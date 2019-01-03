美國開年首次內閣會議：特朗普的自我宣傳戲

美國踏入2019年不足48小時，特朗普周三（2日）就召開了長達95分鐘的內閣會議，由媒體全程直擊，桌上還放着電影宣傳式的特朗普個人大海報。 特朗普從他聖誕、新年獨守白宮講起，除了自吹自擂和攻擊政敵之餘，又要求閣員逐位對他歌功頌德，使會議變成他的個人政治宣傳戲碼。

正如特朗普的政治集會一樣，這次內閣會議有特朗普式的美學包裝，也充滿了各式各樣的虛假資訊、政治攻擊及自吹自擂。

「邊境建牆」成唯一主題

周二是聯邦政府局部停擺的第12日，備受爭議的「美墨邊境圍牆撥款」就成了會議的主題。特朗普開始會議不到數分鐘，就馬上談及停擺，指斥僵局是民主黨政治把戲造成。

特朗普其後更進入意識流的狀態，無論是在自誇一手消滅敘利亞的伊斯蘭國（ISIS）份子，還是在提到收到金正恩信件的時候，他也不期然地回到邊境圍牆的議題上，不斷重覆建牆的必要性。

特朗普身前的電影宣傳式海報，其內容是「制裁將至」，是為早前重新實施對伊朗制裁時的設計，似乎有點過時。（路透社）

閣員輪流擦鞋 似選舉造勢大會

及後，他更點名要內閣成員就建牆爭議表忠。早前有傳會被踢走的國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）除了講出一大堆似是而非的數據支持建牆外，更明言「現在是我們最需要圍牆的時刻」，為整個內閣會議定調。

署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）更算是拍足馬屁，第一句就說要感激特朗普，說他為建牆及停擺的問題，不惜放棄聖誕、新年假期，獨身一人留守白宮，同時指責國會使政府陷入今日困局。

現任能源部長、前德州州長佩里（Rick Perry）亦扮演邊境州長的角色，落力演出，指邊境安全最大的問題就是聯邦政府連年不作為，並連番表揚並感激特朗普使邊境問題成為政策焦點。

特朗普向眾人展示金正恩來信，並說他知道大家很想看內容，然後就把信夾回文件之中。（路透社）

副總統彭斯（Pence Mike）除了大讚特朗普的「強勢領導」外，也趁機指自己亦跟特朗普一樣留守華盛頓，應對停擺困境，亦同時攻擊民主黨的強硬立場。

在放置桌中的特朗普大海報襯托下，種種對特朗普的支持呼聲，讓人有感置身於競選集會中，而非白宮內閣會議上。

少不了的環節：攻擊政敵

特朗普在言談之間，也不忘「吹水」及攻擊政敵。首先，他高調指出上月剛請辭抗議的前國防部長馬蒂斯（James Mattis）其實一直很感激他爭取回來的高額軍費，不過他就很不滿馬蒂斯在阿富汗等軍事行動上的表現，並聲稱馬蒂斯其實是被他革除而非主動辭職。

至今未娶、人稱「戰士僧人」（Warrior Monk）的前國防部長馬蒂斯。他的離任將繼續震盪美國政壇。（路透社）

在被問及共和黨猶他州新任參議員、曾角逐總統寶座的羅姆尼（Mitt Romney）日前對他的批評時，他除了指責羅姆尼不懂團隊合作外，還嘲笑他如果2012年在總統選舉中攻擊奧巴馬如攻擊他一樣狠，羅姆尼也許能擊敗奧巴馬。

作為摩門信徒，羅姆尼在摩門教大州猶他州勝選是自然不過的事，然而特朗普卻指羅姆尼是得到他的支持才會勝出，更引用反對特朗普的前任參議員弗萊克（Jeff Flake）作例子，暗示羅姆尼未來也不能在共和黨政界站得住腳。

雖然特朗普在內閣會議後就要與民主黨代表見面，試圖解決停擺困局，不過特朗普亦不忘繼續攻擊民主黨。他多番表示自己過節留守白宮，守候在電話旁等民主黨人來電商談，而民主黨人卻沒有來電，卻跑了去夏威夷渡假。（眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）的確去了夏威夷。）

未來民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二與特朗普見面後離開白宮。（路透社）

特朗普自吹自擂停不了

特朗普意識流般的言論，也盡顯他自吹自擂的習性：從消滅伊斯蘭國、朝鮮半島核問題（特朗普認為他阻止了「第三次世界大戰」發生）、貿易問題、盟友軍費問題，到美國經濟表現、醫療政策等，特朗普幾乎每說幾句，無論當下的談話內容為何，他都會突然就這些議題吹噓一番。

最可笑的是，他引用「權威」證明他的施政成果時，那一位「權威」竟然是黑人饒舌歌手Kanye West。

他的吹噓也是一貫的空洞無物，「極好極大的」（tremendous）是最常聽到的形容詞，而內閣會議的具體政策討論，卻是完全欠奉。

聯邦政府局部停擺快將兩周，其影響也陸續浮現。（路透社）

特朗普更主動提及歐洲人對他觀感的民調──可見特朗普對外界觀感的重視──聲稱歐洲人對他觀感差是好事，證明了他對美國選民負責，反而如果歐洲人對他觀感好則是壞事。

在此等自吹自擂之間，內閣會議恍惚成了特朗普Twitter推文的數千倍加長版。

在特朗普長近一個半小時的意識流式講話中，閣員除了稱讚特朗普外，就只有坐着聽的份兒。這場本年首次的內閣會議，只是特朗普的個人演出，其他官員恍惚只是台下拿着螢光棒歡呼的小觀眾而已。