎上探索統一方案。這有可能成為今年朝韓關係中重要的議題。但是韓國國民對朝鮮的「鬆散式聯合政府」存在誤解，因此這個提議在當時成為引發朝韓矛盾的重要因素。因此韓國政府應將《6·15共同宣言》中的協定內容向韓國國民正確傳達。

金正恩：已停止生產核武器

在無核化問題上，金委員長表示，「已向國內外宣布，今後朝鮮將不再生產及使用核武器、不再做核子試驗，也不再傳播核武器，並且已做出一些實質性措施」。這是朝鮮首次公開表示，已經停止生產核武器。若停止生產核武器成為事實，韓國及國際社會將擺脫朝鮮在2020年會持有100個核武器的擔憂，並給美朝協商帶來非常積極的影響。

在元旦講話中，金正恩表明準備好再次會晤特朗普，但他同時警告，若美國誤判朝鮮的耐心，單方面要求朝鮮讓步，並繼續實施制裁和施加壓力，朝鮮將迫不得已「探索新的道路」。(視覺中國)

金委員長通過新年致辭，再次確認了構建朝鮮半島和平體系、實現朝鮮半島「完全無核化」堅定的意志，並宣布「朝鮮同美國的關係將迎來大轉變，堅信雙方的共同努力，一定會取得好結果」，展現其將積極改善美朝關係的意志。並且，金委員長稱「隨時準備好與美國總統再次會面，將努力達成國際社會歡迎的成果」，表明其對召開第2次美朝首腦會談的積極態度。

但金委員長在新年致辭中強調，若美國誤判朝鮮的耐心，單方面要求朝鮮讓步，並繼續實施制裁和施加壓力，朝鮮將迫不得已「探索新的道路」。這段話暗示朝鮮做好了最壞的打算，有可能重回經濟與核建設並行道路。

金委員長2018年9月通過《平壤共同宣言》宣布，「美國若回應6·12美朝共同宣言精神，採取相應措施，朝鮮將永久廢棄寧邊核設施，並展開一系列後續行動」。但美國至今為止，未拿出（回應朝鮮）永久廢棄寧邊核設施的相應措施，也未給出肯定答覆，引起了朝鮮內部的不滿。